GJORDE UNDERSØKELSER: Politiet etterforsker hvilken hastighet mannen i 30-årene kjørte i. Foto: Helge Mikalsen

Dhenujen (13) drept: Slik forklarer siktede påkjørselen

– Påkjørselen fant ikke sted i et fotgjengerfelt, sier forsvareren til mannen som er siktet for uaktsomt drap.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag i forrige uke ble 13 år gamle Dhenujen Yogathas påkjørt på Grorud i Oslo. Han døde senere av skadene, og en mann i 30-årene er siktet for uaktsomt drap etter påkjørselen.

Mannens forsvarer, Harald Fjeldstad, sier at den siktede har det svært tungt.







– Men han er fullt ut innforstått med at familien til gutten har det mye verre.

DØDE: Dhenujen Yogathas (13) døde etter å ha blitt påkjørt. Foto: Helge Mikalsen

– Ikke fotgjengerfelt

Forsvarer Fjeldstad ønsker å nyansere bildet som er kommet frem i mediene. Han reagerer på at enkelte medier har formidlet at gutten ble påkjørt i et fotgjengerfelt.

– Det stemmer ikke. Påkjørselen fant ikke sted i et fotgjengerfelt, sier Fjeldstad til VG.

– Min klient har forklart at gutten plutselig kom ut i veien, og at han anser dette som en ufattelig tragisk ulykke, sier Fjeldstad.

Siktede erkjenner at han kjørte på 13-åringen, men han erkjenner ikke straffskyld for uaktsomt drap. Mannen stakk fra stedet etter påkjørselen, og har forklart til politiet at han fikk panikk – og at han så at det var andre som kunne hjelpe. Mannen er tidligere dømt for ruskjøring.

les også Lokalmiljøet i sorg etter at 13-åring døde: – En godhjertet gutt

Venter på svar

I fengslingskjennelsen kommer det også frem at den siktede bilføreren har forklart til politiet at han under kjøreturen ble oppmerksom på tre fotgjengere som gikk i veibanen. De tre skal deretter ha gått ut av veien, for så å gå tilbake i veibanen.

Siktede har forklart at han kjørte fortere enn hva som er tillatt på stedet. Det var også mørkt, glatt og vått på ulykkesdagen

«Retten legger vekt på at siktede etter ulykken forlot hendelsesstedet og unnlot å melde forholdet til politiet. Han har selv forklart at han fikk panikk, men retten peker på at han heller ikke mange timer etter hendelsen meldte forholdet til politiet.», står det i kjennelsen.

– Hvor fort kjørte din klient?

– Det er for tidlig å si, og vi venter på politiets undersøkelser, sier forsvarer Fjeldstad.

– Var han ruspåvirket da påkjørselen fant sted?

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå detaljert inn på påvirkningsgraden under kjøringen. Vi vet ikke om han var påvirket og i så fall hvor meget. Han utelukker ikke at han kan ha vært ruspåvirket ettersom han har inntatt rusmidler tidligere på dagen, så vi vil vente på resultatene fra blodprøven før vi tar stilling til skyldspørsmålet, sier Fjeldstad.

les også Mann pågrepet etter at 13-åring ble påkjørt på Grorud

Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Anne Cathrine Aga, sier det vil ta en stund før politiet har svar på hvor fort den siktede kjørte da han kjørte på 13-åringen, og at Statens vegvesen står for disse undersøkelsen.

– Blant de hovedtingene vi retter etterforskningen mot er å klarlegge ruspåvirkningen på gjerningstidspunktet og hastigheten på stedet, sier Aga til VG. Hun vil ikke kommentere detaljer rundt påkjørselen.

Anker

I helgen ble mannen i 30-årene varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud på bakgrunn av bevisforspillelsesfare.

Denne kjennelsen er anket.

– Vi mener det ikke er riktig at det foreligger bevisforspillelsesfare, sier forsvarer Fjeldstad til VG.