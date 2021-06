KUNNSKAPSMINISTER: Guri Melby fra Venstre. Foto: Terje Bringedal

NRK: Lærere prioriteres i vaksinekøen

Ansatte i skoler og barnehager skal prioriteres i vaksinekøen slik at de er ferdig vaksinerte til det nye skoleåret starter til høsten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NRK.

Årsaken er at vaksineringen av befolkningen tar lengre tid enn antatt.

– Alle lærere, ansatte i barnehagene og SFO skal være ferdig vaksinert når barnehagene og skolene starter igjen til høsten, sier Melby til statskanalen.

Ifølge NRK kan kommunene omdisponere inntil 10 prosent av vaksinene for å få dette til.

– Dette er svært etterlengtet. Vi har tatt opp lærernes plass i vaksinekøen mange ganger, og inntil nå har beskjeden vært at det ikke er grunn til å prioritere oss. Nå er vi veldig glad for at lærere og elever kan gå en tryggere skolestart i møtet denne høsten, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal til VG.

Han mener vaksinering av lærere er viktig for tryggheten deres på arbeidsplassen, som igjen er avgjørende for et godt læremiljø. Handal peker på at det siste året har vært en enorm belastning, preget av redsel for å bli smittet eller spre smitte videre.

– Dette betyr at man kan få et mer normalt utdanningstilbud, og den tryggheten lærene kommer til å kjenne på, vil prege utdanningstilbudet, sier Handal videre.

