UTVIDER: Minister for høyere utdanning, Henrik Asheim (H), vil gjøre det mulig å ta utdanning flere steder. Foto: Hanna Thevik, VG

Flere universiteter skal få utdanne leger og psykologer

Flere universiteter bør få mulighet til å tilby studier innen fag som medisin, psykologi, juss og teologi, konkluderer regjeringen i en ny stortingsmelding.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

– Vi opphever det mange har opplevd som en uheldig og lite konsekvent monopolsituasjon som tilgodeser et fåtall institusjoner og studiesteder, sier minister for høyere utdanning Henrik Asheim (H) til Aftenposten.

Stortingsmeldingen skal formelt vedtas i statsråd fredag.

Strever med rekruttering

Samtidig er det stor etterspørsel etter spesielt jurister, psykologer og leger. I 2020 ble det innført krav om at alle norske kommuner skal ha psykolog, men over halvparten av kommunene strever med rekrutteringen. Mange små kommuner sier også at de har behov for flere jurister.

– Det er veldig mange som vil ta disse utdanningene, og mange kvalifiserte får i dag ikke studieplass, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Nå foreslår regjeringen å endre dette. Det vil bety at for eksempel Universitetet i Agder kan tilby psykologi, mens BI i Oslo kan tilby master i forretningsjuss.

Egen prosess for medisin

Når det gjelder medisinstudiet, vil regjeringen sette i gang en prosess om hvordan utdanningen skal dimensjoneres, ifølge Asheim.

– Prosessen skal involvere sektoren for høyere utdanning og de regionale helseforetakene, sier han til Aftenposten.

I dag er det bare universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø som får utdanne leger.

Asheim understreker at endringene ikke vil gå på bekostning av det faglige nivået.

– Det vil være de samme kravene til godkjenning som i dag, sier han.

Frp: Rart

Frp har tidligere foreslått å fjerne gradsforskriften, som blant annet definerer hvilke grader og yrkesutdanninger med beskyttet tittel som kan tildeles av universiteter og høyskoler.

Frps utdanningspolitiske talsperson Roy Steffensen mener det er gledelig at regjeringen delvis kommer partiet i møte.

– Regjeringen aksepterer prinsippet om at flere studiesteder skal få utdanne flere yrker, det er veldig positivt. Men det er rart at de ikke også endrer på medisinstudiene. Vi utdanner kun halvparten av legene vi trenger, resten må ta utdanningen sin i utlandet. Samtidig vet vi at Universitetet i Stavanger står klar og vil utdanne flere, da bør vi fjerne hinderet som ligger der og øke kapasiteten her hjemme, sier han til NTB.