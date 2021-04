ADVARER: Direktør Petter Brodahl i Berg-Hansen ber Stortinget tenke seg om. Foto: Privat

Slår alarm om permitterte: − Taper penger på å komme tilbake på jobb

Direktør Petter Brodahl i Berg-Hansen reisebyrå sier Stortinget kan gjøre en «alvorlig feil» dersom regjeringens forslag om feriepenger til permitterte blir vedtatt slik det ligger nå.

– Vi har oppdaget at regjeringens forslag til feriepenger til permitterte, gjør at mange av våre ansatte taper penger på å komme tilbake på jobb, sier Brodahl til VG.

Mandag skal Stortinget votere over forslaget til hvordan permitterte skal sikres feriepenger.

Brodahl sier at det i utgangspunktet var gledelige signaler om ferie- og dagpenger til alle som er permittert.

– Men nå har jeg blitt kjent med proposisjonen, som forteller om hvordan dette skal praktiseres. Da må jeg bare varsle, sier han og viser til Stortingsproposisjonen regjeringen la frem 26. mars.

– Der kommer det frem at alle som har vært permittert under 52 uker får feriepenger. Det er vel og bra. Men dem som har vært permittert mer enn 52 uker innen 7. juni, de får ikke feriepenger. De skal i stedet få muligheten til å ta ferie med dagpenger om de fortsatt er permittert. Hvis de vender tilbake på jobb mister de den retten. Da faller de mellom alle stoler, sier Brodahl, som leder en av de store reisebyråene i Norge.

Rundt 150 av 300 ansatte er permittert.

– Hindrer folk å komme tilbake på jobb

Han forteller om konsekvensene av det forslaget for permitterte i hans selskap.

– Hovedårsaken til at vi reagerer på det er at hindrer folk å komme tilbake på jobb. Veldig mange av våre ble permittert tidlig i pandemien i fjor og de har vært permittert i 52 uker omtrent i den tiden vi er inne i nå, i månedsskiftet april-mai.

– VIL TAPE PÅ DET: Petter Brodahl sier de planlegger å hente permitterte tilbake i vår, men at regjeringens forslag til nye feriepengeregler vil gjøre at de permitterte taper på det. Foto: Privat

Han sier det er noe alvorlig feil:

– Hvis vi ønsker å kalle de tilbake på jobb i perioden fra nå til ferieavvikling, så mister de feriepengene og så mister de retten å ha ferie med dagpenger. Jeg må si jeg synes det er utrolig at det legges opp til en ordning som gjør at de ansatte taper penger på å jobbe, sammenliknet med å gå permittert.

– Er det realistisk for dere å hente permitterte tilbake i vår?

– Vi i Berg Hansen har planlagt utover nå å kalle folk tilbake, men det er ikke lett når de ansatte taper på det. Vi ønsker å bruke lønnsstøtteordningen, hvor formålet er å få folk tilbake i jobb. Men praktiseringen av feriepengeordningen gjør at vi må utsette dette. Dette slår beina under lønnsstøtteordningen.

– Vi kan ikke kalle tilbake permitterte

Han konkluderer:

– Slik forslagene ligger nå, så kan ikke vi kalle tilbake permitterte fordi de vil tape penger på det.

– Hvor mange hadde dere planer om å hente tilbake før sommeren, som dere nå ikke vil gjøre?

– Det er fortsatt stille, men vi har planer om å ta tilbake majoriteten på jobb. Jeg vil ikke si noe tall, fordi det er ikke bestemt ennå. Men vi har en plan om puljevis tilbakekalling nå fremover, blant annet via kurs- og kompetanseprogram. Men de nye reglene fra regjeringen vil hindre oss i å gjøre det.

Han legger demokratisk til:

– Jeg tror ikke dette er villet politikk, men en konsekvens de ikke har sett. Det bør det være mulig å rette opp i.

– Dumt

Aps talsperson, Rigmor Aaserud, sier håper fornuften vil råde på Stortinget mandag.

– Det Brodahl sier viser bare hvor dumt dette forslaget fra regjeringen er. Vi har sett at dette kommer til å bli ugreit når vi skal ha to ordninger: En for dem som har vært permittert i under ett år, de skal få feriepenger, og en dårligere ordning for de langtidsledige.

750 MILLIONER: Aps stortingsrepresentant, Rigmor Aaserud, mener regjeringen må bla opp 750 millioner kroner ekstra. Foto: Vidar Ruud

– Den gamle ordningen er bedre, særlig fordi det vil gi som er langtidsledige litt mer. Det er de langtidsledige som trenger å få litt mer penger og sikring. Det koster 2,4 milliarder, 750 millioner kroner mer enn regjeringen foreslår, men det fortjener de arbeidsfolka der, sier Aaserud.

Hun legger til:

– Dette dreier seg ikke om en teknisk feil, men om en villet og urettferdig politikk, sier Aps talsperson, Rigmor Aaserud.

VG har bedt om kommentar fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), men har foreløpig ikke fått svar.