Dette betyr revidert nasjonalbudsjett for studentene

Regjeringen legger millioner på bordet for å hjelpe studenter tilbake til hverdagen. Norsk Studentorganisasjon mener særlig en gruppe er glemt.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Mandag varslet regjeringens to statsråder for utdanning at de vil komme med til sammen 300 millioner kroner som skal brukes til høsten på å ta igjen tapt læring.

Tirsdag ble tallene bekreftet offisielt av regjeringen. 50 millioner av potten går til studentene.

– For mange studenter er det en stor belastning å sitte på hybelen med bare digital undervisning, sa finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen.

Norsk Studentorganisasjon reagerer på at studenter som sliter psykisk ikke får nok midler.

– Regjeringen satser på flere gode tiltak fra rapporten til Kjøs-utvalget for å bedre den psykiske helsen, men Stortinget må legge ytterligere midler på bordet for å styrke det forebyggende arbeidet for studenter, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell.

I en pressemelding viser han til skremmende tall om hvordan studenters psykiske helse har vært under pandemien. I forrige uke kom Peder Kjøs og hans utvalg med 31 forslag for å bedre situasjonen under pandemien.

– Et godt sosialt nettverk er viktig for livskvaliteten. Studentfrivilligheten skaper møteplasser, både for dem som er aktive i ulike organisasjoner og foreninger, men og for dem som benytter seg av det tilbudet de frivillige skaper, forklarer Andreas Trohjell.

Vurderer forlenget vårsemester

Henrik Asheim sa mandag til VG at det kan bli aktuelt å bruke noen av midlene til å forlenge vårsemesteret for studentene.

– I første omgang nå innfører vi tiltak som gjør at studentene kan forlenge vårsemesteret med noen uker hvis noen mangler noe for å levere. Når studentaktivitetene normaliserer seg, så handler det mer om å identifisere hva man ikke har fått gjort som man ville fått gjort i et normalår, sier Asheim.

Departementet hans presiserer at de har fått råd om at høyskolene og universitetene bør vurdere en forlenging av vårsemesteret for noen studenter. KD mener ekstrapengene i revidert nasjonalbudsjett «vil hjelpe på å gjøre det mulig».