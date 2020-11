Overlege om innefester: − Spyttdråper med millioner av virus flyr som prosjektiler

39 personer har til nå fått påvist smitte etter den siste kvelden før skjenkestopp på Oslo-utestedet Gamla. Viruseksperter advarer igjen om faren av å samles mange mennesker innendørs.

– Dette viruset elsker innendørs sammenkomster der folk er nær hverandre, særlig hvis de i tillegg snakker, skriker eller synger rett mot hverandre. Da flyr spyttdråper med millioner av virus i seg som prosjektiler fra munn til munn.

Det sier overlege Preben Aavitsland, ved Folkehelseinstituttet, til VG.

– Smittsomheten er gjerne størst rett før symptomene kommer eller helt i starten når symptomene er lite merkbare. Det er det som er skummelt: Folk er smitteførende uten at de vet om det.

Mandag den 9. november valgte mange å oppsøke utestedet «Gamla» i Oslo sentrum, for å ta en siste pils før sjenkestoppen som skulle innføres ved midnatt, natt til 10. november.

«SUPERSPREDER»: Feststemningen som fant sted på puben i Oslo sentrum har nå fått alvorlige konsekvenser. Foto: Gøran Bohlin, VG

Utover kvelden ble stemningen bedre og bedre, og i videoklipp VG har fått tilgang til, er det klart at folke danset og sang tett inntil hverandre.

Konsekvensene nå, halvannen uke senere, viser seg å være svært alvorlige. Tilsammen er 39 personer som var tilstede registrert smittet etter hendelsen, pluss fire nærkontakter, per lørdag ettermiddag.

Det er akkurat slike innendørs sammenkomster forskere og viruseksperter i lang tid har advart sterkt mot.

– Dette er enda et eksempel på at massesmittehendelser kan skje når mange møtes innendørs med kort avstand og én av dem intetanende er smitteførende, sier Aavitsland til VG.

Overlegen sier FHI har et sterkt ønske om at sammenkomstene er mindre. Han nevner tre hovedgrunner:

Jo færre som er til stede, jo mindre er risikoen for at noen av dem er smittet.

Jo færre som er til stede, jo færre kan smittes hvis det er noen smitteførende personer der.

Jo færre som er til stede, jo lettere blir smittesporingsjobben etterpå hvis det har skjedd smitte der.

– Frykter du at slike massesmittetilfeller vil skje igjen i Norge fremover?

– Ja, det er én av de viktigste utfordringene med denne epidemien. Gang på gang ser vi at utbrudd starter med at mange smittes på en sammenkomst. Dette er denne sykdommen natur: De fleste smittede smitter ingen nye, men noen få smitter mange nye. Begrensningene på antall og kravene til avstand er der for en grunn, nemlig å redusere faren for slike massesmittehendelser.

OVERLEGE: Preben Aavitsland ved FHI. Foto: Annemor Larsen / VG

VG har vist daglig leder for «Gamla», Rune Johansen, festklippet. Ifølge Johansen skrudde de av musikken for å dempe stemningen da dansingen startet blant gjestene.

– Etter å ha sett denne videoen fra avslutningen på kvelden, er det tydelig at vi må gjennomgå våre rutiner og risikovurdering internt. Dette vil bli gjennomført raskest mulig, sier han og legger til:

– Gamla skal være best in class og ledende i dugnaden, og der ser vi det er rom for forbedring.

Oslo kommune valgte tidligere denne uken å anmelde Gamla til politiet for brudd på smittevernreglene.

Mange festdeltagere på privatfester har fått oppmerksomhet frfa politiet denne helgen. Fester er stanset og festdeltakere er anmeldt for brudd på lokale coronaforskrifter. Minst 66 er anmeldt for smittevernlovbrudd fra fredag til lørdag.

