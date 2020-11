BEVEGELSE: Inga Marte Thorkildsen (SV) deltar i fysisk aktivitet sammen med elever på Ellingsrudåsen skole i Oslo. Foto: Terje Bringedal, VG

Oslo-byråd frykter større forskjeller etter timetap

Inga Marte Thorkildsen (SV) er ansvarlig byråd for at 3616 elever i Oslo ikke har fått særskilt norskopplæring som de har krav på – etter corona-stengingen. Hun omtaler situasjonen som veldig alvorlig.

– Det er veldig alvorlig og nok et eksempel på at pandemien har rammet noen elever ekstra hardt. Jeg frykter at det betyr større forskjeller mellom elevene og økt risiko for frafall, skriver Thorkildsen i en e-post til VG.

Hun setter pris på at det belyses stadig flere konsekvenser av skoledriften under pandemien. Tidligere mandag kunne VG fortelle at over 15.000 elever har mistet viktig særskilt norskopplæring etter skoleåpningen i vår.

Thorkildsen frykter at noen elever blir vesentlig hardere rammet enn andre. Og da snakker hun ikke om virus og smitte, men om tapt læring for dem som kanskje trenger det aller mest.

Thorkildsen understreker at hun er er særlig opptatt av at elever som har rett til spesialundervisning eller tilpasset opplæring, slik som de såkalte særskilt-elevene, skal få oppfylt rettighetene sine.

– Jeg har bedt Utdanningsetaten i Oslo om å være i tett dialog med mobbeombudet og elev- og lærlingeombudet, og å gi meg en analyse av situasjonen og behovene der ute. Dette er også en problemstilling vi må vurdere om vi skal løfte dette opp til nasjonale myndigheter, innleder Thorkildsen.

Hun fastslår at mange andre kommuner opplever de samme problemene som hovedstaden sliter med for sine elever.

– Men Oslo er spesielt hardt rammet. Vi har mye mer smitte, mange flere karantener og nedstengninger, rødt nivå på ungdomstrinnet og i videregående, med de konsekvensene det innebærer for elevene. Og vi har mange flere utsatte barn og ungdommer fra før, som blir enda hardere rammet av pandemien enn andre blir. Oslo trenger mye hjelp for å klare denne jobben, minner kunnskaps- og oppvekstbyråden om.

Hun har sagt noe av det samme flere ganger før. Men alvoret er ikke blitt mindre ettersom pandemi-tiden og – skoleåret er blitt lengre.

– Kan du forestille deg hvordan et barn som ikke mestrer norsk skal forsøke å henge med i fellesklassens tekstoppgaver i for eksempel matte?

– Jeg kan forestille meg det, men det er klart at jeg ikke vet hvordan det er. Jeg tror et barn som er i en sånn situasjon kan føle på både motløshet, avmakt og fortvilelse. Jeg er redd det øker risikoen for både mer fravær og også frafall. Det er veldig alvorlig når sånt skjer, svarer Thorkildsen.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) synes ikke det er godt nok at så mange som 15.000 elever fikk redusert sitt normale tilbud i særskilt norskopplæring etter skolestengingen i vår.

Hun har samme oppfatning som eksperter og foreldre som VG har snakket med – om at elever med behov for særskilt norskopplæring, ofte er en lite påaktet elevgruppe – gjerne med foreldre som også sliter med norsk.

– Ja, jeg er klar over at disse elevene og foreldrene deres ikke er blant dem som roper høyest, og da blir det desto viktigere at vi er ekstra oppmerksomme på behovene til minoritetsspråklige barn og elever. Mange tiltak er allerede satt i gang. Vi har for eksempel satset på å heve lærernes kompetanse i andrespråkopplæring. På nyåret er et nytt digitalt verktøy for å kartlegge behov for språkopplæring klart, skriver Melby i en e-post.

– Er du som fagstatsråd bekymret for konsekvensene av denne reduksjonen i tilbudet i særskilt språkopplæring?

– Ja, elever som har rett til særskilt språkopplæring skal selvsagt fortsatt få tilbud om dette. Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at barn og unge ikke skal lide under tiltak mot pandemien. Vi må likevel ta inn over oss at det var mange som ikke fikk det tilbudet de hadde rett til eller vedtak om i vår. Det bekymrer meg. Derfor har vi særlig oppmerksomhet på elever som er i en sårbar situasjon, svarer Melby.

Hun understreker at i beredskapsplanene for å gå fra gult til rødt nivå i skolene, må skoleeier særlig planlegge for hvordan skolene skal ivareta opplæringen til de mest utsatte elevene.

– Tilstedeværelse i skolen

– Regjeringen har lagt frem flere tiltakspakker. Det viktigste er imidlertid at barn og unge blir sett, får opplæringstilbud de har krav på, og får hjelp fra aktuelle tjenester. Fysisk tilstedeværelse i barnehage og skole er særlig viktig for mange av disse barna og ungdommene.

I Drammen er tidligere lærer Monica Myrvold Berg (Ap) ordfører. Hun var ikke klar over timetapet i særskilt norskopplæring for 645 elever i byen som i likhet med Oslo har mange flerspråklige elever.

– Jeg har full tillit til at skolene gjør det beste ut av en vanskelig pandemi-situasjon. Tilbudet om særskilt språkopplæring er timer som fordeles ut på årsbasis, og kan derfor forskyves ut i skoleåret, sier Berg til VG.

I Stortingets utdanningskomité har Marit Knutsdatter Strand (Sp) fått med seg at utsatte elevgrupper ikke alltid får det tilbudet de har krav på i skolenes pandemi-situasjon. Også hun er tidligere lærer og full av forståelse for skolenes krevende situasjon.

– Vi mener likevel opplæringen skal være så god og normal som mulig, i tråd med det elevene har krav på, sier hun til VG.

– Må ikke også utsatte elever avfinne seg med et svekket tilbud når skolen er i en form for unntakstilstand under coronaen?

– Elever med ekstra behov for oppfølging er de vi også bør gjøre en ekstra innsats for at blir minst mulig rammet av tiltakene under smitteutbruddet, men i praksis er dette krevende. Senterpartiet forsøker å ha dialog med tillitsvalgte og KS for å bidra der vi kan i Stortinget, svarer Strand.

