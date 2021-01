Fryktet personer gjennom isen på Fornebu: Politiet avslutter søket

Fredag meldte politiet at to personer kunne ha gått gjennom isen ved Fornebu i Bærum, like utenfor Oslo. Klokken 18.59 avsluttes søket.

Nødetatene rykket ut til Koksabukta ved Fornebu i Bærum etter at det kom melding om at flere personer kunne ha gått gjennom isen.

Litt senere opplyste politiet at det var snakk om to personer som kunne ha gått gjennom isen, men klokken 18.59 ble søket avsluttet etter at det ikke var blitt funnet råk (hull) i isen.







Politiet antar at personene har kommet seg i land, skriver de på Twitter.

– Det var noen meldere på land i nærheten som hadde sett to personer ute på isen, sa operasjonssjef Andre Kråkenes klokken 18.20.

Personene som meldte fra til politiet, hørte så lyder som antydet at isen sprakk opp.

Klokken 18.45 sa operasjonslederen dette til VG:

– Nå er alt som det er mulig å oppdrive av redningsmannskaper, i hvert fall profesjonelle der ute. Vi søker både med mannskaper på is, og vi har også helikopter i lufta for å se om vi klarer å finne et råk, som noen kan ha gått igjennom. Per nå har vi verken funnet personer eller et råk som er forenlige med vitneobservasjonen, men søket pågår.

VGs reporter på stedet sier at folk har samlet seg på strendene og ser over mot lysene og aksjonen som pågår.

En nabo sier dette til VG:

– Det er fire utrykningskjøretøy, helikopter i luften og en drone som henger over oss når jeg ser ut av vinduet, sier han.

Politiet sendte ut alt av tilgjenngelig mannskap da de første meldingene kom.

HRS-sentralen Sør-Norge bisto politiet. Det samme gjorde Oslo 110-sentralen.