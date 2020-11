HØYFJELLSHOTELL: De friske asylsøkerne fra Vinstra mottak er flyttet opp til et høyfjellshotell på Gålå. Foto: Geir Olsen

16 nye smittetilfeller ved Vinstra mottak – leter etter smittevei

16 personer ved Vinstra mottak i Nord-Fron kommune fikk torsdag bekreftet coronasmitte.

Nå nettopp

Det betyr at totalt 59 av mottaket 110 beboere har testet positivt.

Kommunen mener det er sannsynlig at smitten har kommet inn fra et annet mottak, etter at flere beboere ble flyttet over til mottaket tidlig i november. De har blitt flyttet fra fire mottak andre steder i landet.

Smitteutbruddet på mottaket har ført til at Utlendingsdirektoratet (UDI) har stanset all flytting av asylsøkere mellom mottak i hele landet.

Smittesporing

Det gjøres nå smittesporingsarbeid for å finne ut hvilken vei smitten har tatt. Kommuneoverlege Anders Brabrand sier det er tre mulige smitteveier:

Villsmitte i Nord-Fron kommune, hvor noen ved mottaket har blitt smittet i kommunen.

Noen ved mottaket kan ha reist til en annen kommune med høyt smittetrykk, og på denne måten tatt det med tilbake.

Smitten kan ha fulgt med noen som ble flyttet inn på mottaket i starten på november.

Kommuneoverlegen mener førstnevnte er lite sannsynlig, da det ikke var registrert villsmitte i Nord-Fron før utbruddet på mottaket. Generelt sett har det vært lite smitte i kommunen i lang tid.

– Alternativ nummer to kan vi ikke utelukke, men det er den tredje muligheten som virker mest sannsynlig, sier Brabrand.

Beboere har blitt flyttet over fra Våler, Østre Toten, Indre Østfold og Råde.

Smittede og friske skilles

Alle som har testet negativt ved mottaket har fått tilbud om å flytte opp på Wadahl høyfjellshotell på Gålå.

– Det innebærer at alle som er igjen på mottaket nå regnes som smittet, mens alle på hotellet har testet negativ. Et fåtall av dem som hadde testet negativ ville bli værende, fordi de hadde familie som var smittet, forteller Brabrand.

De første av de smittede vil være ferdige med isolasjonstiden i løpet av neste uke, opplyser han.

Smitteutbruddet i Nord-Fron kommune knyttes til i sin helhet til smitten ved mottaket på Vinstra.

Publisert: 28.11.20 kl. 12:04

Mer om Nord-Fron Coronaviruset Asylmottak