Vil kaste Myrhol som FNB-leder: − Jeg er selvfølgelig sjokkert

Flertallet i nominasjonskomiteen til Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) går inn for å kaste partileder Frode Myrhol på helgens landsmøte.

Det melder Stavanger Aftenblad og NRK. Myrhol er leder og grunnlegger av bompengepartiet.

Overfor Aftenbladet bekrefter han at han vil tre ut av sentralstyret om han ikke blir valgt som partileder.

– Jeg er selvfølgelig sjokkert over at dette kommer så tett inn mot landsmøtet. Dette burde vi hatt en god prosess på. Da hadde dette vært enkelt. Jeg håper at det i løpet av helgen vil komme en enstemmig innstilling på sentralstyret, sier Myrhol til avisen.

Partiet har i dag sitt første landsmøte og i kampen om ledervervet blir Myrhol utfordret av Cecilie Lyngby fra Oslo.

Flertallets innstilling, tre av fem komitemedlemmer, vil ha Lyngby som leder og Myrhol som nestleder.

– Det er uaktuelt for meg å være nestleder i FNB, sier Myrhol til NRK.

Mindretallet i komiteen, to av fem medlemmer, ønsker Myrhol som leder og Lyngby som nestleder.

Selve ledervalget skjer på søndag.

PEKES UT: Cecilie Lyngby i FNB Oslo foreslås som ny leder av Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB). Foto: Hallgeir Vågenes

Cecilie Lyngby som er bystyrerepresentant for FNB i Oslo bekrefter overfor Aftenbladet at hun vil ta over som partileder om landsmøtet peker på henne.

– Dette er vanskelig for meg, fordi jeg er venn av Frode. Jeg skulle ikke ønske at det var sånn. Men min greie er å lytte til folket. Medlemmene er folket. Da må jeg lytte, og hvis landsmøtet ber meg om det, vil jeg plukke opp hansken, sier hun til Aftenbladet.

Publisert: 24.10.20 kl. 10:48 Oppdatert: 24.10.20 kl. 11:04

