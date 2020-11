Molde kommune sliter med å håndtere et større smitteutbrudd i kommunen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Molde frykter omfattende smitteutbrudd

Det er registrert to nye smittetilfeller i Molde fredag kveld. Smitten i byen er knyttet til gudstjenester i en menighet.

Dermed er det nå 28 koronasmittede i Molde så langt i november måned, skriver Romsdals Budstikke.

– Vi jobber fortsatt med å få oversikt over situasjonen, opplyser ordfører Torgeir Dahl i en pressemelding. Han samlet kriseledelsen i Molde kommune til en gjennomgang fredag kveld.

Fritidsaktiviteter for barn og unge vil gå som planlagt i helga, til tross for at Molde kommune står overfor et stort og alvorlig smitteutbrudd, skriver kommunen.

Over 300 i karantene etter gudstjeneste

Smitteutbruddet i Molde er knyttet til en eritreisk menighet i byen, melder NRK.

Forstander og kontaktperson for den eritreiske ortodokse Twahdo-menigheten i byen, Tesfayesus G. Atsmu, sier at de hadde gudstjeneste lørdag og søndag i Bergmo småkirke, og at en av deltakerne viste seg å være smittet. Det skal ha vært 35 deltakere lørdag og 35 på søndag.

Over 300 personer er så langt satt i karantene. Atsmu beklager sterkt situasjonen.

– Vi har fulgt alle tiltakene og gjort vårt beste. Dette skjer ikke fordi vi har brutt loven, det skjer fordi korona er en veldig smittsom sykdom.

Smitte på omsorgssenter

Den ene av de to som fikk påvist covid-19 fredag, er ansatt ved Råkhaugen omsorgssenter. Inntil videre er senteret stengt for besøkende.

Kommunen har tidligere opplyst at en ansatt ved Kirkebakken omsorgssenter er smittet. Tre pasienter og fire ansatte har hatt nærkontakt med vedkommende og er satt i karantene.

– Fortsatt gjenstår mange av svarene på prøvene som er tatt i dag, men det er gledelig å kunne bekrefte at ingen av de tre pasientene ved Kirkebakken omsorgssenter som ble satt i karantene, har testet positivt, sier kommuneoverlege Cato Innerdal. De må likevel fullføre ti dager i karantene.

Også flere barnehager og skoler i byen har smittede blant elever eller ansatte. Hele Øvre Bergmo barnehage og en avdeling ved St. Sunniva barnehage stenges i ti dager, mens Cecilienfryd barnehage og Romsdal videregående skole holder stengt ut fredag. Både ved Langmyra skole og Molde voksenopplæringssenter er en klasse satt i karantene.

