STORE SKADER: Bilbrannen førte til store skader i bilens bagasjerom. Foto: Politiet

Bertheussen-saken: Nye detaljer fra bilbrannen som vekket mistanken

OSLO TINGRETT (VG) En taxisjåfør og en passasjer prøvde å slukke bilbrannen med snø. Det omfattende sikkerhetssystemet på eiendommen pekte én vei: Mot Laila Anita Bertheussen, ifølge påtalemyndigheten.

Nå nettopp

Natt til søndag 10. mars i fjor sto bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren i brann. Det var også ripet inn ordet «rasist» på bilens høyre bakskjerm. Bakruten var knust.

Brannårsaken var åpen ild med tilførsel av brennbar væske, viste tekniske undersøkelser.

Laila Anita Bertheussen var alene hjemme. Samboer og daværende justisminister, Tor Mikkel Wara (Frp), var på utenlandstur.

– Fordi Wara ikke var til stede i boligen denne helgen, var det ikke fast plassert politi ved boligen, men politiet patruljerte huset ved jevne mellomrom, sier aktor Marit Formo.

Brannen ble oppdaget av en taxi som passerte huset. Sjåføren og passasjeren stoppet og forsøkte å sukke brannen med snø, og varslet politiet.

– Brannvesen og en rekke politipatruljer kom til stedet, også hundepatrulje og politihelikopter. De søkte etter uvedkommende i huset og på utsiden av eiendommen, sier aktor Marit Formo under sitt innledningsforedrag.

STÅR OPPREIST: Laila Anita Bertheussen står oppreist i rettssalen. Hun skal ha en skjellet- og muskelsykdom. Foto: Ane Hem / VG

Omfattende sikkerhet

Fire dager etter bilbrannen ble Bertheussen siktet. Nå mener påtalemyndigheten de har eliminert sjansen for at det finnes andre gjerningspersoner enn Bertheussen. At huset og eiendommen ble mer og mer sikret, bidro til denne konklusjonen. Bertheussen nekter å stå bakk brannen, og alle de andre hendelsene.

– Bevis innhentet fra boligens sikkerhetssystemer står her sentralt, sier Formo, og peker på et omfattende sikkerhets- og overvåkningssystem:

Stanley Security hadde installert seks overvåkningskameraer, men kun ett av dem var i drift. Det viste innkjørselen, og om personer vil tatt seg inn på eiendommen fra veien.

PST hadde også fått rettens tillatelse til å installere kameraer på utsiden av eiendommen, som filmet blant annet innkjørselen, fortauet og postkassen.

Et alarmsystem, hvor sensorer logget tidspunkter for når døren ble åpnet og lukket. Det var også installert lyskastere på eiendommen.

Aktor Formo opplyser at ytterdøren hadde smekklås med kode.

– Et sentralt tema i forbindelse med dette forholdet, er hvorvidt det er mulig at noen utenforstående kan ha kommet seg inn på eiendommen, og igangsatt brannen uten å ha blitt fanget opp av noen av sikkerhetssystemene eller kameraene som var i drift på det tidspunktet, sier Formo.

KNUST BAKRUTE: Bakruten til familiebilen var blitt knust. Foto: Politiet

Slo av kameraet

VG har tidligere skrevet at PST mener de kan bevise dette hendelsesforløpet:

1. Bertheussen slo selv av kameraet som dekker bilen på utsiden.

2. Hun gikk deretter ut ytterdøren, som ble registrert av dørsensoren.

3. Hun tente selv på bilen og risset inn «rasist» i lakken på bilens høyre bakskjerm.

4. Hun gikk deretter inn igjen i boligen, noe som også ble registrert av dørsensoren.

5. Så slo hun på kameraet igjen.

Etter siktelsen, ble boligen ransaket på Røa i Oslo ransaket.

– Det ble tatt en rekke beslag fra boligen; tusj, hyssing, plastposer, konvolutter og frimerker. Dette er gjenstanden man ser går igjen flere steder i tiltalen. Disse er sammenlignet med gjenstander i de ulike hendelsen, sier aktor Formo.

Publisert: 08.09.20 kl. 13:34

