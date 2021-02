VURDERER Å SI OPP: Leif Olsen, overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling på Sørlandet sykehus, har vurdert å si opp jobben sin fordi han mener øyeblikkelig hjelp-tilbudet til pasientene ikke er forsvarlig. Foto: Privat

Overlege om sykehusledelse: − Respektløst og direkte farlig

Coronasmittede rusmisbrukere er blitt tvangsinnlagt på akuttpsykiatrisk avdeling. Overlege Leif Olsen frykter at sprengt kapasitet vil gå ut over psykisk syke akuttpasienters liv og helse – og truer med å si opp.

– Jeg klarer ikke å ivareta og sikre forsvarlig behandling av akuttpsykiatriske pasienter fremover under de nåværende rammer.

Det sier en av overlegene på akuttpsykiatrisk enhet ved Sørlandet sykehus, Leif Johannes Olsen, til VG.

I løpet av den siste uken har han ansett situasjonen på avdelingen som så alvorlig at han har vurdert å si opp jobben sin.

SAMMENLIGNER: – Du vil jo ikke at en psykiater skal behandle lungebetennelsen din, påpeker overlege Leif Olsen. Foto: Privat

Det skyldes primært at det har vært et coronautbrudd i rusmiljøet i Kristiansand og at avdelingen har blitt bedt om å rydde plass til smittede derfra – som ikke har psykiatriske symptomer. I tillegg har de ansatte ifølge Olsen ikke har fått noe informasjon fra ledelsen om hvordan de skal håndtere situasjonen.

BAKGRUNN: Coronasmittede rusavhengige innlosjeres på akuttpsykiatrisk

Dette mener overlege Olsen nå er på vei til å gå utover tilbudet til den faktiske pasientgruppene: Akutte psykiatriske pasienter. Han tør ikke se for seg scenarioet ved flere innleggelser.

– Jeg forstår ikke at de bruker øyeblikkelig hjelp-plasser til dette. Alt handler om smittevern. Dette er lammende, sier Olsen.

Frykter krisescenario

Ifølge kommuneoverlegen utgjør de smittede rusavhengige en stor smittefare, da de ikke har vært villige til å isolere seg, skriver Fædrelandsvennen. Derfor tvangsinnlegges de med hjemmel i smittevernloven.

Klinikkdirektør for psykisk helse på Sørlandet sykehus, Vegard Øksendal Haaland, forklarte til VG onsdag at de rusavhengige plasseres på akuttpsykiatrisk fordi de er best bemannet og best materielt skikket til å sørge for at personene forblir innlagt i isolasjonstiden.

Han avviste da at de rusavhengige tar opp plassen til akutte psykiatriske tilfeller.

Foto: Signy Svendsen / Sørlandet Sykehus Foto: TAR SELVKRITIKK: Vegard Øksendal Haaland, klinikkdirektør for psykisk helse på Sørlandet sykehus, uttaler til VG at ledelsen i ettertid at kan se at de kunne kommunisert bedre med de ansatte.

Overlege Olsen mener på sin side at det er åpenbart at dette vil gå ut over behandlingen av de psykiatriske pasienter. Da kan marginale endringer få fatale følger.

– Vi kan ikke lenger utelukke at alvorlige hendelser vil skje, sier han.

Han mener også at akuttpsykiatrisk avdeling er alvorlig underbemannet, og håper at dette er noe ledelsen snart vil ta på alvor.

– Akuttpsykiatrisk enhet har hatt redusert kapasitet siden mars 2020, og ledelsen har vært klar over dette. Kvaliteten for den behandlingen vi nå klarer å yte til våre pasienter, er ikke god, sier overlegen.

Til dette svarer klinikksjefen følgende:

– Enhetsleder ved den aktuelle enhet har blitt gitt anledning til å leie inn ekstra personell ved behov og så vidt jeg er kjent med har det ikke vært noen utfordring med å få dekket personellbehovet.

Leverte bekymringsmelding og varslet oppsigelse

Forrige uke sendte Olsen en bekymringsmelding til ledelsen hvor han var tydelig om alvoret i saken. Han ga også beskjed om at han kom til å si opp sin stilling hvis det ikke ble tatt grep.

I bekymringsmeldingen peker han blant annet på at beslutninger tas over hodet på de ansatte i akuttpsykiatrisk avdeling samt at de ikke videreformidles før i siste liten.

– Jeg synes det er ganske respektløst og direkte farlig å ikke ha involvert overlegene på psykiatrisk avdeling før det ble lagt planer om å ta imot covid-positive rusavhengige, sier Olsen.

Den samme ledelsen uttalte onsdag til VG at sykehuset har vært forberedt på at dette kunne skje siden begynnelsen av pandemien.

Det kjenner ikke Olsen seg igjen i. På spørsmål om hvordan ledelsen har forberedt ham som ansatt på en slik situasjon, svarer han:

– Det var ingen forberedelse.

Ifølge Olsen har de allerede vært nære bristepunktet. Avdelingen er nå delt i to: En coronafløy bak en smittesluse og en akuttpsykiatrisk fløy. Rommene på smittefløyen har vært fullsatt.

Hadde én ny innlagt coronapasient blitt innlagt, ville det rett og slett ikke vært plass til vedkommende. Og Olsen sier at han ikke har fått informasjon om hva avdelingen da skal gjøre.

– De sier at vi på avdelingen får «høre noe når det skjer», svarer overlegen.

Klinikkdirektør – Ikke forberedt

Klinikkdirektør Øksendal Haaland sier at han ikke har hørt noe om en slik beskjed.

Ifølge ham har det hele tiden vært en plan ved en situasjon hvor smittefløyen på akuttpsykiatrisk ble overfylt: Det skulle gjøres en vurdering og overflytting av pasienten som ville være «den minst utfordrende» å isolere på medisinsk avdeling.

Det ble ifølge klinikkdirektøren forrige fredag, da de forsto at situasjonen kunne komme til å eskalere, bestemt at det ved hver nye tvangsinnleggelse skulle gjennomføres en telefonkonferanse mellom klinikkdirektører, fagdirektør og både medisinsk og psykiatrisk avdelingssjef.

Han mener denne informasjonen skulle formidles videre samme dag.

På spørsmål om sykehusledelsen har vært litt «på hæla», peker Øksendal Haaland på at planene for å håndtere pandemien har vært gode – men at de ikke var forberedt på dette:

At det skulle komme et stort utbrudd som førte til at det ble behov for tvangsinnleggelser etter smittevernloven.

– Det er jo noe med slike krisesituasjoner. Man vet aldri hva som venter rundt neste sving. Men vi lærer hele tiden, sier han.

Tar selvkritikk for kommunikasjonsflyten

I løpet av den siste uken har overlege Olsen etterlyst et møte for å få en oppklaring i hvilke rutiner som gjelder og hvordan ledelsen planlegger å ivareta forsvarlig drift.

– Olsen har bedt dere om svar på grunnleggende spørsmål. Hva har du som klinikkleder å si til det?

– Det er bekymringsfullt, svarer Øksendal Haaland.

– Vi etablerte daglige møter med alle avdelingssjefene på klinikk for psykisk helse. Men dette har jo gått i lederlinjen.

Klinikklederen kan til en viss grad forstå Olsen.

– Vi hele tiden har måttet jobbe ut nye rutiner. Jeg forstår at det ikke på noen måte var helt klart. Men man kan alltid henvende seg til lederlinjen, sier han.

– Da dette skjedde, og kanskje spesielt forrige fredag da vi så at dette kunne eskalere, var vi opptatt av å få laget så gode planer som mulig. Man kan se i ettertid at man kunne kommunisert bedre.

Haaland sier at nettopp i slike krisesituasjoner, når situasjonen er uoversiktlig, er det ikke like lett å få formidle god nok informasjon som ikke kan misforstås.

– Det kan hende vi ikke lyktes med å nå alle.

Har tatt grep – uavhengig av mediefokus

Onsdag fikk overlegene på akuttenheten for første gang siden utbruddet møte ledelsen, og torsdag fikk de møte med fagdirektør på sykehuset. Der ble prosedyrer for håndteringen av covid-syke ruspasienter blant annet gjennomgått.

– Jeg synes dette var altfor sent, sier overlegen, som likevel setter pris på at han og kollegene endelig fikk legge frem sine argumenter for ledelsen.

Samme onsdag som møtet ble gjennomført, slapp Fædrelandsvennen nyheten om at covidsmittede fra rusmiljøet ble tvangsinnlagt.

På ettermiddagen tok VG kontakt med Øksendal Haaland for å spørre hvor de ble innlagt – og fikk beskjed om at det var på akuttpsykiatrisk avdeling.

Torsdag morgen fikk de ansatte på avdelingen beskjed om at medisinsk avdeling har satt inn indremedisinere som nå kommer på visitt daglig.

– Hvorfor først torsdag?

– Vi har ikke vært klare over hvor stort omfanget ville bli, sier Øksendal Haaland.

– Det ser ut som det har skjedd mye det siste døgnet. Har det noe å gjøre med at tvangsinnleggelsene ble kjent i mediene og at VG tok kontakt i går ettermiddag?

– Nei, det har skjedd noe hver eneste dag den siste uken.

Øksendal Haaland mener de har mer kontroll og ro til å planlegge nå.

– Dette har vært en situasjon som har eskalert raskt, og en fast ordning har vi ikke hatt på plass før i dag. Men det har til enhver tid vært indremedisinere tilgjengelig ved behov.

Frem til nå har akuttpsykiatrisk avdeling hatt ansvaret både for psykisk syke pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp og de coronasmittede rusmisbrukerne innlagt på tvang.

– Vi vil trenge all hjelp vi kan få

Slik Leif Olsen ser det, kan avdelingen være på vei mot en krise ved både psykiatrisk og somatisk avdeling om ikke adekvate tiltak blir iverksatt.

– Sykehuset vil bli husket for denne håndteringen, mener Olsen.

– Nå er det ekstremt viktig at avdelingene samarbeider for å på best mulig måte kunne sikre en forsvarlig drift. Dette gjelder også kommuneoverleger som fatter vedtak i henhold til smittevernloven, sier Olsen.

SØRLANDET SYKEHUS: – Sykehuset vil bli husket for denne håndteringen, sier overlege Leif Olsen på akuttpsykiatrisk avdeling. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han mener at hittil har det motsatte vært bevist.

– Pandemien har etter min mening ført med seg mye ansvarsfraskrivelse. Vi vil trenge all den hjelp vi kan få fra våre kolleger på somatisk avdeling og fra våre kolleger i primærhelsetjenesten.

Oppretter ny, midlertidig enhet

Klinikksjef Øksendal Haaland sier at han synes det er veldig trist å høre at en overlege på akuttpsykiatrisk i en ukes tid har gått rundt og har vært bekymret for pasientenes liv og helse.

– Samtidig har jeg delt bekymringen hans om hvordan vi skal sikre akuttberedskapen hvis situasjonen blir verre. Så det er fullt forståelig. Vi har begge jobbet med å løse dette på hvert vårt nivå.

Mandag kveld besluttet ledelsen å igangsette arbeidet med en ny løsning: En ny, midlertidig enhet for tvangsinnleggelser i forbindelse med coronautbruddet i rusmiljøet.

Onsdag morgen sendte sykehuset sendt en hastesøknad til Helse sør-øst, Statsforvalteren i Agder og Helsedirektoratet, og torsdag kveld mottok de godkjenningen.

Dette vil frigjøre flere plasser til akuttpsykiatrisk behandling. Kapasiteten vil være 19 for akuttpsykiatri og 12 for bekreftet smittede.

Overlege Leif Olsen synes det er bra at det nå skjer en viss utvikling:

– Du vil jo ikke at en psykiater skal behandle lungebetennelsen din.