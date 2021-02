Regjeringen forlenger innreiserestriksjoner ut februar

Regjeringen holder grensene stengt i alle fall ut denne måneden, og strammer inn enkelte regler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser justisminister Monica Mæland på en pressekonferanse.

– Pandemien har tatt en ny retning med muterte virus som smitter raskere, og det betyr at vi ikke nå kan gå tilbake til det regime vi hadde, sier Mæland.

– Dette har store konsekvenser for mange, understreker hun.

Natt til fredag 29. januar ble grensene i praksis igjen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge.

Likevel opplyser Mæland at det vil bedrifter med akutt behov for å hente inn enkeltpersoner, skal få mulighet til å sende en søknad for å likevel komme inn fra 20. februar.

Barn som pendler over grensen for å dra på skolen får også unntak. Reglene endres fra førstkommende mandag.

Skjerper reglene

Reglene om karantenehotell skjerpes. Hovedregelen er at alle som ikke har et egnet sted, skal på karantenehotell.

– Så har utenlandsk arbeidskraft kunne gjennomføre karantenen på et egnet sted som arbeidsgiver har stilt til rådighet. Tilsyn som Arbeidstilbsynet har gjort har vist at dette ikke fungere i henhold til reglene. Derfor må det nå være forhåndgodkjent, sier Mæland.

Hvis man ikke har en slik forhåndsgodkjenning, må karantenen gjennomføres på karantenehotell.

– Vi gjennomfører også en presisering i reglene for hvem som kan gjennomføre karantene sammen, uten krav til eget bad og kjøkken. Arbeidstilsynet har gitt uttrykk for at denne unntaksreglen misbrukes av personer som hevder å bo sammen uten at det er tilfelle, sier Mæland.

Helseminister Bent Høie opplyser at det vil komme råd om vinterferien på fredag.

– Du bør ikke dra til utlandet denne vinterferien, sier han.

Kan bli strengere

Reglene kan også bli strengere fremover:

I sin faglige anbefaling til regjeringen om reiserestriksjoner skriver Folkehelseinstituttet onsdag at Norge kan vurdere et forbud mot fritidsreiser utenlands for å redusere antall som krysser grensene ytterligere, altså hakket strengere enn dagens regelverk.

Regjeringen har utredet å oppheve flere unntak, som enda et ledd i å hindre nye introduksjoner av mer smittesomme virusvarianter.

Flere enn 200 kommuner ble for en uke siden bedt om å utrede konsekvenser av en mulig stenging av grensen for svenske og finske helsearbeidere. Alternativet er ti dagers karantene for pendlere som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten.