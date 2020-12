SAVNER SATSING: Mathilde Tybring-Gjedde og Øystein Sundelin i Oslo Høyre mener Osloskolen er inne i en negativ utvikling som de vil bidra til å snu. Foto: Privat

Høyre: Vil ha krisehøring om Oslo-skolen

Høyre i Oslo vil ha en egen høring om bekymringsmeldinger og manglende læring for elever under pandemien. Torsdag kom det nye tall som viser at videregående skolene i Oslo bidrar minst til at elevene fullfører.

Både bystyrepolitiker Øystein Sundelin (H) og utdanningspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde (H) på Stortinget kaller det en krisehøring – det de nå vil kreve om tilstanden i Osloskolen.

Noen av bakgrunnen er bekymringsbrevet fra Elevombudet og Mobbeombudet, som VG omtalte sist uke.

– Det forekommer alvorlige rettighetsbrudd innen skolemiljø, i en krisetid hvor elevene har ekstra behov for trygghet og tilhørighet. Utdanningsetaten har en plikt til å sørge for at elevenes rettigheter blir oppfylt, og må sikre at skolene følger loven, krever de to Høyre-politikerne.

Nå vil de belyse tilstanden gjennom en egen høring.

– Dette er illevarslende. Vi er alvorlig bekymret for Oslos 90.000 elever. Høyre ser ikke noe annet alternativ enn å innkalle til krisehøring. Det virker som om Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen ikke vet hvordan det står til i Osloskolen før de leser oppslag på VG.no, sier Sundelin om henholdsvis byrådslederen og utdanningsbyråden i hovedstaden.

ETTERLYSER ANSVAR: Nå må byrådet ta ansvar for utviklingen i Osloskolen, krever Oslo Høyres Øystein Sundelin. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sammen med partifelle og stortingsrepresentant Tybring-Gjedde frykter Sundelin at Osloskolen er i ferd med å miste grepet på sitt viktigste oppdrag - å sørge for at elevene lærer det de skal.

– Nå må Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen ta ansvar. De siste månedene har Oslos skoleledere fortalt at det er mindre fokus på elevenes læring, og at de får dårligere informasjon og oppfølging, sier Mathilde Tybring-Gjedde til VG.

Hun henviser sammen med Sundelin til at en hel seksjon som jobbet med læringsmiljø i Osloskolen sluttet på dagen fordi de mente systemet for å følge opp Oslo-elevenes rettigheter var «uforsvarlig.»

UROLIG: Mathilde Tybring-Gjedde (H) sier resultatene av Oslos videregående skolers bidrag til elevenes gjennomføring er urovekkende, men ikke overraskende. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Flere elever sliter med lesing og regning på nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Koronapandemien kommer på toppen av dette, legger Tybring-Gjedde til.

– Urovekkende også i videregående

Hun er heller ikke tilfreds med at Oslos videregående skoler i den siste undersøkelsen av hvordan skolene bidrar til elevenes gjennomføring, havner sist blant skoleeierne.

– Skolebidragsindikatorene sier ikke alt, men gir en klar indikasjon på om Osloskolen fortsatt klarer å løfte elever, uavhengig av bakgrunn. Nå peker pilene feil vei på barneskolen og på videregående. Det er urovekkende, men ikke overraskende, sier Tybring-Gjedde til VG.

Av undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet går det frem at det estimerte fylkesbidraget til elevenes gjennomføring er lavest i Osloskolen - med minus 1,8 prosentpoeng og høyest i de videregående skolene i Innlandet (Oppland/Hedmark) med pluss 2,1 prosentpoeng. Det vil si at andelen som fullfører og består et skoleår innen studieforberedende utdanningsprogrammer i Innlandet, er nesten fire prosent høyere enn i Oslo.

VIL ANALYSERE: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo, vil iverksette en grundig analyse av de siste resultatene av skolebidragsindikatorene. Foto: Tore Kristiansen, VG

Thorkildsen: Tar det på alvor

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), svarer på vegne byrådet på angrepet fra Høyre-duoen.

– Dette er tall som vi tar på det største alvor, og som vi må følge med på, skriver Thorkildsen i en e-post til VG.

Hun presiserer imidlertid at målingen av skolebidragsindikatorer omdiskutert.

– På en rekke andre parametere har Osloskolen en framgang. For eksempel er karakterene fra grunnskolen i Oslo nå rekordhøye. Samtidig er det stadig flere som fullfører og består videregående skole. Disse tingene henger sammen, skriver byråden som vil iverksette en grundig analyse for å se hva som faktisk er situasjonen.

Thorkildsen stiller gjerne opp til en ekstra høring om tilstanden i Osloskolen på Høyre-duoen Tybring-Gjedde/Sundelins initiativ, men:

– Jeg skal stille til en fem-timers høring i Kultur- og utdanningskomiteen 12. januar neste år. Jeg regner med det blir anledning for å stille spørsmål også om disse forholdene der.

Dersom bystyret ønsker enda en høring, er jeg selvfølgelig klart til å svare på alle deres spørsmål, skriver byråden i en e-post til VG.

Hun reagerer når Høyre «mener det er negativt å være bekymret.»

– Vi som styrer Osloskolen må alltid være bekymret for de elevene som trenger ekstra oppfølging. Derfor lytter jeg med begge ørene når ombudene gir oss tilbakemeldinger om at alt ikke fungerer slik de mener det bør, skriver skolebyråden.

Hun minner om at hovedregelen, også under pandemien, er at skolene skal følge opplæringsloven som normalt, slik at alle rettighetene blir ivaretatt.

– Det er alvorlig når elever ikke får den undervisningen de har krav på. Vi vet at nedstengingen av skolene i våres og smitteverntiltak eksempelvis har rammet elever med vedtak om spesialundervisning ekstra hardt. Det er tilfelle i Oslo, og det er tilfelle i mange andre kommuner. Dette er en utfordring som vi og skolene jobber hardt med, legger hun til.

– Følger nøye med på resultatene

Thorkildsen reagerer på Høyres omtale av henne:

– Det er helt uhørt at Høyre hevder jeg ikke vet hvordan det står til i skolen. Jeg følger nøye med på resultatutviklingen, og like viktig: Jeg har alltid prioritert tett dialog med skolene selv, med rektorene, tillitsvalgte, Elevorganisasjonen, det kommunale foreldreutvalget, ombudene og verneombudene. Vi i byrådet er opptatt både av det som kan måles og det som ikke er så lett å måle, ifølge Thorkildsen.

Hun advarer mot svartmaling av situasjonen og av resultatene, og kaller bildet for sammensatt.

– Jeg er bekymret for noen tendenser, samtidig som vi også har veldig mye bra å vise til. Som at osloelevenes standpunktkarakterer på 10. trinn er forbedret i samtlige fag. Elevenes standpunktkarakterer i videregående er forbedret i samtlige fellesfag både på yrkesfag og studiespesialisering.

Publisert: 10.12.20 kl. 12:53