Derfor ville FHI droppe AstraZeneca-vaksinen

Alle i Norge vil ha større risiko for sykdom og død ved å velge AstraZeneca-vaksinen enn å vente på en annen, slår FHI fast.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Folkehelseinstituttet (FHI) vil droppe AstraZeneca-vaksinen fordi de mener risikoen er for høy.

Regjeringen mener det er for tidlig å ta vaksinen helt ut, og stabler i stedet på plass en ny ekspertgruppe som skal undersøke både AstraZeneca og Johnson & Johnson videre.

I det faglige grunnlaget for FHIs anbefaling til regjeringen, veies risikoen for død og sykdom ved vaksinen opp mot andre faktorer:

Risiko for sykdom og død av coronaviruset

Utsettelse av vaksinasjonsprogrammet

Smittesituasjonen

Tillit til vaksinen

OBS! FHI understreker at det er mange forbehold ved sine anslag. Det er særlig usikkerhet rundt hvor «vanlig» den sjeldne bivirkningen etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen er. Smittesituasjonen vil også endre betingelsene.

BAKGRUNN: Norge har to valg med AstraZeneca

Risiko for sykdom og død

Det å ikke benytte AZ-vaksinen videre kan muligens hindre opptil 10 dødsfall knyttet til bivirkninger, skriver FHI i grunnlaget for sin anbefaling.

Dette estimatet er imidlertid svært usikkert og trolig for høyt, blant annet fordi det forutsetter utstrakt bruk av AZ-vaksinen i flere aldersgrupper.

Slik beregner FHI risikoen for sykdom og død av AstraZeneca og covid-19:

I Norge er det meldt om fem tilfeller av alvorlige hendelser etter vaksinering.

Tre av disse har dødd.

Ale fikk symptomene syv til ti dager etter vaksinasjon.

De var mellom 32 og 54 år.

FHI har beregnet dødelighetsfrekvensen (hvor mange av de vaksinerte som har dødd, red.amn.) i Norge på 2,3 personer per 100.000 vaksinert.

I Norge i dag vil det generelt være en større risiko for å dø ved å la seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen, enn risiko for å dø av covidsykdommen, ifølge FHI.

«Det betyr at vi vil utsette yngre kvinner for en urimelig høy risiko ved å tilby vaksinen til denne gruppen, gitt dagens smittenivå i Norge», skriver instituttet.

Utsettelse av vaksineringen

Dette er noen av anslagene FHI trekker frem:

For kvinner i aldersgruppen 45–49 år må man ha en forsinkelse i vaksinasjonsprogrammet på 79 uker for at risikoen for å dø av coronaviruset veier opp for risikoen for død ved å bli vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

For kvinner i samme aldersgruppe vil en forsinkelse i vaksinasjon på syv uker gi samme risiko for å bli innlagt på en intensivavdeling på grunn av covid-19 sykdom som risiko for å bli innlagt på en intensivavdeling ved vaksinering med AstraZeneca.

For menn i aldersgruppen 65 til 69 år vil en forsinkelse på 5 uker gi lik risiko for død av vaksinebivirkningen som av covid-19.

Menn mellom 50–74 år vil ha omtrent samme risiko for å bli lagt inn på intensivavdeling om man tar vaksinen ut av programmet eller om man beholder den i programmet.

FHI mener, basert på analysene, at alle som velger denne vaksinen i Norge utsetter seg for større risiko for sykdom og død, enn å vente på en annen vaksine.

Derfor vil instituttet heller ikke anbefale at vaksinen skal tilbys som er frivillig tilbud:

«Vi mener derfor at et slikt alternativ kan fremstå som uetisk og med stor risiko for at de som tar et slikt valg ikke har forstått den risiko de utsetter seg for», skriver instituttet.

les også FHI vil droppe AstraZeneca – regjeringen utsetter avgjørelsen

Smittesituasjonen

FHI understreker at AstraZeneca-vaksinen gir god beskyttelse mot covid-19 og at de alvorlige bivirkningene er sjeldne.

Derfor veier instituttet smittesituasjonen opp mot den antatte risikoen ved AstraZeneca-vaksinen en avgjørende faktor i anbefalingen. FHI vurderer det slik:

Norge har kontroll på epidemien, med lave smittetall.

Norge har kommet langt i å vaksinere de eldste og vi har derved redusert risiko for død hos de mest utsatte.

I Norge vil det i praksis være aktuelt å bruke vaksinen på de yngre aldersgrupper, fordi de eldste er vaksinert eller vil være vaksinert i nær fremtid.

Hos de aldersgruppene som gjenstår å vaksinere vil konsekvensene av å forskyve vaksinasjon med fra flere til mange uker likevel gi en lavere dødelighet enn å vaksinere med AstraZeneca-vaksinen.

les også AstraZeneca-funn publisert i prestisjetidsskrift: Pasientene var mellom 32 og 54 år

99 prosent skeptiske til AstraZeneca

I det faglige grunnlaget skriver FHI at det er grunn til å tro at en anbefaling om videre bruk av AstraZeneca-vaksinen vil kunne føre til lavere tiltro i befolkningen til vaksinasjonsprogrammet generelt.

De understreker at det per nå ikke er dokumentert.

«Dette vil kunne gi lavere vaksinasjonstempo og vaksinasjonsgrad på sikt, og at også pasienter i risikogrupper takker nei til vaksine.»

I uke 13 til 14 utførte FHI en spørreundersøkelse i samarbeid med Mindshare og Norstat, som viste at 76 prosent var skeptiske til minst en av vaksinene, selv om 82 prosent i utgangspunktet var positive til å vaksinere seg.

99 prosent av dem skeptiske til AstraZeneca.

15 prosent av dem var skeptiske til Johnson & Johnson-

Ni prosent var skeptiske til Moderne.

Åtte prosent var skeptiske til Pfizer.

les også Skroter AstraZeneca-vaksinen i Danmark

Samarbeid med Danmark

Folkehelseinstituttet har samarbeidet med sin danske motpart SSI, og det er brukt data fra både Norge og Danmark i undersøkelsene.

Selv om Norge og Danmark har tilgang til de samme dataene, valgte danskene å gå en annen vei onsdag.

– Vi fortsetter med vaksineutrullingen uten AstraZeneca-vaksinen, sa leder i Sundhedsstyrelsen i Danmark, Søren Brostrøm.

Samtidig ble det klart at de 149.000 som har fått den første dosen, skal få en annen vaksine. I Norge er ikke dette bestemt ennå.