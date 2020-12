STOPP: Kari Elisabeth Kaski vil sette venstrefoten ned for høyrekommunenes skattekutt. Foto: Terje Bringedal, VG

SV tar grep for å stoppe kommunale skatteparadis

Sosialistisk Venstreparti vil hindre at flere kommuner gjør som Bø i Vesterålen. Nå fremmer de forslag som vil innskrenke kommuners mulighet til å selv bestemme skattenivået. Partiet frykter for fellesskapets penger.

– Det er en ren overføring fra fellesskapet til privat rikdom, uten at man sitter igjen med økt rikdom eller flere arbeidsplasser lokalt. Det sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til VG.

Hun frykter flere kommuner vil kaste seg inn i kampen om å lokke til seg rike skatteflyktninger ved å kutte i den kommunale formuesskatten.

Bø kommune i Vesterålen har satt seg selv på kartet etter at flere velstående profiler har meldt flytting til den lille kommunen. Der vil de få de få nesten 60 prosent lavere formuesskatt enn kommunene de flyttet fra.

Torsdag denne uken fulgte Strand kommune etter og vedtok at de også vil senke den lokale formuesskatten. Samme dag kunne VGs undersøkelser vise at minst fire Høyrestyrte kommuner nå vurderer det samme.

Slik kutter Bø formuesskatten I dag er formuesskatten på 0,85 prosent, etter et bunnfradrag er trukket fra.

0,15 prosent går til staten, mens 0,70 prosent går til kommunen. Den sistnevnte delen kan reduseres av den enkelte kommune. Fra 2021 skjer det i Bø.

Bø kutter den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø blir 0,35 prosent. Vis mer

Setter ned venstrefoten

Forslaget som SV nå lover å komme med over jul, vil fjerne denne muligheten fra kommunene. Det vil bety at skattesatsen som vedtas på Stortinget, også blir den gjeldende skatten for alle landets kommuner. Kommunene vil fortsatt motta samme andel av formuesskatten, men vil miste muligheten til å justere den.

– Her må vi tenke fellesskapets beste, og da må vi lukke for muligheten til å skape interne skatteparadis, sier Kaski.

– Hva med kommunalt selvstyre?

– Det er kjempeviktig og det vil vi ivareta gjennom eiendomsskatten og gjennom å gi kommunene god økonomi. Det gir dem reelt økonomisk handlingsrom til å prioritere det de selv ønsker, sier Kaski.

KUTT: Frps Helge Andre Njåstad vil kutte hele formuesskatten. Foto: Frode Hansen

Oppfordrer flere kommuner til skattekutt

Helge André Njåstad sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for Frp. Men før han fikk kontor på Løvebakken var vestlendingen ordfører gjennom åtte år i den lille kommunen i Austevoll. Selv kutten han aldri i skatten i sin tid som ordfører, men han har en klar oppfordring til Kommune-Norge.

– Jeg vil oppfordre flere til å gjøre det samme som Bø. Om tilstrekkelig mange kommuner gjør det, er min spådom at det vil bety slutten på formuesskatten, sier Njåstad. Han er ikke nådig med SVs forslag.

– Det er så langt fra Frp politikk du kan komme.

– Det forundrer meg ikke at SV mener man vet bedre i Oslo enn ute i de enkelte kommunene. Vi mener i motsetning at kommunene skal kunne strekke seg for å legge til rette for privat næringsliv, sier Njåstad.

Høyre advarte sine egne

Etter VGs undersøkelser gikk statssekretær i kommunal og moderniseringsdepartementet Paal Pedersen (H) ut og advarte sine egne kommuner mot Bø-grepet. Han argumenterte med at grepet utfordrer den type vedtak inntektssystemet og skatteutjevningen som har ligget fast i mange år.

– Det sier at de har innsett det samme som vi har sagt hele veien. Nemlig at de ser de store konsekvensene dette vil få for kommuneøkonomien. Det er en stor innrømmelse om av vi har hatt rett. Jeg håper de derfor også kommer til å stemme for vårt forslag over hjul.

– Har du håp et reelt håp om at det vil skje?

– Nei, jeg har jo i grunnen ikke det, men om de skal være tro mot sine ord så burde de jo det.

Njåstad mener kommunene heller burde fått en andel av selskapsskatten.

– Det er mye bedre å skattlegge overskudd når det går bra enn å skattlegge formue både når det går bra og når det er minus i bedriftene.