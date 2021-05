I NORGE: Dette bildet fikk VG ta etter at kvinnen ble løslatt fra varetekt. Foto: Odin Jæger

Fengselsstraff for IS-kvinnen

Den norske IS-kvinnen (30) ble dømt til tre og et halvt års fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Tiltalte har handlet med viten og vilje, fastslo tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen da han leste opp dommen klokken 15.15.

Dommeren tok særlig opp lovforståelsen rundt deltagelse i en terrororganisasjon, og konkluderte med at tiltalte var å finne skyldig etter tiltalen.

Dommen ble tre år og seks måneder, men kvinnen får fradrag for 402 dager i varetekt.

Aktor hadde prosedert på dom for terror for å ha vært kone og mor i Den islamske staten (IS). Påstanden fra påtalemyndigheten var på fire års fengsel, noe som er å anse som strengt, sa aktor Geir Evanger til VG, etter å ha lagt ned påstanden.

Men strafferammen er seks års fengsel, så dommen kunne også ha blitt strengere.

Forsvarerne ba om full frifinnelse og har kalt henne et offer for menneskehandel.

VG er kjent med at begge parter var innstilt på å anke, dersom de ikke fikk medhold i retten.

Alt du må vite om saken: Fem punkter som avgjør IS-kvinnens skjebne

Les hele tiltalegrunnlaget i faktaboksen:

I SYRIA: Den norske kvinnen rett etter hun unnslapp det IS-kontrollerte området. Foto: Burma Free Rangers

I rettssaken har den norsk-pakistanske kvinnen (30) stått tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med jihadisten Bastian Vasquez og to andre IS-krigere, i årene 2013–2019.

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria. Tiltalte har forklart at hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez da hun dro til Syria i februar 2013.

Men etter innreisen til Syria, har kvinnen forklart at Vasquez begynte å misbruke henne fysisk, psykisk og seksuelt, og nektet henne å forlate IS-området.

IS-KRIGER: Den norske islamisten og konvertitten Bastian Vasquez, som døde i Syria i 2015, var tidligere gift med den norske IS-kvinnen som er tiltalt. Foto: ISIL

Les det eneste intervjuet IS-kvinnen har gitt i Norge: − Jeg kjørte livet i grøften

I faktaboksen under kan du lese alle VG-sakene fra rettssaken: