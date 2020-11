TOMME STOLER: Flere grunnskoler preges av karantener og fravær. Men Utdanningsetaten i Oslo vet ikke hvor mye elevene er borte. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Kan ikke svare på pandemi-fravær ved Oslos barneskoler

Utdanningsetaten og grunnskolene sliter med å svare på hvor mye fravær Oslo-elevene har under pandemien i høst. Ved en skole økte elevenes tid hjemme med 772 prosent, viser VGs beregninger.

Forrige uke fortalte VG om hvordan fraværet blant 18.000 elever på 22 videregående skoler i Oslo har økt kraftig under corona-pandemien i høst. Ved tre skoler økte fraværet med over 80 prosent. Det inkluderer hjemmeundervisning, som elever, eksperter og rektorer sier har lavere kvalitet enn klasseromsundervisning.

– Det er bekymringsverdig med så høy økning i fraværet. Vi vet fra forskningen at elever klarer seg bedre jo mer de er på skolen. Tallene VG presenterer nå er fersk kunnskap, og det er ekstremt viktig at man lærer raskt av dem for å lage de beste løsningene på sikt for elevene, sa forsker Astrid Marie Jorde Sandsør ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

Bare én kunne svare

Osloskolen er kjent for omfattende målstyring og kartlegging. VG har forsøkt å få innsyn i fraværet ved grunnskolene, som spenner fra 1. til 10. klasse og har 65.000 elever.

VG har spurt over 60 skoler om fravær i høst og samme periode i 2017, 2018, 2019. Bare én, Munkerud skole på Nordstrand i Oslo, sendte disse tallene. Beregninger VG har gjort viser at elevenes fravær på Munkerud økte med 772 prosent de første seks ukene av skoleåret, sammenlignet med snittet de tre årene før.

KREVENDE SITUASJON: Anton Rygg, rektor ved Munkerud skole på Nordstrand, sier skolene er i krevende situasjon. Foto: Frode Hansen, VG

Rektor Anton Rygg forteller at det lang tid for administrasjonen å sette sammen oversikten, på grunn av systemene Oslos grunnskoler bruker.

– De høye fraværstallene er ikke overraskende og inkluderer en uke med stenging av hele skolen, der 750 elever var hjemme, sier Rygg.

I de fem øvrige ukene som skolen ikke var stengt helt, var økningen i fravær blant elevene i snitt på 49 prosent. Også mange andre Oslo-skoler har omfattende karantener for elevene og hjemmeundervisning.

– Skolene er i krevende situasjon hvor mange hensyn skal ivaretas med hjemmeundervisning, karantener, skoleundervisning og fravær. Under nedstengningen i vår fikk vi et godt system for hjemmeundervisning. Men da vi fikk en stor karantene denne høsten, var det ikke lett å kaste oss rundt for å etablere en god hjemmeundervisning, sier Rygg.

Klarer ikke hente ut

De andre skolene som har svart på VGs henvendelse om fraværstall sier de enten ikke klarer å hente ut informasjon om det totale fraværet blant elevene, eller at de ikke har kapasitet til å gjøre det.

Heller ikke Utdanningsetaten klarer å hente ut fraværstallene VG har etterspurt. Divisjonsdirektør for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse Trond Ingebretsen forklarer at det skyldes datasystemene.

– Vi har dette skoleåret tatt i bruk et nytt skoleadministrativt system, «IST Everyday». Systemet gir den enkelte skole oversikt over elevenes fravær, men foreløpig er det ikke mulighet til å ta ut samlede fraværstall for alle skoler. Dette jobber vi sammen med leverandøren for å løse, sier Ingebretsen til VG i en uttalelse sendt over av kommunikasjonsstaben i etaten.

MANGLER OVERSIKT: Utdanningsetaten, her ved direktør Marte Gerhardsen, vet ikke hvordan fraværet er på de ulike skolene i Oslo. Foto: Gisle Oddstad, VG

Fakta: Lav smittespredning på skoler I en pressemelding fra Folkehelseinstituttet (FHI) om smitte i skoler for oktober, meldes det om flere tilfeller blant barn og unge og smitte på skoler. – Dette er som forventet når det er mer smitte i samfunnet, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet. Likevel er smittespredning mellom elever på skolen var fortsatt begrenset: «Totalt er det meldt 1620 tilfeller blant unge fra 13 til 19 år fra starten av utbruddet til 31. oktober. Av disse har 86 (5,3 prosent) oppgitt skole som sannsynlig smittested, mens den største gruppen, på 402 (24,8 prosent) oppgir hjemmet som smittested. Det er omtrent like stor andel som er smittet på privat arrangement som på skole.» I en fersk oversikt fra FHI som viser smittede per yrke, kommer lærere godt ut med lavere smitte i videregående skole og gjennomsnittlig antall smittede i grunnskolen målt mot andre yrkesgrupper i undersøkelsen. Vis mer

– Det er synd at vi ikke kan følge mer med på hvor mye undervisning og læring elevene har gått glipp av. Når pandemien er over, er det lett å tro at alt er tilbake til normalt. Elever kan ha hull i utdanningen, som man ikke ser med en gang. Det kan hende at man i en periode må kartlegge elever for å se hvor man må ta opp igjen pensum, sier forsker Astrid Marie Jorde Sandsør ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

Viseadministrerende direktør Tove Torstensson i IST sier de er i dialog med Utdanningsetaten og ikke ønsker å kommentere saken. Lærer Roy Henning Helle ved Brannfjell skole på Ekeberg peker på at svakheter i systemet fører til en ekstra belastning under pandemien.

– Jeg har prøvd å klage i øst og vest. Systemet gjør det vanskelig å få oversikt over fravær og skulk. Det er viktig å følge opp sårbare elever i denne perioden og det er vanskeligere med dagens system, sier Helle, som blant underviser i programmering.

– Klart det er økt fravær

Oslo Kommunale Foreldreutvalg (OKF) har jevnlig kontakt med foresatte ved grunnskoler i Oslo følger fraværsutviklingen:

– Det er klart det er økt fravær i Oslo-skolen, med helt annet sett fraværsregler enn før, sier Live Kristiane Skarvang, leder i OKF til VG.

– Vi har meldt til etaten at vi mener skolene ikke skal stå alene om karantene-​oppfølging og andre koronarelaterte spørsmål, men at de må få god veiledning og klare retningslinjer som gjelder for hele Osloskolen. Det er foresatte som melder om bekymring for det økte fraværet blant elever og oppfølging, som legges til en allerede stor arbeidsmengde og krav til skoler og lærerne, sier Skarvang.

– Opplever ikke undervisning

Leder Kristine Schultz i Elevorganisasjonen mener det er viktig å ha oversikt over fraværet og er bekymret for undervisningen, særlig når enkeltelever eller bare deler av klasser er vekk fra skolen.

– Disse fraværstallene er høyere enn vi trodde, sier hun.

– Mange elever opplever i praksis at de ikke får undervisning når de er hjemme fra skolen, på grunn av manglende kapasitet fra skolen side. Det er tilbakemeldingene vi får.

BEKYMRET: Leder i Elevorganisasjonen Kristine Schultz. Foto: Privat

– Skolene og de som styrer skolene bør skaffe seg oversikt over hvordan fraværet utvikler seg i ulike klasser, på ulike skoler og i ulike områder, slik at man kan lære av det. Men det viktigste er at de har oversikt over enkeltelevers fravær.

Utdanningsetaten understreker at de har bedt om at elever følges opp tett.

– Vi har tydelige forventninger til skolene om at de skal følge opp elevene både på skolen og hjemme. De som er som er hjemme, skal få hjemmearbeid. Vi må imidlertid ha forståelse for at denne høsten har vært særdeles krevende. Mange ansatte er borte fra jobb på grunn av lett sykdom, karantene og noe smitte. Dette har ført til stadige omorganiseringer for skolene og utstrakt bruk av vikarer. I denne situasjonen opplever vi at skolene strekker seg svært langt for å ivareta et tilbud til alle elever, sier divisjonsdirektør for grunnskole Brynhild Serine Farbror i en uttalelse oversendt VG.

