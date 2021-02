Etatsjef: Vil ikke si om kommunen krever penger av Oslo AUF

VG har utelatt navn og kontaktinfo fra brevet.:

«Fra: AUF i Oslo

Sendt: 22. november 2018

Til: postmottak KUL

Emne: Medlemstall og revisors særattestasjon

Vedlegg: Revisors attestasjon medlemmer.pdf; Forskrift Oslo kommune (2) (1).png; Forskrift Oslo kommune (1).png

Hei,

Snakket nettopp med saksbehandler (...). Siden det ikke var helt klart rundt revisors særattestasjon, vil jeg bare forklare hvilke medlemskategorier vi opererer med.

Vi har både 10- og 50-kronersmedlemmer, men med akkurat de samme demokratiske rettighetene i organisasjonen. Formålet med 10-kronersmedlemsskapet, som vi kaller introduksjonsmedlemskap, er at det blir en lav terskel for å melde seg inn. Vi har også støttemedlemmer som betaler 250 kr, men disse er over 35 år.

Vi har altså 647 medlemmer, både over og under 26, som har betalt årskontingent på 50 kr 475 av disse er under 26 år. Dette er da de tellende medlemmene. Hvis man teller med 10-kronersmedlemmene har vi totalt 1779 medlemmer med de samme medlemsrettighetene i organisasjonen.

Dersom man tolker forskriften som at 10-kronersmedlemmer regnes som medlemmer – og følgelig inngår i det totale medlemstallet, men ikke regnes som tellende medlemmer, mister vi jo retten til støtte fra Oslo kommune, fordi forskriften sier at vi må ha mer enn 60 % tellende medlemmer, jf. forskriften § 4e. Tidligere år har vi fått støtte likevel, fordi saksbehandlerne har holdt 10-kronersmedlemmene ute av regnestykket.

Det mener vi er riktig, fordi definisjonen av et medlem er en "person som pr. 31. desember i grunnlagsåret individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon, har betalt årskontingent for grunnlagsåret, oppgitt bostedsadresse og er bosatt i Oslo.", jf. forskriften § 3b. Definisjonen av "kontingent" fremgår av forskriften § 3d, og må være på minst 50 kroner. Både definisjonen av "medlem" og "tellende medlem" bruker det samme medlemsbegrepet, bare at "tellende medlem" i tillegg forutsetter at man er under 26 år. Vi mener derfor at 10-kronersmedlemmene må holdes helt utenfor regnestykket når man skal regne ut forholdet mellom medlemmer og tellende medlemmer. De medlemmene som skal regnes som medlemmer, (men ikke tellende) er de 50-kronersmedlemmene i AUF som er over 26 (vi har en intern øvre aldersgrense på 35 år). Vi vil gjerne fremheve et poeng som underbygger denne tolkningen:

Hvis man ser på den gamle forskriften fra Oslo kommune (gjeldende forskrift trådte i kraft 1. januar 2016), så får man et bedre bilde av formålet bak de ulike bestemmelsene, fordi disse hadde overskrifter. I den gamle forskriften ser man at hensikten med 60%-regelen er at det skal sørge for at organisasjonen som får støtte er en reell ungdomsorganisasjon, jf. at overskriften er «Ungt medlemskap». Bestemmelsen er altså ment for å hindre foredling av organisasjonen, at man ikke får støtte hvis man er en organisasjon der det nærmer seg halvparten av medlemmene over 26 år. AUF er i en spesiell situasjon siden vi tilbyr et introduksjonsmedlemskap, og derfor får mange medlemmer. Disse går stort sett på videregående. Da gir det ikke mening at dette skal føre til at AUF i Oslo – som i aller høyeste grad er en barne- og ungdomsorganisasjon – ikke skal regnes som nettopp det. Jeg legger ved den gamle forskriften, ettersom den er bak betalingsmur på Lovdata.

Med vennlig hilsen,