KAN BLI AKTUELL: Dersom den russiske Sputnik-vaksinen blir godkjent i EU, kan den også bli aktuell for Norge. Foto: DADO RUVIC / REUTERS

Helsedepartementet vil ikke si om Norge vil kjøpe Sputnik-vaksinen

Sputnik-vaksinen kan bli aktuell for Norge, men Helse- og omsorgsdepartementet vil helst at EU tar seg av forhandlingene.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Fredag skrev VG at russiske representanter ved minst to anledninger har kontaktet den norske regjeringen om Sputnik-vaksinen.

Det russiske investeringsfondet (RDIF) har lisens til å selge og produsere Sputnik V-vaksinen til utenlandske markeder. Den russiske ambassaden i Norge har avvist at de har formidlet kontakt eller tilbud fra RDIF på grunn av «fraværende interesse av norske myndigheter».

– Er HOD i samtaler med RDIF eller ansvarlige russiske myndigheter/representanter om muligheten for å kjøpe Sputnik V?

– Det vil være uklokt å offentliggjøre norsk posisjon i forkant av eventuelle forhandlinger. Hvis vaksinen blir godkjent og tilgjengelig, vil den også kunne være aktuell for Norge, skriver statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc i en e-post til VG.

4. mars startet Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) en løpende evaluering av den russiske coronavaksinen Sputnik V.

Korkunc understreker at en forutsetning for alle vaksineanskaffelser er at alle relevante data har blitt evaluert av myndighetene, og at leveranser vil kunne skje i løpet av rimelig tid.

– Det er foreløpig for tidlig å si om dette vil være mulig med denne vaksinen, ifølge Korkunc.

SATSER PÅ EU: Statssekretær Saliba Andreas Korkunc mener det er bedre at de europeiske landene forhandler om vaksiner samlet. Foto: Lise Åserud

Vil forhandle samlet

– Når dere sier at det er uklokt å kommentere Norges posisjon i forkant av eventuelle forhandlinger, betyr det at regjeringen har bestemt seg for at det kan bli aktuelt å anskaffe Sputnik V?

– Også for denne vaksinen mener vi det er bedre at de europeiske landene forhandler samlet, heller enn hver for seg og i konkurranse med hverandre, opplyser Korkunc.

I Tyskland er tonen en annen. Landets helseminister Jens Spahn sier de vil snakke med Moskva om anskaffelse av Sputnik-vaksinen, ifølge The Guardian. Han sier at landet ikke vil nøle med å handle på egen hånd, men understreker at vaksinen må bli godkjent for bruk i EU.

Ifølge Independent har Spahn uttalt at EU ikke vil anskaffe vaksinen på vegne av medlemslandene.

Henviser til EU

8. februar mottok både Næringsdepartementet et brev fra Den russiske føderasjons handelsrepresentasjon.

Et brev med samme tittel og avsender ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet samme dato. VG har bedt om innsyn i brevet, men foreløpig ikke fått det.

– Med dette brevet ønsker jeg å bekrefte at vi er klare for å legge til rette for alle former for møter mellom ansvarlige norske og russiske myndigheter og Det russiske investeringsfondet (RDIF), som har lisens til å selge og produsere Sputnik V-vaksinen til utenlandske markeder, heter det i brevet til Næringsdepartementet.

Departementet oppfordrer til en formell dialog med EU-kommisjonen og European Joint Negotiating Team, som forhandler med vaksineprodusenter.

– Hvordan har Helse- og omsorgsdepartementet svart på brevet?

– I svarbrevet oppfordrer departementet til god dialog mellom vaksineprodusenter og europeiske legemiddelmyndigheter, og med den europeiske forhandlingsgruppen for vaksineanskaffelser. Det er spesielt viktig å sørge for at legemiddelmyndighetene får tilgang til alle relevante data og får svar på alle sine spørsmål om vaksinens effekt, sikkerhet og kvalitet.

Inngått forhåndsavtale

Den tyske delstaten Bayern har allerede inngått en foreløpig avtale om å kjøpe Sputnik-vaksinen, forutsatt at den blir godkjent for bruk i EU. I så fall vil delstaten kunne kjøpe 2,5 millioner doser av vaksinen.

– Kan det bli aktuelt å gjøre som Bayern og inngå forhåndsavtaler som forutsetter godkjenning av EU, om kjøp?

– Norge kan kjøpe inn Sputnik-vaksinen. Men før det er aktuelt å bruke den i Norge, må den godkjennes av legemiddelmyndighetene. Og før den kan godkjennes av legemiddelmyndighetene, må produsentene dele alle sine data. Det har fortsatt ikke skjedd, og selv om en løpende vurdering av tilgjengelige data har startet er det fortsatt ikke søkt om godkjenning, skriver Korkunc i en e-post.