SLUTT PÅ FORHANDLINGER: Sylvi Listhaug på burgerrestauranten Johnny Rockets sammen med partikollega Erlend Wiborg og Johnny Rockets-sjefer Jon-Erik Kristiansen og Anders Nilsson. Foto: Hallgeir Vågenes

Listhaug om Frps nye strategi: Nå er det slutt på forhandlinger

STORO (VG) Mens Frp har forhandlet med både venstresiden og regjeringen, har oppslutningen stupt. Nå krever Sylvi Listhaug at staten tar permitteringsregningen fra dag to – men nekter å sette seg ved forhandlingsbordet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Ting skjer så raskt at det er viktig å ha en fleksibel ordning, som gjør at man kan permittere raskt og hente folk tilbake raskt, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

VG møter henne på Johnny Rockets på Storo i Oslo, der Listhaug og partikollega Erlend Wiborg nyter hver sin milkshake.

Eierne av burgerrestauranten forteller at de er redde for å hente tilbake permitterte ansatte, fordi de frykter å bli stengt ned igjen. Det kan bli dyrt.

For nå må arbeidsgiver ta kostnaden for de første ti dagene av permitteringsperioden. Frp-politikerne mener det bør ned til to dager, slik det var våren 2020.

– Det er den entydige tilbakemeldingen vi har fått fra næringslivet over det ganske land, og spesielt innenfor turisme, restaurant og uteliv, sier Wiborg.

Johnny Rockets har tre restauranter i Oslo-området. Rundt 25 av 40–45 ansatte er permittert.

– Nå er det så mange bedrifter som har slitt så lenge, at de har tæret på det de har av kapital. Det begynner å bli prekært for veldig mange, sier Listhaug.

– Hun har helt rett. Da dette smalt i mars i fjor, hadde de fleste restauranter litt likviditet. Det finnes ikke penger igjen, sier Johnny Rockets-sjef Jon-Erik Kristiansen.

– Vi hadde tatt tilbake flere, hadde det ikke vært for risikoen.

BURGERLUNSJ: USA-entusiast Sylvi Listhaug lover å ta med seg familien på Johnny Rockets på Storo. Foto: Hallgeir Vågenes

– Vi er ikke i forhandlinger

Frp forlot Erna Solbergs regjering 26. januar 2020. I litt over ett år har partiet kunne sikre flertall i Stortinget for regjeringens politikk – eller for de andre opposisjonspartienes forslag.

Denne skvisen kan ha kostet Frp velgere, mener eksperter VG har snakket med. På VGs partibarometer for februar får kriselave 8,7 prosent.

I et kriseintervju med VG varslet Listhaug og partileder Siv Jensen at de ikke vil være en del av «firerbanden» og heller ikke «støttehjul for regjeringen».

Forslaget om å kutte i arbeidsgiverperioden er ikke et tema i forhandlinger med hverken regjering eller opposisjon, men skal fremmes i Stortinget, forteller Listhaug og Wiborg.

– Vi snakker ikke med noen

– Vi er ikke i forhandlinger. Vi kommer til å fremme våre forslag og så må andre partier ta stilling til om de støtter det, sier Listhaug.

– Er dette noe dere krever for å være med på å støtte andre deler av regjeringenes krisetiltak?

– Vi kommer ikke til å sette oss ned ved et forhandlingsbord utover de diskusjonene som foregår i komiteene. Vi kommer til å fremme våre forslag og vi kommer til å støtte de av forslagene regjeringen har lagt frem, som vi er for. Så må andre parti da ta stilling til våre forslag.

– Har du snakket med regjeringen om dette?

– Nei, vi snakker ikke med noen, vi legger frem de forslagene vi mener er riktige, svarer Listhaug.

SLITER: – Det oppleves som at mange andre bransjer har fått den hjelpen som vi har skreket om i lang, lang tid. Alt fra hotellnæringen, som fikk halvert moms, til oljeindustrien, som har fått store pakker. Man leser nå at 400 av 900 millioner gikk til fire firmaer. Vi små føler virkelig at vi har blitt utelatt ofte, sier Johnny Rockets-sjef Jon-Erik Kristiansen (nummer to fra venstre). Foto: Hallgeir Vågenes

– Det har vært snakk om at dere har havnet i en mellomposisjon, der dere både forhandler med regjeringen og partier på venstresiden. Er dette svaret nå? At dere ikke snakker med noen, bare stiller forslag i Stortinget?

– Ja, vi fremmer våre forslag nå og så får andre partier ta stilling til det.

– Hvis Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre ringer deg nå og vil forhandle, så får de beskjed om å møte deg i stortingssalen?

– Da blir det i komité, det er der man skal gå gjennom de tingene her.