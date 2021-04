MØTEKAMERATER: Ap-leder Jonas Gahr Støre (til venstre) inviterte fram til i fjor høst til uformelle samtaler med SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hadde møter i syv år – forrige høst tok det slutt

Etter å ha hatt uformelle møter helt siden 2013, sluttet plutselig invitasjonene å komme fra Ap-leder Jonas Gahr Støre. Nå vil han gjenoppta samtalene med Sp og SV.

Publisert: Nå nettopp

SV-leder Audun Lysbakken, Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og Sps parlamentariske leder Marit Arnstad har jevnlig blitt invitert til Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støres kontor de siste syv årene.

Der har de snakket om den politiske situasjonen og hva de mener om større debatter som kommer opp i Stortinget.

Møtene har vært viktige for å pleie både politiske og personlige relasjoner de rødgrønne partiene imellom.

Men nå er det over et halvt år siden forrige møte.

– Vi har ikke blitt invitert til sånne møter siden i fjor høst, sier Arnstad til VG.

– Hva er grunnen til det?

– Det jeg vet ikke.

– Hvem har pleid å invitere?

– Det har ofte vært Jonas. Det har vært litt sporadisk. Fra i fjor høst har det ikke vært noen sånne møter, sier hun.

Uformelle samtaler

SV-leder Audun Lysbakken understreker at det ikke er snakk om et formelt samarbeid med Ap og Sp, men uformelle samtaler.

– Det er godt mulig det har vært mindre i vinter. Vi har ikke vært her så mye. Det er Jonas som har hatt ansvar for å invitere til det. Men vi snakker sammen. Jeg opplever ikke at det er tatt noen beslutning om å gjøre mindre av det, sier Lysbakken.

IKKE INVITERT: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier at hun ikke har fått møteinvitasjon fra Ap-leder Jonas Gahr Støre siden i fjor høst. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er bare grunnet corona at dere ikke lenger har disse møtene?

– Det må du spørre Jonas om. Poenget er at vi har kontakt med hverandre uformelt, men vi har aldri hatt noe formelt samarbeid for å planlegge valgkamp, kommende regjering eller noen sånne ting, sier Lysbakken.

– Hvilken funksjon har disse uformelle samtalene?

– At vi vet om hverandre. Det er helt naturlig at opposisjonspartier på Stortinget gjør det. Også for å kunne jobbe sammen de gangene vi har felles interesser. Jeg snakker med partiledere i alle partier, men vi har selvfølgelig snakket mer sammen siden vi står hverandre nærmere, sier SV-lederen.

De tre partiene styrte landet sammen i åtte år, fra 2005 til 2013. Da ble de kastet ut av regjeringskontorene, og Erna Solberg (H) ble statsminister.

Nå kan de returnere til maktens korridorer – hvis de vinner valget i september og Sp går med på å regjere sammen med SV.

Diskuterer ikke regjeringssamarbeid

VG har tidligere skrevet om hvorfor Ap, Sp og SV ikke danner en felles rødgrønn front, selv om de trolig skal danne regjering sammen.

Arnstad avviser at de har diskutert et fremtidig regjeringssamarbeid i møtene.

– Jeg vil ikke si at det var noen bestemt diskusjoner rundt det, nei, sier hun til VG.

– Hvilket funksjon har disse møtene hatt?

– Det var helt uformelt. Av og til, hvis det var en stor debatt i Stortinget, så kunne vi drøfte hva de ulike partiene hadde tenkt til å legge vekt på, slik at vi ble klare over hvor de ulike partiene kom til å lande. Men det var ingen formell ramme rundt møtene, ikke noe referat og ingen formaliteter.

– Opplevde dere disse møtene som nyttige?

– Vi opplevde at det var en helt grei gjennomgang av dagsaktuelle saker.

– Skulle dere sett at de møtene fortsatte?

– Det er ikke sånn at vi hadde noen sterke behov for at det var sånne type møter, men vi stilte da vi ble invitert, sier Arnstad.

IKKE INVITERT: SV-leder Audun Lysbakken har ikke blitt invitert til uformelle samtaler med Jonas Gahr Støre og Senterpartiet siden i fjor høst. Foto: Tore Kristiansen

Ap-leder Jonas Gahr Støre bekrefter at det har vært uformell kontakt mellom de rødgrønne partiene siden 2013.

– Ja. Litt sånn av og på. Men vi har hatt regelmessige møter her hos meg. Så har vi hyppige møter på sak, som vi diskuterer i forkant av komité- og stortingsbehandlinger, sier han til VG.

– Diskuterer dere fremtidige konfliktsaker i disse møtene?

– Nei.

– Marit Arnstad sier at hun ikke har fått en invitasjon til et sånt møte siden høsten i fjor?

– Det stemmer. Men det kan jeg si noe om: Det har noen forklaringer i at da hjemmekontoret kom, og siden vi også er bedt om å sitte på hjemmekontor, er vi mye mindre på Stortinget, sier Støre og fortsetter:

– Jeg tror det er en forklaring. Jeg har vært klar over det at vi ikke har kunnet samle oss rundt bord. Så har vi hatt hele oppkjøringen med landsmøtet.

Ap hadde landsmøte 15.–17. april, mens SV har sitt denne helgen.

Inviterer til nye møter

– Jeg har faktisk invitert til et slikt møte nå etter SVs landsmøte. Sp skal ha sitt i juni. Så jeg håper å få til det i løpet av kort tid, sier Støre.

– Har de andre sagt ja til å komme på det?

– Jeg har invitert dem, så jeg regner med at de kommer.

– Hvilken funksjon har de møtene dere imellom?

– For det første kjenner vi hverandre veldig godt. Vi tre partiledere og Marit Arnstad har sittet i regjering sammen, sier han.

MYE KONTAKT: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han snakker, SMS-er og mailer mye med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Mattis Sandblad

I tillegg har alle fire lang fartstid på Stortinget, der Støre er junior med bare 11 år – mens Lysbakken, Arnstad og Vedum har 15 år hver.

Støres kone, Marit Slagsvold, er i slekt med Vedum, men de to partilederne kjente hverandre ikke før de møttes i politikken.

– Jeg har veldig mye kontakt med Audun og Marit i det parlamentariske arbeidet, og med Trygve på SMS, telefon og e-post fortløpende. De møtene vi har her er mer gjennomgang av den politiske situasjonen og diskusjoner før større debatter.

– Hvor viktig er den kontakten dere tre partilederne imellom med tanke på å bygge relasjoner for et eventuelt fremtidig samarbeid?

– Hvis du skal måle det på personlige relasjoner, så er vi godt stilt. Jeg opplever at kontakten er åpen, tydelig og direkte, og en god tone. Så visker ikke det ut politiske forskjeller i enkeltsaker og uenigheter vi kan ha.

– Du sier at dere kjenner hverandre godt. Så når Vedum kaller deg Støre i debatter, så er det litt show?

– Ja, jeg synes det er litt show. Jeg kaller ham Trygve, sier Støre og ler.

– Han sier aldri Støre til meg når han møter meg utenfor debatter.