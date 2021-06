KUNNSKAPSMINISTER: Guri Melby fra Venstre. Foto: Terje Bringedal

Regjeringen lar kommunene prioritere lærere i vaksinekøen

Lærere og ansatte i skolen og barnehager kan prioriteres i vaksinekøen. Dersom kommunene ønsker det.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NRK meldte tirsdag kveld at ansatte i barnehager og skoler skal få foran slik at de er ferdig vaksinert til det nye skoleåret starter.

– Alle lærere, ansatte i barnehagene og SFO skal være ferdig vaksinert når barnehagene og skolene starter igjen til høsten, sa Melby til NRK.

Men seniorrådgiver Cathrine Slaaen i Kunnskapsdepartementet opplyser til VG at det ikke er slik at lærerne vil være fullvaksinerte før skolestart, men at det er snakk om å legge til rette for at at alle kan være beskyttet, altså at det er gått tre uker fra første dose.

Kunnskapsdepartementet opplyser tisdag at kommunene kan velge å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert.

– Det er viktig at vi får en så tilnærmet normal og god start etter sommerferien som mulig. Barnehager, skoler og SFO planlegger for grønt nivå, med færre smitteverntiltak. Den forsinkede vaksineleveransen gjør at vi nå justerer prioriteringen for å sikre at flest mulig av de ansatte er beskyttet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Beslutningen kommer som følge av at Norge får færre vaksinedoser i sommer enn først antatt. Derfor har regjeringen kommet frem til at kommunene kan velge å prioritere inntil 10 prosent av vaksinedosene til ansatte i barnehager, skoler og SFO, dersom de ønsker det. Dette gjelder første vaksinedose.

– Jeg er klar over at det kan føre til noe merarbeid for kommunene å omprioritere. Jeg håper likevel at mange vil se det som en god mulighet, og at de klarer å få det til på en god måte. Jeg vet at også mange kommuner ønsker å kunne trygge ansatte i skoler og barnehager før neste skoleår, sier Melby.

Knapt med tid før skolestart

Men hvorvidt logistikken går opp og alle er fullt beskyttet innen skolestart, er en annen sak, mener stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet (Ap).

Han mener det er kritikkverdig at endringen kom så sent.

– Det er en veldig god nyhet, og noe vi har etterspurt lenge. Men regjeringen kom litt i siste liten, og nå håper jeg egentlig bare at det er tid nok. En tidligere beslutning ville gitt både kommunen og de som skal vaksineres bedre tid til å planlegge. Nå er det ikke mange ukene vi har på oss om vi vil starte som normalt, sier Tvedt Solberg til VG.

VG snakket først med Ap-politikeren før regjeringens presisering om at det vil være opptil kommunene å prioritere lærerne. Dette sier han etter at VG tok kontakt igjen:

– Det utgjør jo en ganske stor forskjell. Det vil kunne skape større forvirring om hvorvidt man får vaksine eller ikke, og legge til enda en bekymring for de som nå ble lettet og tenkte at det løste seg, sier Tvedt Solberg.

– I tillegg gjør dette det mer komplisert og tungvint for kommunene, og vil potensielt skape et skjevt geografisk utfall. Det er både uheldig og urettferdig.

Lærerne har tidligere etterlyst å bli prioritert i vaksinekøen og var blant dem som ble skuffet da regjeringen gikk inn for å vaksinere 500 såkalte nøkkelpersonell tidligere i vår. Flere av stortingspolitikerne som da fikk tilbud om vaksine, takket nei og sa at de heller ville gi sin dose til en lærer i stedet - blant andre Tvedt Solberg.

FOR SENT: Torstein Tvedt Solberg mener snuoperasjonen til regjeringen kommer alt for sent, og frykter det vil være knapt med tid for både kommunene og lærerne å kaste seg rundt og endre på vaksineplanen sin midt i sommerferien. Foto: Frode Hansen

– Betyr et mer normalt utdanningstilbud

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er lettet over vaksine-nyheten.

– Dette er svært etterlengtet. Vi har tatt opp lærernes plass i vaksinekøen mange ganger, og inntil nå har beskjeden vært at det ikke er grunn til å prioritere oss. Nå er vi veldig glad for at lærere og elever kan gå en tryggere skolestart i møtet denne høsten, sier han til VG.

Han mener vaksinering av lærere er viktig for tryggheten deres på arbeidsplassen, som igjen er avgjørende for et godt læremiljø. Handal peker på at det siste året har vært en enorm belastning, preget av redsel for å bli smittet eller spre smitte videre.

– Dette betyr at man kan få et mer normalt utdanningstilbud, og den tryggheten lærene kommer til å kjenne på, vil prege utdanningstilbudet, sier Handal videre.

Saken oppdateres.