Fikk paraply i julegave: − Et grelt eksempel på situasjonen sykepleiere står i

Det som var ment som en hyggelig gest fra sjefen, har nå satt i gang en større debatt om sykepleiernes arbeidskår.

En mann fra Skien la ut et Facebook-bilde av julegaven sykepleierkona fikk av Sykehuset i Telemark som en takk for årets innsats.

Det fikk mange til å reagere.

Etter nærmest et år i full pandemiberedskap, fikk hun - og alle andre ansatte - en paraply.

«I snart et år har de stått på, utsatt seg selv med å gå i front og pleie pasienter med og uten Korona. Som en påskjønnelse og julegave får de en paraply», skriver mannen selv i innlegget.

I kommentarfeltet begynte det raskt å koke med sinte utspill mot sykehuset, og ord som «flaut», «tragisk» og «pinlig» var gjengangere.

Leder i Norsk sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, har imidlertid et annet syn på saken.

– For alle som jobber i andre sektorer høres dette kanskje litt rart ut. Men det er viktig at samfunnet forstår at sykepleiere normal sett ikke får noen ting, ikke engang et julebord. De seneste årene har vi blitt kutta, og vi får mindre og mindre, sier Larsen til VG.

Hun synes det er kjedelig at mange nå retter en pekefinger mot sykehuset, og mener fingeren heller må rettes opp mot høyere hold.

– Julegave har en symbolverdi, men viktigere enn det er lønn som er med på å beholde livsnødvendig kompetanse, sier Larsen og legger til:

– Det her oppfatter jeg som en sykehus som ønsker å gi noe ekstra. De har prøvd, selv om det bare er en paraply. Mange sykepleiere må ta til takke med et digitalt julekort.

Sykehuset: - Ikke ment som en påskjønnelse

Selv om Larsen mener gaven fra Sykehuset i Telemark er en fin gest til de ansatte, forstår hun at det også kan virke meningsløst for mange.

– Det er klart at når du har et enormt ansvar, risiko og belastning hver dag du er på jobb, og så får du en paraply, spør hun og fortsetter:

– Det blir et grelt eksempel på situasjonen vi står i.

Selv sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning til VG at han synes det er trist at gesten fra sykehuset har blitt negativt mottatt.

– Vanligvis serverer vi en julemiddag til lunsj i kantina en dag før jul, men det har vi ikke kunnet gjøre i år. Dette er ikke ment som en påskjønnelse av alt man har stått i om dagen. Hvis noen tenker på det slik, så skjønner jeg at de reagerer, sier Rønning.

ØNSKETENKING: Tom Helge Rønning skulle aller helst ha levert en stor bukett blomster på døren til alle sine ansatte, men peker på at han er forvalter et begrenset beløp skattepenger på vegne av sykehuset. Foto: Sykehuset i Telemark

Skylder på økonomien

Han trekker også frem at sykehuset har et begrenset økonomisk handlingsrom.

– Vi forvalter skattepengene og må gjøre det med forsiktighet. Vi har ikke all verdens økonomi, og dette var først og fremst en symbolsk gest, forteller Rønning.

Kommunikasjonssjef ved sykehuset i Telemark, Lars Kittelsen, bekrefter at sykehuset i utgangspunktet ikke har hatt mulighet til å gi julegaver til de ansatte de siste årene.

Samtidig sier sykehusdirektøren at dersom sykehuset hadde hatt større lommebok, skulle han gjerne ha skjemt de ansatte bort i år.

– Da hadde jeg kjøpt noen saftige gavekort som man kunne bruke i den lokale næringslivet og store blomsterbuketter.

Publisert: 11.12.20 kl. 17:15

