BAREIER: Per Sandberg har blitt bareier i Halden. Den tidligere Frp-nestlederen er nå førstekandidat for Liberalistene i Oslo. Foto: Heiko Junge

Per Sandbergs invitasjon til utmeldte Frp-ere: Lag lokallag med meg

Tidligere Frp-nestleder Per Sandberg er ikke overrasket over at kommunestyregruppen i hans nye hjemby Halden nå har meldt seg ut av Frp.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

Også tidligere lokallagsleder Silje Flaten Haugli i Tvedestrand i Agder melder seg trolig også ut av Frp i helgen.

Torsdag morgen meldte hele Frps kommunestyregruppe i Halden seg ut av partiet, fordi de var uenige i retningen partiet tar.

Det skjer to dager før Sylvi Listhaug etter alle solemerker blir ny partileder på Frps digitale landsmøte.

Tidligere Frp-nestleder Per Sandberg har blitt bareier i Halden og førstekandidat for det konkurrerende partiet Liberalistene i Oslo.

– Står du bak?

– Nei, sier Sandberg og ler.

– Men dette er folk jeg kjenner og har pratet med. De har gitt uttrykk for litt misnøye tidligere også. Jeg tror ikke kommer som noe grusomt sjokk heller for partiets ledelse, sier han til VG.

Åpen invitasjon

Sandberg sier at han rekker ut en åpen invitasjon til de tre kommunestyrerepresentantene i Halden: Per Egil Evensen, tidligere stortingsrepresentant Henrik Rød og Frank Debraux.

– Dette er solide og fornuftige folk, som jeg kjenner fra før. Rød og jeg satt en periode på Stortinget sammen. Kanskje vi bør samle trådene og komme sammen i et godt og sterkt lokallag for Liberalistene, spør Sandberg.

Han avviser at han har snakket med dem om dette på forhånd.

– Det er bare en invitasjon. De har vært i baren min og drukket øl. Jeg har snakket med dem og vet at dette er engasjerte mennesker. Hvis vi kunne finne sammen for å bygge lokallag i Halden hadde det vært en mulighet, sier han.

På spørsmål om han takker ja til invitasjonen, svarer Per Egil Evensen i en sms til VG: «Ikke umiddelbart».

– Mer fraksjonert

Den tidligere Frp-nestlederen setter utmeldelsene inn i konteksten av den siste tids bråk i sitt tidligere parti.

– Dette kommer i kjølvannet over lengre tids uro i Frp, både i Oslo og på Sørlandet. Partiet er mer fraksjonert enn det noensinne har vært, sier han.

I fjor høst ble Frps lokallag i Oslo lagt ned.

– De savner tråden i partiet. Jeg har skrevet partiprogram og ideologi for Frp i mange år. Jeg registrerer argumentene fra Halden. De savner tråden i partiet som det er stiftet på, sier han.

TROLIG FERDIG: Silje Flaten Haugli gikk ut mot Sylvi Listhaug da Siv Jensen pekte på henne. Nå melder hun seg trolig ut av partiet. Foto: Privat

Melder seg trolig ut

Tidligere leder av Tvedestrand Frp, Silje Flaten Haugli, ble utestengt fra møter og arrangementer i Agder Frp i mars etter å ha kritisert Sylvi Listhaug.

Hun sier at hun selv trolig vil melde seg ut under helgens landsmøte.

– Jeg synes partiet er blitt altfor konservativt og kommer etter all sannsynlighet til å melde meg ut under helgens landsmøte, skriver hun i en sms til VG.

Hun sier at hun kjenner til flere som kommer til å melde seg ut av helgens landsmøte på grunn av ny leder.

– Jeg ser at deler av Halden melder seg ut på grunn av behandlingen av Carl og et liberalt retningsvalg, men andre melder seg ut på grunn av den nasjonalkonservative linjen. Sistnevnte støtter jeg helhjertet opp under.

STRAKS PARTILEDER: Sylvi Listhaug sier at partiet fremdeles står for frihet til enkeltmennesker. Foto: Terje Bringedal

Mener partiet står for frihet

I en e-post til VG om utmeldelsene i Halden skriver Sylvi Listhaug torsdag morgen at partiet er like for frihet som det alltid har vært.

– Fremskrittspartiet er minst like opptatt av frihet for enkeltmennesket som tidligere. Programmet vi skal behandle på landsmøtet til helgen står fast på partiets prinsipper, skriver hun.

Hun peker på valgfrihet innen eldreomsorg, helsevesenet og familiene, og et fortsatt ønsker om å redusere skatter og avgifter.