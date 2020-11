MILLIONER: Henrik Asheim håper midlene vil hjelpe studenter i vanskelige situasjoner. Foto: Helge Mikalsen

Vil gi millionhjelp til ensomme studenter

Kunnskapsdepartementet vil åpne lommeboken for å hjelpe studenter som sliter under pandemien. – Det er vondt å tenke på, sier «studentministeren».

En ekspertgruppe, ledet av Kunnskapsdepartementet, jobber nå for å finne konkrete tiltak for studenter som opplever ensomhet og andre vanskeligheter knyttet til studentlivet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil nå bevilge 10 millioner kroner til arbeidet.

– Mange har sittet altfor mye alene i hybelen sin, fulgt digitale forelesninger og hatt lite sosial kontakt. Det er klart at det tærer på. Jeg syns det er vondt å tenke på at vi ikke klarer å fange opp alle som kjenner litt ekstra på ensomheten, men håper at disse ekstra millionene kan brukes til å gjøre studenttilværelsen litt bedre for flere, sier han.

VG har snakket med flere studenter som har fortalt om en trist studenthøst. Mange har digital undervisning og mange tilbringer derfor mye tid hjemme på hybelen. Ifølge SSB så er det rundt 300.000 som tar høyere utdanning i Norge.

ALVORLIG: Asheim sier han blir trist når han tenker på ensomme studenter. Foto: Hallgeir Vågenes

Gruppen skal levere sine anbefalinger 23. november, og er et samarbeid mellom departementet samt representanter fra blant annet Høgskolerådet, samskipnadsrådet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Tidligere har du sagt til VG at du er veldig bekymret for studentenes situasjon. Vil disse millionene bedre nattesøvnen din?

– Jeg er ikke så bekymret for min egen nattesøvn, jeg er mest opptatt av at vi finner gode måter å hjelpe de studentene som sitter mye alene nå og har lite både faglig og sosial kontakt med medstudentene sine. Og jeg tror disse 10 millionene kan være et godt bidrag inn i det arbeidet.

– Men er 10 millioner egentlig så mye penger? Det finnes 14 studentsamskipnader i Norge.

– Vi kan alltids diskutere hvor mye penger vi trenger. Nå må vi se hva denne gruppen kommer frem til av tiltak og jeg er helt sikker på at 10 millioner kroner vil være et godt bidrag inn i det arbeidet, sier Asheim.

Publisert: 10.11.20 kl. 12:00

