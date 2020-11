ELEVLEDER: Aslak Husby (18) er elev på tredje året på Sunndal videregående skole. Bildet er tatt på Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Foto: Privat

Elevleder Aslak (18): − Fritt skolevalg funker veldig godt her

Aslak Husby (18) er tredjeårs-elev på nærskolen Sunndal videregående i Møre og Romsdal. Han synes fritt skolevalg fungerer godt der. Men mener fylkene må få bestemme over eget inntakssystem.

Reaksjonene er fortsatt sterke i Skole-Norge etter at regjeringen søndag slapp nyheten om at fritt skolevalg skal gjelde som overordnet inntakssystem i alle fylker.

Selv langt inn i regjeringspartiene stiller mange seg uforstående til hvorfor regjeringen fatter en beslutning som skal omfatte ulike fylker – når fylkene selv har ansvaret for videregående skoler som sin hovedoppgave.

I dag er det fylkeskommunene selv som bestemmer hvordan opptaket av elever skal foregå, og det varierer mellom en nærskole-modell og fritt skolevalg – også kalt karakterbasert opptak.

I høringsrunden om saken tidligere i år fikk regjeringen massiv motstand mot et sentralt innført fritt skolevalg/karakterbasert opptak fra relevante høringsinstanser.

På Sunndal videregående skole tar imidlertid Aslak Husby den opphetede debatten om opptaks-system med knusende ro.

18-åringen er siste års elev på studiespesialisering realfag, og leder i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal. I hjemfylket hans har fritt skolevalg fungert i 20 år.

– Fritt skolevalg funker veldig godt her, kanskje mest fordi vi har en skolestruktur uten den enorme konkurransen mellom elevene om plassene på de mest populære skolene som jeg ser i Oslo, sier Husby til VG.

Hans bestemte inntrykk er at mange elever i fylket synes at det er best å søke seg til den nærmeste videregående skolen, slik han selv har gjort.

– Samtidig har vi muligheten til å søke oss til en skole i en annen del av fylket hvis det er nødvendig for utdanningsløpet videre, bemerker han.

– Oppblåst

Aslak og medelevene på Nord-Vestlandet opplever at skolene der som oftest har tilstrekkelig med elevplasser til at elevene i stor grad får oppfylt sine førstevalg.

– Den problematikken som blåses opp i etterkant av regjeringens beslutning om fritt skolevalg, føler jeg at ikke angår oss, sier Husby.

– Hva med situasjonen i byer som Ålesund og Molde, der det kanskje er større konkurranse om elevplassene på noen skoler?

– Der er det gjerne mer spesialiserte skoler og linjer. Jeg ser nok en mer skjerpet konkurranse mellom offentlige og private skoler der. Men uansett er mitt bestemte inntrykk at de fleste får innfridd sine førstevalg. Elevopptaket her fungerer veldig greit og udramatisk, sier Husby.

– Samtidig så er forholdene ulike fra fylke til fylke. Derfor må fylkene selv bestemme over egne inntakssystemer, sier eleven.

Inntaks- og kompetanseleder i utdanningsetaten i Møre og Romsdal, Geir Løkhaug, sier til VG at rundt 90 prosent av elevene får innfridd førsteønsket.

Bare en liten andel elever søker seg ut av sin egen skoleregion, men de har muligheten til det. Likevel har politikerne i utdanningsutvalget i sitt høringssvar til regjeringen sagt at de ønsker seg muligheten til å selv kunne bestemme et skifte i inntaksordning, for eksempel til nærskoleprinsippet, som regjeringen nå vraker med sin beslutning.

– Regjeringen har villet ta bort muligheten for at fylkene selv skal bestemme opptaks-system. Det er vi sterkt mot. Vi vil fortsatt ha en mulighet til å velge nærskole-prinsippet, sier leder Per Ivar Lied (Sp) i utdanningsutvalget i Møre og Romsdal til VG.

I Agder har fylkesvaraordfører Bjørn Alfred Ropstad (KrF) lenge kjempet for at fylket selv skal kunne bestemme hvilket inntakssystem de bruker i egne skoler. Han er faren til KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad, men legger ikke skjul på at han ikke er den største støttespilleren bak regjeringens ferske vedtak om fritt skolevalg.

Han velger å tolke beslutningen som at regjeringen har moderert tidligere forslag om et enda mer sentralstyrt fritt skolevalg, og at den nye beslutningen tross alt gir fylkeskommunene et rom til å kunne ordne mer selv.

FAR OG SØNN: Kjell Ingolf er KrF-leder og statsråd. Bjørn Alfred Ropstad er KrF-lederens far og fylkesvaraordfører i Agder for KrF. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– I Agder som er mitt fylke, er det spesielt viktig at vi ivaretar de mindre og mest sårbare videregående skolene som gjerne ligger minst sentralt. Derfor må også nærskole-systemet få leve videre der det er ønsket av fylkeskommunene, sier Ropstad senior til VG.

Han sitter også i sentralstyret i Kommunesektorens organisasjon (KS). KS er invitert til å ha «en tett dialog» med Utdanningsdirektoratet som skal utforme detaljene i den nye inntaks-modellen.

Men KS er totalt uinteressert i å vrake nærskole-modellen, slik regjeringen har besluttet, ifølge styreleder Bjørn Arild Gram (Sp).

– Det er ikke aktuelt for KS å stille seg bak det forslaget som regjeringen endelig vil fremme, skriver Gram på KS egne nettsider, med forbehold om at regjeringen står bak det som er formulert i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

KRF-TOPP: Hans Fredrik Grøvan (KrF) avbildet i Stortingets vandrehall ved en tidligere anledning. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hans Fredrik Grøvan er leder for leder KrFs stortingsgruppe, og er både KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad – og pappa Ropstads samfylking og partifelle.

VGs henvendelse om å få intervjue KrF-leder og statsråd Ropstad, blir sluset over til Grøvan.

Han forsøker å berolige Ropstad senior og alle som er opptatt av en desentralisert skolestruktur.

– Vi legger til grunn at det kommer ut en modell som tar utgangspunkt i Granavollen-plattformen der det forsikres om at man fortsatt hensyntar en desentralisert skolestruktur. Modellene med fritt skolevalg som ble sendt ut på høring, møtte massiv motstand. Derfor er det viktig at vi fortsatt gir fylkeskommunene en stor grad av frihet til å tilpasse egne modeller, sier Grøvan.

Han svarer ikke på VGs spørsmål om beslutningen om et sentralstyrt fritt skolevalg kan leses mest som symbolpolitikk fra regjeringen og spesielt Høyre. Grøvan vil se fremover i stedet:

– Det viktige nå er å utarbeide en ramme rundt et inntaksreglement som ivaretar prinsippet om at elevens valg bestemmer uten å frata fylkeskommunene muligheten til å tilpasse dette til eksisterende skolestruktur og behov. Det blir feil hvis det oppfattes slik at man skal tvinge fylkeskommunene til å innføre fritt skolevalg uten å ta hensyn til desentralisert skolestruktur, sier Grøvan.

Han minner også om at i regionreformen har fylkeskommunene fått et spesielt ansvar for økt kompetanseutvikling.

SKOLEPOLITIKER: Turid Kristensen representerer Høyre og Akershus i Stortingets utdanningskomité. Foto: Trond Solberg, VG

Høyres utdanningspolitiker på Stortinget Turid Kristensen, bekrefter at det største regjeringspartiet har vært en pådriver for å innføre et overordnet fritt skolevalg.

– Det er helt riktig at vi har jobbet hardt for dette – først og fremst av hensyn til elevene. Samtidig vektlegger vi at det skal gis rom for lokale tilpasninger for å beholde en desentralisert skolestruktur, sier Kristensen.

– Motstanden har vært massiv, og KS nekter å gå bort fra nærskoleprinsippet der fylkeskommuner foretrekker det?

– Jeg har fått med meg at KS er kritisk, og jeg er selv vanligvis en stor tilhenger av at kommuner og fylkeskommuner skal kunne styre mest mulig av egen virksomhet selv. Men noen ganger er det behov for løsninger som er mer overordnet. Å innskrenke elevenes valgfrihet er en slik sak, svarer Kristensen.

– Ble dette en symbolsak for Høyre?

– Jeg vil ikke kalle det hverken symbolsak eller prinsippsak. Men det er en viktig sak for Høyre. Det skal ikke være forskjell på hvor i landet du bor for at et ungt menneske skal kunne følge drømmene sine og søke seg til den skolen han eller hun vil gå på.

