KASTET UT: Den norsk-somaliske familien på syv som ble kastet ut på Tøyen forrige onsdag, går rettens vei for å få leiligheten tilbake. Foto: Bjarte Breiteig

Utkastet familie til sak – mener kommunen regnet feil

Tøyen-familiens advokat mener at bydel Gamle Oslo har regnet feil: – De har klar margin opp til inntektsgrensen for kommunal bolig, sier Olav Lægreid.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Han representerer den norsk-somaliske familien som ble kastet ut forrige onsdag, fordi Oslo kommune kom til at de tjener for mye til å beholde sin kommunale leilighet.

– Kommunen la til grunn at de er en familie på fem. Det er feil, de er syv. Og foreldrene har forsørgelsesplikt for alle barna, inntil de har fullført videregående, sier Lægreid.

For en husstand på fem er inntektsgrensen for kommunal bolig 583.000 kroner. Foreldrene mottok i fjor 603.000 kroner i uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og lønnsinntekt.

Tre av barna er over 18 år. En går på videregående, de to andre på 20 og 21 år tar opp fag.

– Godt under grensen

– Det følger av barneloven at familien har forsørgelsesplikt for dem alle. Med påslag for de to eldste som kommunen ikke regnet med, er familien godt under inntektsgrensen.

Advokaten opplyser at den veiledende inntektsgrensen for at en familie på syv skal kvalifisere til kommunal bolig i Oslo, er drøyt 633.000 kroner.

Bydelsdirektøren i Gamle Oslo har ingen umiddelbar kommentar til advokat Lægreid.

– Hans påstander må vurderes juridisk og vil bli behandlet ordentlig, forsvarlig og ryddig fra vår side, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

TIl SAK: Advokat Olav Lægreid mener at Oslo kommune har lagt feil faktum til grunn for vedtakene om ikke å fornye leiekontrakten for fembarnsfamilien. Foto: Terje Pedersen

Lægreid har overfor byfogden i Oslo begjært at den norsk-somaliske familien tillates å gjenoppta bruk av treromsleiligheten i Hagegata 31 på Tøyen.

– Jeg forventer at retten tar stilling til kravet tidlig i neste uke, sier advokaten.

Saksøker kommunen

Hans neste skritt er å saksøke Oslo kommune med påstand om at vedtakene fra juni i fjor og januar i år om å avslå kommunal bolig for familien, er ugyldig.

Oslo bystyre vedtok onsdag å be bydelen vurdere familiens søknad om startlån på nytt. Over 1,5 millioner kroner er samlet inn til familien gjennom Tøyen-initiativet.

– Det kan være at familien med større egenkapital ikke trenger låne så mye og at mors uføretrygd er nok til å betjene renter og avdrag. Men det vet vi ikke ennå, sier Lægreid.

– Skolen fraråder flytting

Han opplyser at familien er splittet og innlosjert hos venner og kjente.

– Hvorfor flyttet de ikke frivillig?

– De hadde ikke noe annet sted å bo. De har ikke økonomi til å leie privat eller få lån til egen bolig. Somaliske familier med mange barn er vanskeligstilte på boligmarkedet.

– Men de kunne flyttet fra Tøyen?

– De har også mindreårige barn. Tøyen skole fraråder sterkt at familien tvinges ut av skolekretsen. De er integrert i et godt sosialt bomiljø og har tilknytning til naboer.

SAMTALE: Familiefaren snakker med en politimann under utkastelsen forrige onsdag. Foto: Bjarte Breiteig

– Ingen aggresjon

– Var familien husokkupanter før de ble kastet ut?

– Nei. De har aldri ment å bryte regler. Dette er en familie som er avhengig av kommunal bistand. Det ligger ingen aggresjon bak deres handlinger.

– Men politiet måtte bistå ved utkastelsen?

– Det er helt normalt i Oslo, det er slik utkastelser blir gjennomført. Namsfogden, som er en del av politiet, og en eller flere politipatruljer fjerner beboerne fysisk og skifter lås.

– Har familien bedt om å bli behandlet annerledes enn andre vanskeligstilte?

– Nei.

– Kunne ikke de eldste barna begynt å jobbe og tjene penger?

– Jeg vet ikke hvor vanlig det er i Norge, at 19-åringer tjener til livets opphold. Det er ganske vanlig at barn i 20-årene bor hjemme, mens de er under utdanning, sier Lægreid.

Bydelen: Skulle flyttet i fjor sommer

Sosialbyråd i Oslo Rina Mariann Hansen (Ap) henviser spørsmål om vurderinger omkring familiens situasjon til bydel Gamle Oslo.

Bydelsdirektør Pran sier at bydelen kan tilby hjelp med nødbolig, råd og veiledning, om familien spør.

Familien har bodd i Hagegata 31 i ti år. Pran opplyser at gjennomsnittlig botid i kommunale leiligheter i bydel Gamle Oslo er 9,3 år.

Familien fikk endelig avslag på å bli boende i leiligheten 24. juni i fjor.

– Husstander bør flytte ut ved kontraktens utløp eller når klagesaken er ferdigbehandlet. Der familien ikke flytter ut, vil kommunen til slutt begjære tvangsfravikelse, sier Pran.

TREROMS: Familien har i ti år bodd i en kommunal treromsleilighet i Hagegata på Tøyen i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

– Politisk buktalerkunst

Utkastelsen på Tøyen forrige onsdag vakte stor oppsikt, etter at familien sto frem i TV 2. Kulturminister Abid Raja (V) mener ordskiftet i sosiale medier er ekstremt hardt.

– Jeg konstatere at kritikerne i kommentarfeltene i denne saken som vanlig utviser en påtagelig manglende forståelse av jus og manglende interesse for faktum, sier Lægreid.

Han har også merket seg at Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde på sin Facebook-side har lagt ut påstander om Tøyen-familien som er delt mer enn 1000 ganger.

– At en stortingsrepresentant opptrer med politisk buktalerkunst som går ut på å viderebringe falske påstander uten å innestå for dem selv, er en metode vi kjenner fra den kanten fra tidligere, sier advokat Olav Lægreid.