Den sosiale nedstengningen i Oslo forlenges i to uker

Byrådet i Oslo forlenger de aller fleste smitteverntiltakene, men gjør lettelser for barn og unge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Les de lokale tiltakene som gjelder frem til 4. februar nederst i saken

Byrådet i Oslo har bestemt å forlenge den sosiale nedstengingen i to uker, frem til 4. februar.

– Samtidig gjøres det noen lettelser for barn og ungdom, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under Oslo kommunes pressekonferanse om coronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Endringene er:

Fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder åpner igjen fra torsdag 21. januar klokken 12.

Et begrenset tilbud på fritidsklubbene åpnes igjen. Opptil 20 personer kan samles med strenge smittevernregler.

Både ungdomsskoler og videregående skoler vil fremdeles være på rødt nivå.

– Men dersom den positive trenden fortsetter, vil vi sette ungdomsskolene ned til gult nivå snart, sier Johansen.

Byrådslederen sier at tiltakene ikke skal være strengere enn nødvendig eller vare lenger enn nødvendig. Samtidig er byrådet opptatt av å beholde kontrollen.

– Når vi igjen kan åpne for skjenking og trening, som betyr mye for mange, da håper jeg det er for godt.

– Håper vi ikke ser et ras av konkurser

Johansen sier at Oslos innbyggere må være forberedt på at det vil være høyere smittetall og strengere tiltak enn i resten av landet enn god stund fremover.

– Vi lever i Norges eneste storby, og viruset trives best i storbyer, sier han.

Blant tiltakene som videreføres er skjenkestoppen som rammer restaurant- og serveringsbransjen hardt.

– Fra og med mandag denne uken er det nå endelig mulighet for bedrifter å søke om kompensasjon på bakgrunn av omsetningstap. Jeg håper dette er nok, og at vi ikke ser et ras av konkurser. Ordningene må gjelde så langt som pandemien varer.

– Vi har kontroll

De siste 14 dagene har 1804 personer blitt smittet med coronavirus i Oslo.

– Jeg er glad for å kunne si at vi har god kontroll i Oslo. Veksten i smitte har stoppet opp og vi ser tendensen til at veksten av smitte har vært synkende, sier Johansen.

Han understreker at situasjonen fremdeles er alvorlig, men at det samtidig finnes lysglimt og viser til at massevaksineringen av byens befolkning er i gang. Kommunen har kapasitet til å sette 111.000 doser i uken.

– Jeg håper leveringen av vaksiner vil øke kraftig fremover, sier Johansen.

Lemper på nasjonale tiltak

Mandag redegjorde statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget om de nasjonale coronatiltakene. Regjeringen lemper litt på rådet om å ikke ta imot besøk i hjemmet, og åpner nå for å ha inntil fem gjester i tillegg til de som bor i husstanden.

Oslo har i tillegg hatt en forskrift om at man maks kan samles inntil ti personer i hjemmet.

Regjeringen senker også smittevernnivået fra rødt til gult på ungdomsskoler og videregående skoler, men det åpnes for at kommuner med høyt smittetrykk kan ha strengere tiltak.

Regjeringen ville opprinnelig beholde det nasjonale skjenkeforbudet, men etter et flertallsvedtak i Stortinget oppheves dette fra midnatt natt til fredag.

I Oslo har det vært lokalt skjenkeforbud siden 26. november.

Disse lokale tiltakene gjelder i Oslo frem til 4. februar: