Eks-familieminister: − Fødte ikke fordi Erna ba meg om det

Ida Lindtveit Røse i Kristelig Folkeparti kaller regjeringens fødselsretorikk feilslått, og vil heller at politikerne gjør en innsats for å bedre barselomsorgen.

De siste årene har statsminister Erna Solberg gjentatte ganger trukket frem at kvinner må føde flere barn. Ida Lindtveit Røse mener retorikken er feilslått.

– Senest da Perspektivmeldingen ble lagt frem i februar ble det trukket frem at kvinner må få flere barn. Men jeg fødte ikke fordi Erna ba meg om det, sier hun.

Hun er fylkestingspolitiker for KrF i Viken, men i fjor sommer var hun vikar for Kjell Ingolf Ropstad som barne- og familieminister Solberg-regjeringen. Hun mener det trengs et politisk barselløft.

– Det er provoserende at politikerne gang på gang sier at vi må føde flere barn når mange kvinner opplever at barselomsorgen ikke er god nok, sier hun.

– Et stort hinder

– Hvis man får dårlig oppfølging under og etter fødselen kan det virke som et stort hinder for å skulle gå gjennom det samme igjen. Som politikere må vi fjerne de hindrene, sier hun.

– Det har blitt ekstra tydelig under pandemien at tilbudet til de fødende ikke har vært godt nok. Oppfølgingen i etterkant av fødsel har blitt enda mer nedskalert under coronaen.

Ved mange sykehus har ikke partner kunnet være til stede under hele fødselen, noe som har skapt stor debatt, men denne uken vedtok Stortinget et forslag som skal sikre at partner kan være til stede under hele fødselen.

Behov for å snakke om fødselen

Hun mener at mange ikke får snakket om fødselen med helsepersonell når de har fått fordøyd opplevelsen.

– Å gå gjennom en fødsel kan være det mest krevende og dramatiske en går gjennom. Det er ikke noe aktivt tilbud om å få snakke med helsepersonell om det man har gått gjennom med mindre man ber tydelig om det selv, sier hun.

Kort tid etter de har født, får kvinner i barsel hjemmebesøk.

– Det er det eneste som skjer automatisk. Man har tilbud om seksukerskontroll, men den må man bestille selv. Vi mener det derfor man skal bli oppsøkt mer aktivt når man har rukket å få hodet litt over vannet igjen, sier hun.

I forkant av KrFs landsmøte fremmer Røse, sammen med Viken KrF, forslag om at man skal sikre at kvinner aktivt tilbys oppfølgingssamtaler.

– Vi ser at flere opplever å få fødselsdepresjon og et enormt press fra samfunnet om at man raskt skal tilbake i jobb og fortsette livet som før. Mange forventninger som gjør at mange synes det er for mye.

Hun vil også at partiet skal programfeste at det skal opprettes et nasjonalt kompetansesenter for fødsel og barselomsorg.

– Det har mye å si å kunne samle og styrke kompetansen. På den måten kan vi sikre bedre informasjon til de fødende og kompetanse i kommunene, sier hun.

– Må følge opp

Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth mener at fødselsomsorgen i Norge er god, men bør bli enda bedre.

Hun sier at de har økt antallet jordmor-årsverk i kommunene med 60 prosent siden 2015.

Hun viser også til at helseminister Bent Høie (H) har bedt sykehusene styrke fødetilbudet og sørge for at fødeavdelingene har fagfolkene de trenger.

– Det må sykehusene følge opp, skriver hun i en tekstmelding til VG og legger til:

– Jeg er enig i at vi må sørge for at partner får være med under fødsel, også under pandemien. Derfor er jeg glad Høyre, KrF, Venstre og Frp i Stortinget fattet vedtak om at regjeringen skal sørge for at sykehusene kan bruke hurtigtester for å legge til rette for at partner skal få være med på fødsel. Dette er Helsedirektoratet godt i gang med å vurdere.