Politiet oppretter sak etter konfirmanttreff: − Mener fortsatt det var lov

Over to dager var 132 ungdommer samlet til konfirmantundervisning: – Det var ikke lurt, vedgår Human-Etisk Forbund.

Politiet har opprettet undersøkelsessak for å vurdere om smittevernreglene ble overholdt under samlingen i Campus Arena på Gjøvik 10–11. april, melder NRK.

– Det er ingen tvil om at konfirmantundervisningen ikke burde ikke vært gjennomført på denne måten, sier kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund Marit Øimoen til VG.

Et lokallag i Human-Etisk Forbund Innlandet arrangerte samlingen i idrettshallen, som eies av Gjøvik kommune. Laget kontaktet kommunen i februar for å forhøre seg om smittevernreglene.

– Anbefalte digitalt

– Vi anbefalte dem å vurdere digital gjennomføring, sier kommuneoverlege Siri Fuglem Berg til VG.

Kommuneoverlegen sier hun ikke fikk noe tilbakemelding fra lokallaget om hva de ville gjøre.

– Lokallaget bestemte seg for å fortsette, noe det er åpenbart for oss alle i etterkant at de ikke skulle gjort, all den tid kommuneoverlegen anbefalte en annen løsning, sier Øimoen.

TALERØR: Kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund Marit Øimoen. Foto: Karina Rønning

Kommunikasjonssjefen sier at Human-Etisk Forbund forholder seg til Folkehelseinstituttets regler for aktiviteter for barn og unge av lengre varighet.

Men kommunen skrev at opplegget så ut til å grense opp mot definisjonen for arrangement.

– Regjeringen anbefaler at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner utsettes eller avlyses, skrev Gjøvik kommune til lokallaget som sto bak konfirmantsamlingen.

- Flere har følt seg utrygge

Dersom avlysning ikke var mulig, var de nasjonale retningslinjene for innendørs arrangementet denne helgen at 20 personer var tillatt på fast tilviste sitteplasser.

Ifølge NRK kom deltagerne fra fem ulike kommuner.

– Vi mener fortsatt det var lov, men det var ikke lurt. Flere har følt seg utrygge underveis, sier Øimoen.

Ifølge Oppland Arbeiderblad skal en jente som var på samlingen, ha reagert på manglende smittevern.

– Ungdommene var delt inn i grupper på 15. De var stort sett utendørs, men brukte også hallen i grupper. Det var håndsprit overalt og voksne som passet på at ungdommene holdt avstand, sier Øimoen.

Ingen smitte

Det er åtte smittetilfeller i Gjøvik, men ingen som kan knyttes til samlingen, opplyser kommuneoverlege Siri Fuglem Berg til VG.

Cirka 85 er i karantene i kommunen.

– Det er avklart at ingen av smittetilfellene knyttes til leiren. Det er andre smitteveier. Det store antallet i karantene skyldes i stor grad smitte i hjemmetjeneste og på sykehjem i Gjøvik, sier Berg.

Det deltok konfirmanter fra fire andre kommuner på samlingen.

Kommuneoverlege i Søndre Land og Vestre Toten Jens Mørch sier de heller ikke har smittetilfeller med forbindelse til konfirmanttreffet.

Kommuneoverlegene i Nordre Land og Østre Toten har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

Human-Etisk Forbund har 13.000 konfirmanter hvert år.

– Vi har avlyst hundrevis av aktiviteter i år. Konfirmantforberedelsene foregår i veldig mange tilfeller digitalt eller i mindre grupper. Nesten alle seremoniene er utsatt til høsten, sier Marit Øimoen.