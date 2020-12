INSPIRERER: Høyres ordfører i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, som senker formuesskatten til 0,2 prosent fra nyttår. Foto: Birkeland, Marius

Flere Høyre-kommuner vurderer Bø-grep

Strand kommune har vedtatt å senke formuesskatten fra 2022, og flere Høyre-kommuner vurderer å gjøre det samme. Mange mener skattegrepet kan være en valgkampvinner for Høyre neste år.

Onsdag ble det klart at Strand kommune har vedtatt å kopiere Bø i Vesterålens skattegrep for å lokke kapitalsterke personer til kommunen. Mens Bø senker den kommunale formuesskatten fra 0,70 til 0,20 fra nyttår, kutter Strand formuesskatten til 0,45 prosent fra 2022.

– Vi vedtar kutt for 2022, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) i Strand kommune til E24.

– Vi hadde først tenkt til å gjøre det i 2021, men vi ser at vi trenger å sjekke ut alle virkningene.

Ifølge en kartlegging VG har gjennomført vurderer minst fire andre Høyre-kommuner å gjøre det samme.

VG har spurt alle 34 Høyre-ordførere i landet om hvordan de stiller seg til Bøs kutt i formuesskatten. Av disse har 28 ordførere respondert. De fem kommunene som på tidspunktet de ble spurt vurderte å gjøre som Bø er Tvedestrand, Lillesand i Agder, Fedje og Råde.

Det er også bred enighet blant Høyre-ordførerne VG har vært i kontakt med om at det som skjer i Bø er en god sak for Høyre nasjonalt neste års valgkamp.

– Ja, det viser evne til nytenking og vilje til å skape nye arbeidsplasser. Å gjøre mer av det som ikke har virket før, er åpenbart ikke veien å gå, sier ordfører i Ørland kommune i Trøndelag, Tom Myrvold (H).

Også Lena Arntzen, ordfører i Bøs nabokommune Hadsel, mener dette vil ha positiv effekt for Høyre nasjonalt.

– Det viser hva Høyre-ordførere i distriktet kan utrette, og det har også fått bedre frem hvorfor Høyre har ønsket å redusere formuesskatten, sier hun.

Har kontaktet Bø-ordfører

Råde kommune er blant kommunene som er mest positive til Bøs skattegrep.

Høyre-ordfører i Råde, René Rafshol, forteller at han har vært i kontakt med ordføreren i Bø for å diskutere formuesskatten.

– Vi synes at det er spennende det Bø i Vesterålen gjør, skriver Rafshol i en e-post.

– Og vi vil i 2021 vurdere om vi skal gjøre det samme. Råde kommune har et rikt næringsliv, men vi ønsker å bli best i landet på andel privat næringsliv. I dag er vi på 7. plass.

Slik kutter Bø formuesskatten I dag er formuesskatten på 0,85 prosent, etter et bunnfradrag er trukket fra.

0,15 prosent går til staten, mens 0,70 prosent går til kommunen. Den sistnevnte delen kan reduseres av den enkelte kommune. Fra 2021 skjer det i Bø.

Bø kutter den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø blir 0,35 prosent. Vis mer

VURDERER FORMUESSKATTEKUTT: Ordfører i Råde kommune, René Rafshol (H). Foto: Gisle Oddstad

Han mener kutt i formuesskatten kan vise seg å være lønnsomt for kommunen, blant annet siden det vil gi flere arbeidsplasser som igjen vil gi arbeidsgiveravgift og nye skatteinntekter.

– Brukes pengene til å handle vil det også komme inn moms-inntekter til staten. I tillegg er lag og foreninger avhengige av sponsorer for å gi et mangfoldig tilbud i kommunene. Man skal ikke se bort ifra at det også drypper ekstra på dem, sier han.

Rafshol er uenig med kritikerne som ser på kuttet i formuesskatten som usolidarisk overfor andre kommuner.

– Kommunene står fritt til å redusere formuesskatten og skatteører som kommunen tar inn. Jeg er sikker på at de pengene kommunene ikke får inn går tilbake til bedriftene som de eier for å styrke de eller å etablere nye bedrifter.

Høyre-ordførere om Bøs kutt i formuesskatten VG har kontaktet alle 34 Høyre-ordførere i landet, og av disse har 28 besvart spørsmålene våre

Av de 28 ordførerne er det fem som vurderer å redusere formuesskatten i sin kommune

Av 28 ordførere mener 16 at det som skjer i Bø er positivt for Høyre nasjonalt i neste års valgkamp

Av 28 ordførere er bare én uttalt negativ til Bøs skattegrep Vis mer

Regelunntak – men bare for Bø

Bø kunne med sitt skattekuttprosjekt komme til å tape mange millioner kroner siden de skulle ha dekket tapet som følge av at tilflytterne kommer fra kommuner med høyere formuesskatt.

Men så vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gi Bø et unntak fra reglene. Bø taper fortsatt fem millioner i skatteinntekter, men de vil i to år slippe å måtte kompensere for den felles kommunekassens tap.

Ifølge departementet vil ingen andre kommuner vil få det samme unntaket.

– Ville mistet 14 millioner

I Tvedestrand kommune har Frp allerede lagt frem et forslag om utrede i 2021, for å eventuelt redusere eller fjerne formuesskatten helt fra 1. januar 2022. Forslaget ble stemt over i kommunestyret i Tvedestrand tirsdag ettermiddag, og konklusjonen ble at kommunen vil be om en vurdering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på hvordan det eventuelt vil innvirke på inntekten til kommunen dersom de velger å redusere formuesskatten.

– Så vi starter der, og så får vi se, sier Tvedestrand-ordfører Marianne Landaas (H) til VG.

I forkant av av avstemmingen beskrev Landaas seg selv som «skeptisk» til forslaget.

– Jeg ønsker helst at folk skal flytte til Tvedestrand fordi de har lyst til å bo her, skriver hun i sitt svar til VG.

FOR STORT TAP: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) i Sandefjord oppgir at han ikke vil vurdere kutt i formuesskatten, siden kommunen ville tape for mye på det. Han mener dessuten at det bør være regjeringen og Stortinget som fastsetter eller fjerner formuesskatten. Foto: Roger Neumann / VG

Tvedestrand-ordføreren legger til at hun ser på det som et økonomisk sett «svært usikkert regnestykke».

– Hvis vi skulle fjerne hele formueskatten og i neste omgang miste syv millioner i rammetilskudd ville vi mistet 14 millioner. Det hadde vært et dramatisk inntektskutt for kommunen, sier Landaas.

Tvedestrand-ordføreren har allerede fått en telefon fra en pengesterk person som heller kunne tenke seg å flytte til Tvedestrand enn til nordlandskommunen Bø. Så hun noterer seg at interessen er der. Likevel tror hun at effekten ved å kutte formuesskatten vil bli mindre for hver kommune som velger å gjøre det. Da får nemlig «rikingene» flere kommuner å velge mellom, og skatteinntektstapet i landet kan potensielt bli enormt.

– Det faller i fisk om mange gjør det, sier Landaas.

– Skulle man hatt noen effekt av det måtte man ha vært blant de to–tre første som gjorde det.