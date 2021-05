OVERLEVDE: Blåkledde Markus Steen (44) og Gard Hopsdal Hansen (44) i grønt ble tatt av snøskred i Jotunheimen 6. mai. Bildet til venstre viser skredet. Foto: PRIVAT

Tatt av snøskred: − Det var uvirkelig

Da snøskredet tok dem under en topptur i Jotunheimen, følte turkameratene Markus Steen (44) og Gard Hopsdal Hansen (44) skam.

Av Silje Kathrine Sviggum

Den første følelsen da Markus Steen kjente grunnen løsne under seg, var vantro.

– Det var uvirkelig, men da jeg forsto at skredet faktisk skjedde tenkte jeg: «Nå kan jeg dø. Dette kan gå ordentlig galt», forteller Steen over telefon til VG.

Torsdag ettermiddag 6. mai ble den fjellvante SINTEF-forskeren og vennen Gard Hopsdal Hansen tatt av et stort snøskred på det populære fjellet Steindalsnosi i Jotunheimen. Begge har dyrket toppturinteressen de siste ti-femten årene og vært på et titalls turer så langt i år.

Nå ønsker de å bevisstgjøre andre turentusiaster om hvor galt det kan gå.

– På vei nedover fjellsiden rakk jeg å kjenne på en utrolig dårlig samvittighet og skamfølelse. Man skal ikke utsette seg selv for ras. Særlig ikke når man har familie, sier Steen.

Totalt overrumplet

Hittil i år er ni personer omkommet i snøskred, mens 79 personer er registrert som skredtatte, ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Det advares nå om svakt snølag med betydelig skredfare i Jotunheimen. I store deler av landet er det nå komplekse skredforhold med betydelig skredfare i flere regioner.

Markus Steen og Gard Hopsdal Hansen var på vei fra Trondheim til en langhelg i Luster, da de stoppet på veien for å bestige Steindalsnosi. De anslår at skituren ville tatt dem 3–4 timer om alt hadde gått etter planen.

På vei mot toppen må de passere et strekk med over 30 graders helling, noe som øker sjansen for snøskred.

Det var her det gikk galt.

ULYKKESFJELLET: Steindalsnosi i Jotunheimen på torsdag ettermiddag 6. mai, etter snøskredet. Skredkanten kan sees som et sikk-sakk-mønster på fjelltoppen. Foto: PRIVAT

Uten forvarsel ser plutselig Gard, som går fremst, en sprekk skyte ut foran skiene i snøen foran seg. Før han rekker å tenke, befinner han seg seilende med skredet ned fjellsiden.

– Jeg var fanget av helt enorme krefter. Med snøblokker rundt meg raser jeg av gårde i full fart. Først lurer jeg på om dette her er virkelig. Så gikk jeg inn i en modus der det opplevdes som om jeg så ting klarere enn ellers fordi tiden gikk saktere, sier han.

SKREDPUNKTET: Snøkrystallen markerer stedet Markus Steen og Gard Hopsdal Hansen ble tatt av skred torsdag ettermiddag. Foto: PRIVAT

Til vanlig jobber tobarnsfaren i Trøndelag fylkeskommune. Nå mistet han plutselig all kontroll. Han anslår at han seilte om lag 150 meter før ferden stoppet.

Bak seg, litt lenger oppe i fjellia, oppdager han Markus. Mørbanket, men i live han også.

MØRBANKET: Låret til Markus Steen (44) etter at han ble tatt av snøskred i Jotunheimen torsdag. Foto: PRIVAT

Krevende fjellforhold

Rune Engeset, seksjonssjef i NVE og leder av Snøskredvarslingen, oppfordrer folk til å finlese snøskredvarslet på Varsom-appen og utvise stor aktsomhet i fjellet. Fra nå av blir det varmere og nedbør i fjellet.

– Vær oppmerksom på ordene «vedvarende svake lag» i skredvarslet. Det er viktig å ha en konservativ, forsiktig tilnærming, sier Engeset til VG.

ADVARER: Leder for Snøskredvarslingen, Rune Engset, advarer mot å undervurdere fjellet. Foto: Norges vassdrag- og energidirektorat

Særlig når varslet viser skredfare av grad 2 kan det være krevende å vurdere terrenget.

– Skal du være helt sikker da, bør du unngå bratt terreng, sier han.

Toppturtrenden gir flere folk i fjellet. Engeset erfarer at stadig flere oppsøker brattere terreng.

FEM VIKTIGE SNØSKREDREGLER Les snøskredvarslet på Varsom.no – Husk at det er et hjelpemiddel, ikke enn fasit.

Ta hensyn til ferdselsrådet i varslet – det forteller deg hvor det er mest skredutsatt.

Planlegg turen med Varsom-appen – den har ferske observasjoner og kart med bratthet og utløp.

Gjenkjenn skredterreng – husk at det alltid er en risiko for snøskred hvis du velger tur i skredterreng.

Bruk alltid skredutstyr på tur i skredterreng. Kilde: Rune Engeset, Norges vassdrag- og energidirektorat Vis mer

– Denne vinteren har vi sett at det har vært mange skred i andre områder enn de tradisjonelle skredområdene. Det betyr nok at folk oppsøker flere områder enn tidligere.

Faregrad 2 farligere enn folk tror

Skredekspert Albert Lunde har skrevet doktorgrad om risikohåndtering i skredredningstjenesten og jobber som forsker og skredobservatør. Han peker på tre hovedfaktorer skiløpere bør lære seg å observere:

– Forutsetningen for snøskred er at det er bratt nok, at du har svakt lag i snødekket, samt at flaket har en viss størrelse og tyngde som gjør at det kan bryte seg løs. Disse tre faktorene kan du til en viss grad observere, informerer Lunde.

SKREDEKSPERT: Forsker og fjellmann Albert Lunde jobber med skred og risikovurdering på fulltid. Foto: PRIVAT

Han advarer mot å undervurdere faregraden.

– En stor del av skredulykkene skjer på faregrad to. Det er stor usikkerhet knyttet til grad to, og det påvirker nok folks risikoforståelse.

– Hva er det viktigste å vite?

– Det viktigste er å finne ut om det er lagdelt snø og om det er ulik fasthet. Hvis snødekket er sammensatt med ulike lag med ulik fasthet, og faste lag hviler på løsere lag, er det fare for utløsning av snøskred som kan ta skiløpere.

Den vanligste skredtypen som rammer skiløpere er slagskred, opplyser Lunde. Slike skred utløses som regel av skiløperne selv når de belaster snødekket der snøen er ustabil.

– Hva er ditt beste råd?

– Les skredvarslet veldig nøye. Bruk kunnskapen du har til å sette grenser, ikke tøye grenser. Det har å gjøre med innstillingen man har med seg på tur. Skredfarevarslet er nettopp det – et varsel. Og det sier at det er fare for skred. Man skal ha respekt for at det er ukontrollerte forhold og at variabiliteten i snøen er stor.

Opplever flashbacks

Trygt tilbake hos familiene sine har Markus og Gard brukt tiden til debrifing.

Det første de gjorde da de kom seg på beina i skredmassene, var å ringe NVE og politiet. Skredvarslet ble da oppjustert til grad 3.

EN ERFARING KLOKERE: – Det er pinlig og nærmest en klisjé at menn i førtiårene ender i denne situasjonen. Jeg håper jeg vil huske dette som noe jeg virkelig kan lære av. Jeg stiller opp i VG for at folk skal forstå alvoret, sier Gard Hopsdal Hansen (t.v.). Han og Markus Steen ble tatt av skred 6. mai. Foto: PRIVAT

– Hvordan har dere reagert psykisk på opplevelsen?

– Jeg har sovet godt. Jeg føler meg absolutt preget, men ikke traumatisert. Men dette er en opplevelse som gjør at man tenker over hva livet handler om. Det er klart at man tenker på rollen man har som far og ektemann, svarer Gard.

Markus er enig, men forteller at han har hatt flashbacks tilbake fra øyeblikket han så snøen rase:

– Jeg har tenkt veldig mye på hva vi kunne gjort for å unngått dette. For min del er snøraset en dyrekjøpt, men i etterkant verdifull erfaring.

