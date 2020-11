RÅDMANN: Inge Hedenstad Stangeland sier Sirdal kommune har satt seg grundig inn i støykrav til vindkraftverk. Foto: Carina Johansen

Kommune vil utfordre støyavtaler: − De er urimelige

Naboer i Sirdal har skrevet under på at de godtar støy over det som er tillatt. Kommunen vil få vurdert om de kan overprøve NVE og overse avtalene.

I Sirdal kommune har flere innbyggere inngått støyavtaler med Tonstad Vindkraftverk.

Flere av naboene har skrevet under på at de godtar støy over det som er tillatt. De får en engangssum, til kompensasjon og tiltak mot støy. Samtidig skriver de under på at de ikke kan klage.

Kommunen har protestert på bruken av støyavtaler.

– Vi mener at dette er urimelige avtaler, sier rådmann Inge Hedenstad Stangeland til VG.

NVE stiller krav om at naboer ikke skal få støy over 45 dB i snitt. Samtidig godkjenner NVE at vindkraftverk kan bryte dette kravet, dersom de har avtaler med naboene.

Sirdal kommune vil undersøke om de kan overprøve NVE, ved å ikke forholde seg til støyavtalene. Rådmannen mener kommunen bør se vekk fra slike avtaler i sin behandling av støy.

– Dette er såpass sentralt at man egentlig ikke kan avtale seg vekk fra det. Enten må man holde seg innenfor støykravene, eller så må man løse ut hytter og hus, sier Stangeland.

NABOER: Harald Svanes (t.v.) og John Inge Øksendal (t.h.) er blant hytteeierne som vil møte Tonstad vindpark i retten. De møter VG sammen med nabo Stian Strømnæss. Foto: Tomm W. Christiansen

Vil teste om avtalene er gyldige

Når vindkraftverket er i drift, er det kommunen som overtar ansvaret for støykravene.

De skal føre tilsyn, motta klager og undersøke om støyen er i strid med forurensingsloven og folkehelseloven.

Naboer med støyavtaler har skrevet under på at de godtar støyen. Dette vil kommunen undersøke om de kan overse.

– Dersom det kommer inn klager fra naboer vil vi undersøke det. Det er naturlig at vi følger opp klagen og undersøker støyen, og får vurdert dette juridisk, sier Stangeland.

Problemstillingen er aktuell i flere kommuner. Åtte naboer inngikk slike avtaler i Tysvær, der flere bolighus får støy over grensen. Der er kraftverket under utbygging.

Tre naboer i Egersund skrev under på at de godtok inntil 50 dB støy ved sine bolighus. I ettertid sier flere til VG at de angrer og vil forsøke å klage.

TONSTAD: Turbinene er 200 meter høye, og står spredt på heiene overfor Sirdalsvatnet. Foto: Tomm W. Christiansen

– NVE har vært liberale

Rådmannen er kritisk til NVEs rolle. De har blant annet godtatt at vindkraftverket bygges ut, uten at utbygger har blitt enig med alle naboene.

12 hytteeiere har nektet å godta støyen, og skal nå møte utbyggeren i tingretten. Likevel har NVE godkjent utbyggers plan for håndtering av støyen.

– NVE har vært liberale i forhold til dette, det må vi kunne si. Vi ser at i ganske mange saker med ulike problemstillinger som har dukket opp, er NVE positive til å finne løsninger som gjør at vindkraftverket kan etableres, sier Stangeland.

– Hvordan er hensynet til utbygging av vindkraftverk vektet opp mot hensynet til lokalsamfunnet?

– Vi sitter med det inntrykket at NVE er opptatt av å få etablert vindkraftverk. Man er opptatt av at ting skal gjennomføres, sier rådmannen.

Konsesjonsdirektør i NVE, Rune Flatby, sier at de har mottatt rundt 200 søknader om konsesjoner for vindkraftverk. Under halvparten har blitt godkjent.

– NVE har behandlet konsesjoner med utgangspunkt i målene som er satt for økt fornybar produksjon. Vi kjenner oss ikke igjen i påstanden om at vi er for opptatt av å få utbygging av vindkraft gjennomført, sier Flatby.

Han har skrevet en kronikk i VG etter avisas dekning av støyavtaler.

NVE ber kommunen følge retningslinjene

Det er Miljødirektoratet som har laget retningslinjene og veilederen for hvordan støy fra vindkraftverk skal behandles.

Flatby sier at NVEs praksis har vært i tråd med disse retningslinjene. De må også kommunene forholde seg til, sier Flatby.

– NVE konstaterer at både NVE og kommunene forventes å følge miljømyndighetens retningslinje og veiledning. Vi mener at vi har fulgt retningslinje og veiledning som forventet. Samtidig konstaterer vi at kommunen på samme måte som oss står fritt til å vurdere støy fra vindkraftverk, sier Flatby.

Direktoratet ser på støyproblemene som ferdig behandlet gjennom konsesjonen.

Samtidig forholder NVE seg til at kommunen har myndighet, gjennom forurensingsloven og folkehelseloven.

– Dersom kommunen velger å behandle støy fra vindkraftverk gjennom disse lovverkene, som et tillegg til NVEs konsesjon, bør det være tett dialog mellom NVE og kommunen, sier Flatby.

Samtidig jobber nå Miljødirektoratet med å endre de samme retningslinjene.

Overfor VG er de klare på at det aldri har vært åpent for at utbyggere skal kunne planlegge med brudd på støykrav, slik dagens praksis gir rom for. De vil legge fram endrede og tydeligere retningslinjer til våren.

