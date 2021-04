SNUR: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre forklarer nå hva Ap egentlig mener om abort. Foto: Fredrik Solstad

Støre gjør retrett: Vil ha fri abort til uke 18

På lørdag avviste Jonas Gahr Støre at Ap har vedtatt fri abort frem til uke 18. Nå snur han – og varsler samtidig at han vil ta abortkampen inn i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det oppsto forvirring etter at Arbeiderpartiets landsmøte lørdag gikk inn for et historisk vedtak om å liberalisere abortloven.

I dagens lov er det selvbestemt abort fram til 12. uke. Etter det må en nemnd, bestående av to leger, avgjøre kvinnens søknad om å avbryte svangerskapet.

I vedtaket fra Aps landsmøte heter det at partiet vil avskaffe nemndene mellom uke 12 og 18 og «utrede et alternativ til med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18».

Til slutt slås det fast at «Kvinnens selvbestemmelse skal sikres».

les også Historisk abort-vedtak i Ap: Vil ha 18-ukersgrense

Lørdag: Avviste fri abort til 18. uke

På en pressekonferanse etter landsmøtet understreket Støre at kvinnens selvbestemmelse gjelder. Samtidig avviste Støre at vedtaket betyr «fri abort til uke 18».

– Hvordan det skal ordnes må vi diskutere og gjennomgå. Men det er viktig å si at når det er kvinnens selvbestemmelse som skal gjelde, så er det siste ord. Men merk deg da ordet «utrede». Vi konkluderer ikke på hvordan dette skal være, og vi har ikke et vedtak som sier fri abort til uke 18. Det kunne vært vedtaket, men det er det ikke, sa Støre lørdag.

IKKE FRI ABORT: Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og redaksjonskomité-leder Anniken Huitfeldt har tidligere avvist at Ap har vedtatt fri abort til uke 18. Foto: Tore Kristiansen

Onsdag: Går inn for fri abort til 18. uke

Redaksjonskomiteens leder Anniken Huitfeldt sa også til VG fredag kveld at det var galt å si at Ap nå gikk inn for fri abort til uke 18. Hun understreket at «det er en forskjell før og etter uke 12».

Når VG møter Ap-lederen onsdag, er tonen en annen:

– Vedtaket går på å avvikle nemndsystemet og sikre kvinnen en god medisinsk oppfølging, men basert på hennes selvbestemmelse fram til uke 18, sier Støre.

– Så denne medisinske oppfølgingen er frivillig?

– Den er frivillig. Vi vil utrede hvordan vi kan gjøre den godt tilgjengelig og trygg for å ivareta kvinnens behov i en avgjørelse og forberedelse til noe som er langt mer krevende utover i svangerskapet, altså mellom uke 12 og 18.

– Så dere vil ha selvbestemt abort fram til 18. uke?

– Ja. Det står i vedtaket: Vi skal sikre trygg oppfølging og medisinsk veiledning for dem som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18, men det er kvinnens selvbestemmelse som skal gjelde.

– Vil Ap ha fri abort fram til 18. uke?

– Jeg gjentar vedtaket vårt: Selvbestemmelse for kvinnen. Da er hun fri til å ta valg.

– Så det er det samme som fri abort til 18. uke?

– Ja, jeg anser at selvbestemmelse er å understreke det som har ligget til grunn for abortkampen: Kvinnen tar avgjørelsen, sier Støre.

KLARHET: Aps kvinnepolitiske leder Anette Trettebergstuen har bedt Støre om å være tydelig rundt abortvedtaket. Foto: Tore Kristiansen

Fikk refs fra partitopper

Støres retrett kommer i lys av at partiets kvinnepolitiske leder Anette Trettebergstuen og helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol overfor TV2 refset Støre og partiledelsen for abort-uttalelsene sine etter landsmøtet.

– De ønsker kanskje å trå varsomt i et farvann hvor det har vært ulike meninger om denne saken, også inn i partiledelsen. Men det er viktig at det ikke levnes noen uklarhet om hva vi har vedtatt: fri og selvbestemt abort til uke 18, sa Trettebergstuen til TV2.

Flere partier vil utvide grensen

Arbeiderpartiets abortvedtak kom etter at både Rødt og Miljøpartiet de Grønne vedtak denne våren om å avskaffe abortnemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort.

Ap, Rødt og MDG får mest sannsynlig følge av både Venstre og SV som denne helgen skal behandle lignende forslag.

Også i Senterpartiet vil et mindretall i programkomiteen gjøre tilsvarende vedtak.

REGJERINGSKAMERATER: Etter valget kan Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken styre landet sammen – hvis de får flertall. Foto: Marit Hommedal / NTB

Vil forhandle om abort

Støre varsler nå at abort vil bli tema i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.

– Helt konkret, hvordan vil dere gå fram for å endre abortloven i neste stortingsperiode, dersom Ap vinner valget?

– Det vil danne seg et bilde da av hvordan Stortinget er sammensatt og hvordan programmene ligger på dette området. Også vil dette være et av temaene vi tar med oss inn som regjeringsforhandlinger, om flertallet går vår vei. Da blir det å ha gode samtaler med de vi kanskje skal regjere med, sier Støre.

Han understreker at han tror Ap og SV har en veldig lik tilnærming til dette – og han sier det er interessant at det også i Senterpartiet er en diskusjon om nemndene.

les også Mener KrF og Solberg har skylden for abort-liberalisering

– Dersom det etter valget er et flertall på Stortinget som vil avskaffe nemndordningen, men hvor Ap går i regjering med et Senterparti som er imot. Er det da naturlig for Ap å gå til Stortinget for å få flertall for dette, fremfor å ta det i regjering?

– Det vil jeg ikke forskuttere. Vi får lese bildet etter valget og se. Gjennomgående for Ap, som for andre partier, vil vi gjøre det vi kan for å få gjennomslag for vårt program. Så får vi se hvordan det politiske landskapet ser ut, sier Støre.

Nesten alle får ja fra nemnd

En rapport fra Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet, som kom ut i mars, viser at over 95 prosent av de utførte abortene i 2020 var selvbestemte og begjært før 12. uke.

I tillegg ble 99 prosent av søknadene til nemnd om aborter mellom uke 12 og 18 innvilget.