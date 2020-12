MYSTISK: Denne monolitten var et uventet syn mandag morgen. Lysene foran tilhører bedriften, og sto der før monolitten kom. Foto: Privat

Denne mystiske monolitten dukket opp i Kristiansand

En mystisk monolitt har dukket opp utenfor en belysningsbedrift i Kristiansand. Snåle greier, mener en ansatt.

– Av alle steder, setter de den utenfor jobben vår. De kunne satt den i sentrum eller et mer spesielt sted, men så setter de den her, sier Q-Light-ansatt Eirik Vestøl til VG.

Lignende monolitter har dukket opp over hele verden, flere av dem i nasjonalparker. Valg av lokasjon var derfor overraskende for de ansatte som kom på jobb ved Q-Light, en belysningsbedrift i et industriområde i Kristiansand, mandag.

– Vi lo jo godt, men det er noe snåle greier. Det er ingen som vet noen ting om den, ikke sjefen heller, sier Vestøl.

Bedriften har overvåkningskameraer som peker på området, men ifølge Vestøl har de ikke klart å identifisere noen i opptaket.

– Det må jo være noe kunstgreier, den er jo lik det som har vært i USA, sier Vestøl.

Han har trolig rett. Nylig dukket en lignende flere meter høy søyle opp i Utah i USA, men den forsvant kort tid etter at den var oppdaget. Den forsvant, og det har dukket opp lignende søyler i Romania, California, på Isle of Wight, Nederland og nå i Kristiansand.

En gruppe kunstnere som går under navnet «The Most Famous Artist» har tatt ansvar for minst to av de til nå minst syv monolittene.

På spørsmål om de også står bak monolitten på Isle of Wight, svarer de at konseptet nå lever sitt eget liv.

– Monolitten er ute av min kontroll nå. Lykke til, til alle romvesenene som jobber hardt rundt hele kloden med å spre myten.

Tuklet med overvåkningsvideo

Til tross for at området er videoovervåket har Q-Light altså ikke klart å finne ut av hva som har skjedd.

Opptaket fra den kvelden er også pussig. I klippet mangler det video fra da søylen blir montert. Denne delen av videoen er rett og slett klippet bort.

– Står dere bak dette selv? Er dette et PR-stunt?

– Ikke meg bekjent, og jeg ville fått beskjed. Vi har egentlig nok å gjøre om dagen, og dette er møysommelig arbeid som er gjort. Det er ikke skader i gresset engang, sier salgssjef i Q-Light David Aaserud.

Han har ingen god forklaring, men lurer på om noen har satt opptaket på pause mens de holdt på. Hvordan det har skjedd, aner han ikke.

Aaserud forklarer at de har tilgang til overvåkningsmaterialet på nett.

– Det er oss, så er det de som er alarmtilbydere og det amerikanske selskapet som leverer løsningen som har tilgang.

– Hva som har skjedd tør jeg ikke svare på.

