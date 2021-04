FORLOT VENSTRE: Tor Mikkola er yrkesfisker og varaordfører i Nordkapp kommune. Han var en av seks Venstre-medlemmer som forlot partiet. Nå representerer han Senterpartiet. Foto: Privat

Venstres medlemsflukt: MDG er nesten dobbelt så store

Venstre har mistet medlemmer hvert år siden forrige stortingsvalg og er nå det desidert minste av partiene på Stortinget. Tor Mikkola er blant de frafalne.

Mikkola meldte seg ut sammen med fem andre. De opplevde at sentral-Venstre i Oslo ikke så dem.

Når Venstre til helgen avholder digitalt landsmøte, står regjeringspartiet foran en tøff kamp mot sperregrensen på fire prosent i stortingsvalget.

Det er en kamp de møter til med langt færre medlemmer enn sine argeste konkurrenter med om lag samme oppslutning:

Både Rødt, MDG og KrF har over 10.000 partimedlemmer, mens Venstre bare hadde 6325 medlemmer ved utgangen av 2020.

Det betyr at det nest største partiet, MDG, er nesten dobbelt så store som Venstre.

– Medlemsutviklingen forteller at vi har en jobb å gjøre, men vi er på rett vei, skriver generalsekretær Marit Meyer i en e-post til VG.

NY LEDERTRIO: Kunnskapsminister Guri Melby har ledet Venstre siden september i fjor, da hun ble valgt til ny partileder etter Trine Skei Grande. På mandagens pressekonferanse var hun flankert av nestlederne Abid Raja og Sveinung Rotevatn. Foto: Terje Bringedal, VG

Ny partiledelse

I fjor sank medlemstallet, men utviklingen snudde på høsten. Guri Melby ble ny partileder i september i fjor, og nesten 400 nye partimedlemmer meldte seg inn etter august.

– Etter at vi fikk ny ledelse i fjor høst har vi økt antall medlemmer og økt tilgjengeligheten til ledelsen og våre toppolitikere, sier Meyer, som sier at totalt 749 personer meldte seg inn i fjor.

Hun sier at corona har gjort at veien til partiledelsen har krympet, fordi man kan møtes digitalt.

Meyer legger til at de har fått 100 nye medlemmer etter at Arbeiderpartiets landsmøte vraket regjeringens rusreform.

EKS-VENSTRE: Tor Mikkola var tidligere aktiv i Venstre både i Nordkapp kommune og da han bodde i Alta, men meldte overgang til Senterpartiet sammen med resten av styret i tidligere Nordkapp Venstre. Foto: Martha Holmes, VG

Varaordfører Tor Mikkola i Nordkapp kommune var én av seks medlemmer som utgjorde styret i det lokale Venstre-laget. Så fikk han nok. Samtlige seks meldte seg ut av partiet i 2018. Dermed ble hele lokallaget lagt i grus.

– Vi bestemte oss i fellesskap på et styremøte. Vi følte ikke at partiet nede i Oslo fremmet den politikken som vi sto for. Vi nådde ikke frem sentralt. Vårt syn på drivstoffavgift, fylkessammenslåing og fiskeripolitikk ble ikke sett og hørt av partiledelse og stortingsbenk, sier Mikkola til VG.

Han representerer nå Senterpartiet etter den kollektive utmeldingen av Venstre. Mikkola, som er yrkesfisker, er ikke i tvil om at Venstre har noe å lære av Senterpartiet hva gjelder medlemsfiske.

– Det gjelder å snakke med folk, høre etter hva som opptar dem og hva de sliter med. Senterpartiet er faktisk en helt annen verden enn Venstre i så henseende. Jeg snakker mye med fiskere. Det er veldig mye de er opptatt av og engasjert i.

– Pluss litt skitprat?

– Ja, selvsagt, men veldig mye politikk. Det er veldig nyttig for meg som politiker. Han Trygve (Slagsvold Vedum) kaller det kaffekopp-strategien. Jeg kaller det kjøkkenbord-metoden, beskriver Mikkola.

LEDERKAMP: Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande varslet i mars i fjor at hun ville trekke seg som partileder, statsråd og stortingsrepresentant. Kulturminister Abid Raja og klimaminister Sveinung Rotevatn var favoritter, men ledervalget ble utsatt som følge av corona og Guri Melby vant. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Slitne av støy

VG har snakket med flere av fylkeslederne i Venstre, som beskriver en bedre stemning etter at lederkampen ble avklart i fjor.

Klimaminister Sveinung Rotevatn og kulturminister Abid Raja var lenge favoritter i lederkampen i Venstre, men Guri Melby vant til slutt.

– Jeg tror aldri folk ønsker å engasjere seg i et parti for å være med i personkamper og strider. Folk blir slitne av mye støy, men vi har blitt veldig omforente og vet hvor vi vil. Nå handler det om å vise hva som gjør Venstre er unikt, sier Grunde Almeland, fylkesleder i Oslo.

Almeland er Guri Melbys statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

OSLO-TOPP: Grunde Almeland er fylkesleder i Oslo og Guri Melbys statssekretær. Han sier at fylkespartiet økte med mer enn 100 medlemmer i fjor og at de ser større engasjement etter at Guri Melby, som representerer Oslo, ble partileder. Foto: Frode Hansen

Grunde får støtte av Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre, som sier at de har mange aktive medlemmer – men at de kanskje har vært litt for slakke med å rekruttere medlemmer.

– Vi er et parti som står midt oppi de sentrale sakene. Vi tør å fremme saker som mange er opptatt av, men som de store partiene ikke tør å målbære på samme måte. Det må vi vise frem, sier fylkesleder Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal Venstre.

Hun peker både på rusreformen, klimapolitikk og fullføringsreformen for videregående skole som slike saker.

Fylkeslederen i Viken, Arjo van Genderen, sier at det til tider koster å være med og ta ansvar i regjering, men at det alltid er verdt det så lenge de får gjennomslag - som han sier de har fått.

– Når du seiler med vind i ryggen og i solskinn, som MDG og Rødt, så ønsker flere å være med enn når du seiler i en jolle som er litt lekk, vinden går imot og det er grått ute. Men nå har vi også sol og vind i seilene, og båten er som ny. Det er en ny giv i partiet, sier han til VG før landsmøtet.

VAR VENSTRE-NESTLEDER: Carina B. Abrahamsen var nestleder i Finnmark Venstre, men fikk nok av leflingen med Frp og meldte seg ut. Foto: Privat

Carina B. Abrahamsen var for noen år siden nestleder i Finnmark Venstre. Så meldte hun seg ut. Hun kunne ikke leve med at partiet hennes samarbeidet med Frp både i regjering og på Stortinget.

– Jeg kommer aldri til å melde meg inn igjen. Venstre må bli mye mer prinsippfast fremfor å gå så mye på akkord med egne meninger, er Abrahamsens råd til sitt gamle parti fra hjembyen Vadsø. Der har hun meldt seg inn i MDG.