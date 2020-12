Møtte på jobb – visste han var coronasmittet

Politiet har anmeldt en mann som møtte på jobb ved en anleggsbedrift på Skedsmokorset, til tross for at han hadde testet positivt for covid-19.

– Han møtte opp til tross for at han selv var kjent med at han hadde corona. Han hadde sagt det da han kom på jobb, så da er det litt uforståelig at han møtte opp, sier operasjonsleder Trond Lorentzen.

Politiet ble varslet om hendelsen av andre ansatte.

– Hvis du er kjent med at du har corona skal du sitte i isolasjon, og da må man jo si ifra om man blir kjent med at noen bryter den plikten. Det er brudd på smittevernreglene så det holder, det.

Operasjonslederen er ikke kjent med om noen er satt i karantene som følge av hendelsen, men legger til at det forstås som at han ikke var der lenge før han fortalte kolleger om smitten.

Lorentzen forteller videre at det blir opprettet sak og at det er opp til juristene å se på hva slags reaksjon mannen kan forvente seg.

Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot 20.000 per tilfelle, opplyser Øst politidistrikt.

Siden fredag er det registrert 56 smittetilfeller i Lillestrøm kommune, og det er registrert 271 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Etter å ha hatt stigende smittetrend i november, er trenden likevel synkende ifølge VGs coronaoversikt.

Publisert: 06.12.20 kl. 15:41 Oppdatert: 06.12.20 kl. 15:55

