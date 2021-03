SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra huset i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018. Foto: Gisle Oddstad/VG

Lørenskog-saken: Henlegger hærverk av biler

En forretningspartner av Tom Hagen fikk i fjor ripet inn «vær stille» i bilen sin. Nå har politiet henlagt saken.

Publisert: Nå nettopp

Det var lørdag 30. mai i fjor at politiet rykket ut for å gjøre undersøkelser på en adresse på Østlandet. Meldingen gikk på at en to biler som tilhørte en forretningsforbindelse av Tom Hagen hadde blitt utsatt for hærverk.

VG fikk se video av at de to aktuelle bilene bli kjørt bort av to bergingsbiler fra Viking. På den ene bilen sto det «Vær stille» risset i lakken. VG får opplyst at også den andre bilen skal ha blitt utsatt for hærverk.

Politiet beslagla bilene for videre undersøkelser, og lette blant annet etter sko- og fingeravtrykk, får VG opplyst.

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica bekreftet den gang overfor VG at bilene ble tatt i beslag i Lørenskog-saken.

Nå er saken henlagt.

– Saken ble henlagt i november 2020. Etterforskningen har ikke avdekket noen kjent knytning til Lørenskogs-saken. Utover dette har vi ingen kommentarer til saken, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen til VG.

Politiet vil ikke kommentere hvilke etterforskningsskritt de har gjort i saken.

Undersøkte mulige trusler

Eieren av bilene sa selv at han så på saken som en hærverk-sak, og at han ikke hadde noen rolle i saken.

Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018 og er fortsatt forsvunnet. I april i fjor ble hennes ektemann Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre, og ble løslatt fra varetekt etter kort tid.

VG fikk opplyst at politiet etterforsket om forretningspartneren kunne være forsøkt truet eller påvirket til taushet. VG er kjent med at forretningspartneren har avgitt avhør til politiet i forbindelse med etterforskningen.

Tom Hagen har fortsatt status som siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

– Selv om arbeidet er utfordrende, er vi samlet sett av den oppfatning at den etterforskningen som nå utføres bringer oss nærmere målet om å avdekke hva som har hendt med henne og avklare hvem som eventuelt kan stilles til ansvar for hennes forsvinning, sa Gjermund Hanssen til VG forrige uke.

