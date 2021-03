NY SMITTESITUASJON: Også barnehagene både i Oslo og andre smitterammede kommuner, er preget av en helt ny smitterisiko etter utbrudd av de muterte virusvariantene. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Gorm Kallestad / NTB

Oslo kommune vil trolig stenge flere barnehager i neste uke

Krisepreget lav bemanning og høyt smittenivå gjør at Oslo kommune trolig stenger flere barnehager i kommende uke.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det sier oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen.

Torsdag ble det sendt et brev til bydelene i Oslo fra kommunaldirektør Erik Blom-Dahl i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap om den prekære barnehage-situasjonen i kommunen.

«Høyt korona-relatert fravær, høye krav til smittevern, mangel på vikarer og stor pågang fra foreldre om mest mulig tid i barnehagen gjør at driftssituasjonen i mange barnehager nå er meget krevende.

Omfattende bruk av vikarer medfører økt risiko for smitte og kan gå ut over barns trygghet og sikkerhet. Flere bydeler har meldt om en arbeidssituasjon for de ansatte som nærmer seg det uforsvarlige,» skriver Blom-Dahl i notatet.

Oslo kommune er nå på høyeste risikonivå 5, og det er utbredt smitte blant barn i barnehagealder, ifølge kommunaldirektøren.

les også Her har smitten eksplodert

Han oppfordrer bydelene i Oslo om å vurdere om de har barnehager som bør stenges.

«For å sikre smittevernforsvarlig drift, bedre kontroll og forutsigbarhet bes bydelene om å kontinuerlig vurdere om de har barnehager som bør stenges.»

VARSLER STENGING: Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen er politisk ansvarlig for barnehagesektoren i Oslo kommune, med rundt 700 barnehager innenfor bygrensene. Foto: Frode Hansen, VG

les også En hyllest til Oslo

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) tror ikke det er noen vei utenom stenging av noen barnehager fra kommende uke.

– Smittespredningen fra det engelske muterte viruset har gjort det så tøft å jobbe i mange barnehager, at det vil føre til at flere barnehager mest sannsynlig må stenge til uken, sier Thorkildsen til VG fredag morgen.

Hun beskriver smitte- og bemanningssituasjonen som så belastende, at sykefravær og vikarmangel gjør det uforsvarlig å holde noen barnehager åpne.

Hva må til for stenging? Utbrudd med smitte i flere kohorter (grupper).

Mye høyere fravær og bruk av vikarer/overtid enn normalt.

Får ikke tak i nok vikarer. Må ofte stenge avdelinger eller bruke ukjente vikarer.

Gjelder en stor andel av barna, må blande flere enn to kohorter og bruke overtid/vikarer.

Må ha både større kohorter og samarbeid mellom flere enn to. Bydelen må gjøre en helhetsvurdering om grunnlaget for stenging basert på kriteriene ovenfor. Flere kriterier må vurderes til rødt for at stenging skal være aktuelt. (Kilde: Brevet fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune) Vis mer

MANGE SMÅTASSER: Over 35.000 barn har plass i Oslos rundt 700 barnehager. Stenging av barnehager vil berøre både foreldre og arbeidsplasser i hovedstaden. Foto: Gorm Kallestad / NTB

les også Studenter sendes i praksis på «røde» skoler og barnehager: – Føler jeg ikke har noe valg

Tett på barna

– Spesielt tøff er situasjonen i noen av bydelene i Groruddalen. Men også barnehager i andre bydeler sliter blytungt med å holde driften forsvarlig.

– Husk, det muterte viruset har skapt en helt ny smittesituasjon for ansatte i barnehagene. Før var det liten risiko knyttet til de minste barna. Nå er det større smittefare forbundet med nærhet, kontakt, bleieskift og påkledning. Vi har et ansvar som arbeidsgiver for det lojale og slitne ansatte i barnehagene blir utsatt for, sier Thorkildsen til VG.

I Oslos barneskoler er bemanningssituasjonen generelt ikke så kritisk som i barnehage-sektoren, men det vil også der bli gjort lignende vurderinger av stenging av enkeltskoler der driftssituasjonen er kritisk, opplyser byråden.

les også Barneombudet: Krever plan for utsatte barn etter hjemmeskole og trøblete skoleår

Sykefraværet lå i snitt for 2020 på 13 til 16 prosent i barnehagene i flere bydeler, viser Oslo kommunes egne tall. Tall for februar og mars i 2021, foreligger ennå ikke, men kan komme til å vise enda større fravær i flere barnehager, forventes det.

Thorkildsen har fått rapporter om at mange er mye reddere enn før for den nye smitterisikoen. Og de siste rapportene om smittespredning viser at både barnehager og barneskoler er mer smitteutsatt.

– Vaksinér barnehageansatte

Inga Marte Thorkildsen oppfordrer Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene nasjonalt om å la ansatte i barnehager sammen med andre som jobber tett på barn, som barneskoleansatte og barnevernstjenesten om å bli vaksinert så snart som råd.

– Jeg skjønner at de er fortvilte. De skal ikke bruke munnbind, de skal ikke vaksineres før andre, er beskjeden de får.

– Samtidig har det muterte viruset gjort det mer risikabelt å gå på jobb, en jobb vi forventer at de skal klare. Jeg mener tiden nå er inne for å sikre de som jobber tettest på barna blir prioritert i vaksinekøen. Den nye smitten har endret hele grunnlaget for prioritering, mener byråden.

les også Raymond Johansen vurderte å gå enda lenger: – Ekstremt vanskelige beslutninger

– Hvor mange barnehager kan bli stengt?

– Det har jeg ikke oversikt over nå, og det kan dessuten endre seg raskt. Men vi kommer uansett til å legge vekt på å ha tilbud for de barna som trenger det aller mest, såkalte sårbare barn og for barn av foreldre med samfunnskritiske yrker.

Kommende uke er den siste uken før palmehelgen, som betyr påskestart for mange. Fra før har Oslo-byrådet besluttet at barnehagene heller ikke holder åpent i dagene mellom palmesøndag 28. mars og skjærtorsdag 1. april.

les også FHI advarte mot skolestenging – men Oslo stengte likevel

Kommunaldirektør Blom-Dahl i kommunen skriver også i brevet til bydelene at fordi smittevernveilederne ikke er oppdatert etter at situasjonen med mutert virus oppsto, bør smittevernveilederne i barnehager som holdes åpne, praktiseres strengt.

Regjeringen ved Kunnskaps- og integreringsdepartementet har varslet at ny smittevernveileder for barnehagene først vil foreligge til uken.

« Barnas sikkerhet og trygghet samt ansattes arbeidsforhold må også tas i betraktning. Det må vurderes om ytterligere redusert åpningstid i barnehagen kan redusere risikoen tilstrekkelig før det fattes vedtak om stenging,» skriver kommunaldirektøren i byrådsavdelingen for oppvekst- og kunnskap.