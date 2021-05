IS-kvinnen anker terrordom

Den norske IS-kvinnen (30) ble dømt til tre og et halvt års fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Dommeren vektla ikke kvinnens argument om å være et offer for menneskehandel.

– Retten har kommet til at tiltalte har deltatt i en terrororganisasjon, og at hun gjorde det med viten og vilje. Hun oppfyller dermed lovens krav til forsett, sa tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen da han leste opp dommen klokken 15.15.

Dommeren tok særlig opp lovforståelsen rundt deltagelse i en terrororganisasjon, og konkluderte med at tiltalte var å finne skyldig etter tiltalen.

– Tiltalte har klart opptrådt på en måte som må sies å være deltagelse, slår Nilsen fast.

Dommen ble tre år og seks måneder, men kvinnen får fradrag for 402 dager i varetekt.

Anker dommen

– Vi anker, sa kvinnen da hun ble spurt av dommeren om hun ville ha betenkningstid.

Utenfor Oslo tinghus bekrefter hennes forsvarer Nils Christian Nordhus anken.

– Vi opplever at retten er enige i at hennes rolle ikke går lenger enn at hun har vært en såkalt «hjemmeværende mor». Det er vi i og for seg tilfredse med, men vi er uenige når retten likevel finner at dette er deltagelse i en terrororganisasjon, sier Nordhus.

– Det viktigste for henne er at man vet at hun gjorde flere forsøk på å komme seg hjem. Det legger også retten til grunn, men dommen har ikke gitt det betydning verken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen. Det er vi selvfølgelig skuffet over, og det er hovedkjernen i hvorfor hun går videre med anken, fortsetter han.

IS-KRIGER: Den norske islamisten og konvertitten Bastian Vasquez, som døde i Syria i 2015, var tidligere gift med den norske IS-kvinnen som er tiltalt. Foto: ISIL

Burde visst om kontroll

Kvinnen, kledd i lysebrun genser i retten, satt med senket hode i retten. Hun samtykket ikke til å bli tatt bilde av før retten ble satt.

Dommeren legger til grunn at kvinnen måtte ha visst at hun som kvinne kom til å bli kontrollert av sin første ektemann, IS-krigeren Bastian Vasquez, etter å ha dratt til Syria.

Dermed har dommeren ikke vektlagt tiltaltes viktigste argument gjennom rettssaken, nemlig at hun ble holdt igjen i Syria mot sin vilje.

I SYRIA: Den norske kvinnen rett etter hun unnslapp det IS-kontrollerte området. Foto: Burma Free Rangers

Påstanden fra påtalemyndigheten var på fire års fengsel, men strafferammen er seks års fengsel, så dommen kunne også ha blitt strengere.

Vil være av betydning i senere saker

– Det er den første avgjørelsen i de såkalte IS-kvinnenes sak, så den trekker opp rammene for denne typen saker og vil være av betydning i senere saker, sier aktor Evanger utenfor tinghuset.

Evanger forteller at dersom kvinnene som er igjen i Syria nå returnerer til Norge, vil samme dom være aktuelt.

– Enhver sak må vurderes for seg, men dommen vil kunne være en rettesnor for senere saker, helt åpenbart, sier Evanger.

Evanger mener straffen er streng.

– Det er utmålt streng straff på tre år og seks måneder for å være hjemmeværende kone og mor.

Slipper ny varetektsfengsling

Kvinnen ble løslatt fra varetektsfengsling før rettssaken.

– Er IS-kvinnen ute i det fri frem til en ny runde. Hun har sagt hun vil anke saken?

– Hun vil være ute i det fri til en eventuell ny behandling av saken, bekrefter Evanger.

Med andre ord er kvinnen ikke varetektsfengslet frem til ny behandling i retten. Aktor Evanger vet foreløpig ikke når ankebehandlingen vil skje.

Ble ikke trodd om menneskehandel

Under sluttprosedyren la forsvarerne frem et helt nytt argument: De mener volden, kontrollen og utnyttelsen hun ble underlagt i Syria, betyr at hun er et offer for menneskehandel.

Men dette argumentet ble ikke lagt til grunn av dommeren.

– For retten er det sentralt at tiltalte reiste frivillig til Syria. Hun ble ikke utsatt for tvang under reisen, og hun var klar over at hun skulle være hjemmeværende kone og mor, sier dommeren, og fortsetter:

– Hun var også klar over at en eventuell hjemreise måtte godtas av ektemannen. Husarbeidet hun gjorde i Syria kan ikke kalles tvangsarbeid, og tiltalte er dermed ikke å anse som et offer for menneskehandel, konkluderte han.

Ekteskapet med Bastian Vasquez

I rettssaken har den norsk-pakistanske kvinnen (30) stått tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med jihadisten Bastian Vasquez og to andre IS-krigere, i årene 2013–2019.

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria. Tiltalte har forklart at hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez da hun dro til Syria i februar 2013.

Men etter innreisen til Syria, har kvinnen forklart at Vasquez begynte å misbruke henne fysisk, psykisk og seksuelt, og nektet henne å forlate IS-området.

Disse faktorene, ufriheten kvinnen opplevde i Syria, førte til noe formildende omstendigheter, men kun et fratrekk på to måneder.

Trodde på sakkyndige

Retten har basert seg avgjørende grad på forklaringen professor Brynjar Lia i Midtøsten-kunnskap ved Universitetet i Oslo ga som sakkyndig om kvinners rolle i IS-kalifatet.

Lia forklarte hvordan IS aktivt rekrutterte kvinner. Riktignok skulle ikke kvinner være aktivt stridende for IS, men de blir stadig vekk trukket frem som uvurderlige støttespillere som muliggjorde jihad, islamsk hellig krig, og at de bidro til å skape neste generasjon jihadister.

– Den sakkyndiges beskrivelse av temaene er dekkende for det faktum som retten legger til grunn, sa Nilsen.

Forsvarernes sakkyndige, den amerikanske eksperten Anne Speckhard har argumentert med at mange IS-koner levde som i et fengsel. Men dette ble ikke tillagt juridisk vekt av dommeren.

Historisk dom

Dommen er den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Aldri tidligere har en kvinne vært tiltalt for terrordeltagelse fordi hun stelte hjemme og passet barna mens hennes ektemenn var ute og kriget for IS i Syria, oppsummerer NTB.

Kvinnen kjempet ikke selv for IS med våpen i hånd, men hennes bidrag i hjemmet var avgjørende for at hennes tre ektemenn kunne gjøre aktiv innsats for ekstremistgruppen, mener påtalemyndigheten.

Tiltalen er for det meste basert på opplysninger hun selv har gitt politiet i avhør, og hun benekter ikke det vesentligste i gjerningsbeskrivelsen.

Likevel har hun hele veien nektet straffskyld, først og fremst fordi hun ikke hadde noen mulighet til å komme seg ut av de IS-kontrollerte områdene i Syria i årene fra 2013 til 2019.

