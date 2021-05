VAKSINEPASS: Erna Solberg stiller to krav til EUs coronapass-løsning, hvis Norge skal være med. Foto: Tore Kristiansen

Solbergs to krav til EUs coronapass: Like regler og teknisk løsning

To krav må være innfridd for at Norge kan delta i EUs coronapass-løsning, ifølge statsminister Erna Solberg (H). Onsdag har hun varslet en pressekonferanse om arbeidet med å lage et coronasertifikat.

– Det ene er en teknisk løsning som gjør det mulig å verifisere informasjonen på tvers av landegrensene. Det andre er å sikre likebehandlingsprinsippene mellom land, sier Solberg til VG.

På spørsmål om fullvaksinerte kan få lettelser nå eller om lettelsene kommer når «alle» er vaksinert , svarer Solberg at regjeringen ikke har konkludert:

– Det er snakk om noen få måneder hvor dette i så fall vil vare, sier hun.

Lettelser vil trolig bli begrunnet med å få hjulene i gang i norsk økonomi:

– Det handler om økonomisk aktivitet. Vi må ta ut effekten av flere vaksiner fremover for arbeidsplasser, jobber og alt annet i Norge, sier Solberg.

Stengte grenser

Coronasertifikat-løsningen det jobbes med i Norge skal inneholde informasjon som vaksineringsstatus og teststatus, og være i tråd med EUs regelverk. Men det er ikke avklart hva man skal kunne bruke det til enda - det kan for eksempel være enkelte lettelser for vaksinerte i det offentlige rom.

EU-kommisjonen har også foreslått en løsning for digitalt vaksinepass som skal gjøre det enklere å reise mellom EU-landene, og åpnet for at Norge kan bli med.

Erna Solberg sier til VG at regjeringen må få komme tilbake til løsningen. Men hun sier de må ha systemer og tekniske løsninger som gjør at man kan verifisere opplysninger på tvers av grenser for å få unntak.

Hun påpeker at det er forskjell på smittetrykk fra sted til sted - og at alle vaksinerte heller ikke er hundre prosent beskyttet.

– Det betyr at vi må ha en diskusjon om hvilke systemer vi skal ha for kontroll. Det vi frykter mest er selvfølgelig mutasjoner.

– Bety det at det fortsatt må være et testregime?

– Vi får se. Det kommer vi tilbake til, svarer Solberg.

Første del i mai

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF jobber med å utvikle den tekniske løsningen for et coronasertifikat - og har fått i oppdrag å levere en første versjon til tirsdag 4. mai.

Løsningen skal utvikles trinnvis. En forenklet versjon skal etter planen kunne skrives ut og vises frem digitalt i mai, ifølge helsenorge.no.

Denne skal gi en samlet visning av testresultat og vaksinasjonsstatus, som i dag er tilgjengelig på helsenorges nettsted.

I slutten av juni skal koronasertifikatet være klart, og i tråd med alle EU-krav.

Slike sertifikater skal kunne inngå i et europeisk samarbeid for gjenåpning av Europa, men bruken av sertifikatene vil reguleres av nasjonale myndigheter.