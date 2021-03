SJOKKERT: Tirsdag kveld fikk Ida Hauge Digenes frastjålet rullestolen hun bruker på tur. Foto: Terje Bringedal

Ble frastjålet rullestolen: − I verste fall tar det måneder før jeg får ny

Over 12.000 har delt Facebook-innlegget til Ida Hauge Dignes (24) etter hun fikk frastjålet rullestolen tirsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– I går da jeg skulle på tur i sju-tiden på kvelden sammen med kjæresten min, sto ikke rullestolen i gangen der den pleier. Det har aldri skjedd at den ikke står på plassen sin og jeg må si jeg ble litt sjokkert. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre.

Det sier 24-årige Ida Hauge Dignes når VG møter henne hjemme i studenthybelen på Bjølsen onsdag formiddag. Først trodde hun og kjæresten at vaktmesteren hadde flyttet den, men det var ikke tilfelle.

– Da skjønte vi fort at rullestolen måtte ha blitt stjålet. Kjæresten min ringte politiet med engang for å anmelde.

Det var Avisa Oslo som omtalte saken først.

Dignes sier hun liker å dra på tur i skogen og rullestolen er spesialbygget for å kjøre på terreng. Den veier nesten 200 kilo og behøver spesialnøkkel for å brukes. 24-åringen tror derfor det er liten tvil om at noen planla å ta rullestolen.

– Jeg liker godt å dra på tur langs Akerselva, men det er ikke like lett med de to andre stolene jeg har her.

RULLESTOLEN: Her er Ida på tur med rullestolen som ble stjålet tirsdag kveld. FOTO: Privat

– Kan i verste fall ta måneder

Samme kveld som stolen ble stjålet, la Ida Dignes ut et innlegg på Facebook. Onsdag ettermiddag har over 12.000 personer delt innlegget. 24-åringen sier hun er rørt over støtten hun har fått og at flere frivillige skal ha lett i flere timer etter rullestolen.

– Jeg snakket med NAV for å høre om dette var noe som skjedde ofte, noe det ikke var. Av og til får de melding om at enkelte tar slike rullestoler på tur for «gøy», men det tror vi ikke er tilfelle her.

Dignes studerer til vanlig statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er for øyeblikket i praksis i tankesmien Agenda. Som følge av coronapandemien må Ida tilbringe store deler av dagen innendørs, og turene er et godt avbrekk.

– Stolen er relativt ny, jeg fikk den i januar. Nå må jeg nok bestille ny og det kan i verste fall ta flere måneder før jeg får tilsvarende rullestol.

STJÅLET: Rullestolen er spesiallaget for terreng og står vanligvis i hjørnet til høyre i bildet. Foto: Terje Bringedal

Har sett mistenksom person

24-åringen sier en av naboen de siste dagene har sett en mistenksom person som har oppholdt seg i nærheten av leiligheten på natten. Han skal ha stått ved inngangspartiet og stirret på mobilen sin, ifølge Dignes.

– En nabo tror også at noen har forsøkt å stjele rullestolen hans. «Heldigvis» var den tom for strøm og ble ikke tatt, sier Dignes.

24-åringen sier hun har vært i kontakt med Studentskipnadnen i Oslo om hendelsen og sier de kommer til å se over overvåkningsvideoer fra området.

– Jeg håper virkelig at rullestolen kommer til rette. Det er jo så viktig å komme seg ut nå under corona. Jeg er på tur hver dag fordi det er viktig for den mentale helsa, påpeker hun.

ALDRI OPPLEVD LIGNENDE: Ida sier hun har bodd leiligheten i nesten fire år og har alltid parkert den i gangen, men aldri opplevd at noen har prøvd å stjele den. Foto: Terje Bringedal

Dignes sier hun ikke har hørt noe fra politiet siden kjæresten anmeldte saken i går kveld. Hun er forberedt på at saken kan ta lang tid å løse.

– Hva tenker du å gjøre fremover?

– Jeg kommer nok til å sjekke Finn om noe dukker opp. Det kan jo være at noe kommer der. Uansett ser det mørkt ut med tanke på turer langs Akerselva i påsken.

Avisa Oslo var i kontakt med operasjonssentralen i Oslo politidistrikt tirsdag kveld. Da opplyste de at de fikk melding om rullestoltyveriet klokken 18.53 og samtlige politipatruljer i Bjølsen-området ble informert om saken.