FDA-rapport om Pfizer-vaksine: God beskyttelse allerede etter dose én

En ny rapport lagt frem av den amerikanske godkjenningsinstansen FDA viser at vaksinen fungerer godt for alle grupper som har fått vaksinen – også eldre.

Pfizer-vaksinen gir god beskyttelse mot covid-19 innen ti dager etter første dose, viser en ny FDA-rapport.

Tidligere har det vært kjent at vaksinen har en effekt på 95 prosent etter to doser tre uker mellom hverandre. Nye tall viser altså at beskyttelsen starter tidligere enn det. Rapporten anslår en effekt på 52.4 prosent etter dose en og før dose to.

Det så de ved at coronasmitten dalte i vaksinegruppen ti dager etter første dose, mens den første å øke i placebo-gruppen.

Totalt 43.448 personer deltok i testingen. Halvparten fikk vaksinen, halvparten placebo.

Tidligere har det vært usikkerhet rundt hvem vaksinen vil fungere best hos.

Rapporten viser nå at den har god effekt hos alle grupper som har testet vaksinen: Både hos menn, kvinner og ulike etniske grupper. Den fungerte også bra blant personer med overvekt, som øker risikoen for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19.

I tillegg ser den ut til å fungere like bra for personer over 55 år som under.

– Eksepsjonelt godt

Virolog Svein Arne Nordbø mener at effektiviteten blant de over 55 år bedre enn man kunne forventet.

– Det er eksepsjonelt godt. De eldste aldersgruppene responderer normalt dårligere på vaksine enn yngre personer. Det gjelder for eksempel influensavaksinen, som er mindre effektiv i de eldre aldersgruppene enn hos de yngre, sier han.

Pfizer-vaksinen er den vaksinen som ligger best an til å bli godkjent først i Norge.

Godkjenningsprosessen for vaksinen har allerede startet for Europa og dermed også Norge:

Bivirkninger

Flere som tok vaksinen, følte seg uvel i timene/dagen etter dose nummer to:

Alder 16–55 år: Mer enn halvparten ble utmattet og fikk hodepine. En tredel fikk frysninger og 37 prosent fikk muskelsmerter.

Over 55 år: Rundt halvparten følte seg utmattet, en tredel fikk hodepine og en fjerdedel fikk frysninger, mens 27 prosent fikk muskelsmerter.

Det er altså minimal forskjell på bivirkninger mellom dem over og under 55 år, med en liten overvekt blant den yngre gruppen.

I vaksinegruppen: To døde og fire fikk ansiktslammelser

Det var fire dødsfall blant studiedeltagerne som ikke fikk vaksinen, og to dødsfall blant dem som fikk vaksine. De to i vaksinegruppen var over 55 år og døde av hjerte-kar-sykdom henholdsvis 65 dager etter dose to og tre dager etter dose en.

USAs legemiddelverk opplyser at det ikke var flere dødsfall blant de vaksinerte enn det som forekommer i den vanlige uvaksinerte befolkningen i den alderen.

– Det er altså ikke holdepunkter for at vaksinen øker risikoen for slike hendelser, sier FHI-forsker Preben Aavitsland til VG.

Et annet funn i rapporten er at fire personer fikk Bells lammelse, altså ansiktslammelse, i vaksinegruppen, mens det i placebogruppen ikke er meldt om noen tilfeller av ansiktslammelse, skriver Reuters.

FDA skriver at dette er representativt for befolkningen, men de vil overvåke dette nøye når vaksinen ruller ut til større deler av befolkningen.

Kan ha flere årsaker

Lammelser i ansiktet er en uvanlig bivirkning av vaksiner, ifølge Nordbø. Han mener at det kan være mange årsaker til de fire tilfellene i vaksinegruppen.

– Blant annet kan man få lammelser i ansiktet av borreliose og helvetesild. Det er påfallende at det kun var blant de vaksinerte, men det kan muligens ha sammenheng med at utprøvingen skjedde i sommerhalvåret, og at det noen steder kan være større utbredelse av borreliose, sier han.

Nordbø sier at noen tilfeller av sykdom i en så stor testgruppe er forventet.

– Under en slik evaluering av vaksine, hvor det er så mange som blir eksponert, vil det kunne opptre tilfeldige sammenfall av symptomer som har andre årsaker enn vaksinen i seg selv.

Totalt var 76.7 prosent av dem som deltok i testingen fra USA. 15, 3 var fra Argentina, 6,1 fra Brasil og 2 prosent var fra Sør-Afrika.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, forteller at det kan forekomme dødsfall når man prøver ut vaksine på så mange. Det forskerne må finne ut av, er om det skjedde uavhengig av vaksinen eller ikke.

– Dette er så små tall at det godt kan være statistiske tilfeldigheter. Det er det europeiske utredere må vurdere: Er dette innenfor statistiske tilfeldigheter, eller ikke?

LEGEMIDDELVERKET: Medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen, sier at Europa jobber med å vurdere all dokumentasjon som kommer frem om vaksinen. Foto: Kyrre Lien

– Hvor går grensen for om vaksinen blir godkjent i Europa eller ikke?

– EU vil se på alle data og sette dette i system før man tar endelig beslutning. Et helt nødvendige kriterium er at vaksinen gjør langt mer nytte enn skade.

– Hvordan granskes det?

– Det ene man ser på er hvor effektiv vaksinen er. Det andre, er om det er noen mønster eller tegn til forskjeller i forekomsten av alvorlige bivirkninger mellom dem som har fått vaksinen og dem som har fått placebo. Når det er små tall, kan det være tilfeldigheter som avgjør i hvilken gruppe disse hendelsene forekommer.

På torsdag møter FDA sin rådgivningsgruppe for å diskutere rapporten.

