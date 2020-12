Dersom 16-åringer på bygda får lov å kjøre bil, vil de kanskje føle seg mindre isolert - og dermed bli værende, håper utvalg. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vil gi 16-åringer på bygda lov å ta billappen

For å gjøre det mer attraktivt for unge på bygda, foreslår et utvalg å senke aldersgrensen på førerkort til 16 år. Gitt at du bor på bygda.

Dette kan være årets julegave til mange 16-åringer i Bygde-Norge. Dersom det blir en realitet.

Ekspertutvalget er ledet av Victor Normann. I rapporten han ga statsråd Linda Hofstad Helleland (H) fredag, kommer det flere anbefalinger til regjeringen på hvordan den store flyttestrømmen fra bygd til by kan bremses.

Victor Normann har ledet ekspertutvalg som skal se på bosetting i Norge. Foto: VG

– Ungdom må ikke føle seg isolert

Ett av rådene er å gjøre det lettere for ungdom å komme seg rundt.

– Vi foreslår at 16-åringer i distriktene skal få anledning til å ta førerkort på bil. Dette må være en forsøksordning og det må utredes nærmere av trafikk-myndighetene. Hele poenget er at det skal være like enkelt å komme seg rundt til venner og fritidsaktiviteter uavhengig om du bor på Grünerløkka eller i en fjellbygd. Ungdom må ikke føle seg isolert på bygda, sier Normann til VG.

I dag har 16-åringer lov å øvelseskjøre. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I dag kan 16-åringer kun øvelseskjøre i bil, sammen med ledsager etter nærmere regler.

– Hvor skal grensen gå geografisk for hvor 16-åringer får ta billappen i Norge?

– Det har vi ingen mening om. Vi anbefaler at ordningen testes ut i forsøkskommuner. Andre må vurdere avgrensningene, samt sikkerhet og andre forhold. Vi anbefaler kommuner om å melde seg, sier Normann.

VG skrev tidligere i høst om Fremskrittspartiets Ungdom, som ønsket å gi 17-åringer lov å ta billappen. Forslaget møtte mye motbør.

Han anbefaler også at annen transport utredes videre.

– Kan kollektivtilbudet gjøres mer fleksibelt? Kan flere delingstjenester utvikles til å fungere bedre i distriktene? Vi må kompensere for at det er mindre buss og ingen trikk på bygda, sier Normann.

– Har en generasjon igjen

Victor Normann understreker alvoret i den store flyttestrømmen ved å si at regjeringen har en generasjon igjen før det er for sent. Da vil mange bygder ligge øde, frykter han.

- Før var det store fødselsoverskudd i distriktene. I 500 år var bygdene fødemaskiner for de store byene. Nå fødes det ikke nok barn i distriktene til å opprettholde befolkningen der en gang. Innen en generasjon vil mange av småstedene ha dødd ut om vi ikke gjør noe, sier Normann.

Utvalget foreslår et program der det eksperimenteres med nye tiltak i distriktspolitikken. Det betyr at tiltakene skal testes ut i mindre skala før de rulles ut i stor skala - hvis de skulle vise seg å virke. Dette er noen av dem, ifølge Normann:

Billappen for 16-åringer, med visse begrensinger.

Gratis barnehage og SFO

Skattefritak for utleieboliger

Flere desentralliserte studietilbud, spesielt digitalt

– Må bli lettere å leie

Forslaget om skattefritak på utleie av boliger i distriktene, henger sammen med prisene på boliger.

– De som kjøper bolig i utkantene, opplever ofte at verdien synker. Dersom det blir skattefritt å leie ut, vil kanskje dette bli et større tilbud. Da vil terskelen for å teste ut bygda bli lavere for dem som vurderer å flytte. Vi må inspirere urbane mennesker til å teste ut livet på bygda, sier han til VG.

– Må tenkte nytt

Samfunnet kan bli todelt, dersom utviklingen fortsetter, mener utvalget. Dette forklarer de med at befolkningen i distriktskommunene er i ferd med å bli veldig gamle.

Normann-utvalget ble nedsatt av regjeringen i 2019 for å se på tiltak som kan bremse utviklingen i bosetting i distriktene.

Publisert: 04.12.20 kl. 10:18

