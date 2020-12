SVARER: Sophie Elise skriver i en post på Instastory at hun synes det er skremmende «hvor utrolig lett det er å være direkte kjipe mot hverandre og nesten bruke smittevern som en unnskyldning». Foto: Frode Hansen

Sophie Elise svarer på kyssebilde-kritikk

Lørdag la influencer Sophie Elise Isachsen ut et bilde på Instagram som viser henne og influencer Annijor kysse. Det har skapt reaksjoner.

Bildet av Isachsen og Anniken Jørgensen, kanskje enda bedre kjent som Annijor, er lagt ut med teksten «bra lørdag med min favoritt-fiende @annijor».

I skrivende stund har bildet over 18.000 «likes» og over 400 kommentarer. Til tross for mye positiv respons har kommentarfeltet høy temperatur, og mange kritiserer manglende avstand.

«Så smittevern og retningslinjer gjelder ikke for deg?» lyder en av kommentarene. En annen: « Wow. Takk for at du tar pandemien seriøst.»

VG har forsøkt å komme i kontakt med Sophie Elise og Annijor uten hell. Søndag svarer imidlertid Sophie Elise på kritikken på Instastory.

Der skriver hun blant annet at hun tar smittevern på alvor, at hun bruker munnbind og aldri møter mer enn fem i uken, utenom jobb.

– Bildet jeg la ut i går viser kjærlighet med noen jeg bruker tid med, som også er i samme situasjon. Ikke døm relasjoner du ikke vet noe om, hvor mye tid man bruker sammen eller om en av oss faktisk har vært syke.



Videre skriver hun:

– Forstår i dag at det kan sende ut visse signaler, men jeg lar bildet stå fordi jeg vet hva som ligger bak det.

Hun skriver også at hun får veldig lite ut av å krangle i kommentarfeltet, og at hun ikke «orker å starte en offentlig greie med noen.»

– Så dette er alt jeg har å si, avslutter hun innlegget.

Publisert: 13.12.20 kl. 14:02

