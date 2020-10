SMITTEVERN: Intensivsykepleier Kari Bue har på seg den forholdsvis nye masken som de bruker inne på avdelingen med de alvorlig syke coronapasientene. Der kan hun komme til å tilbringe mange timer. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Forbereder seg på flere alvorlig syke pasienter: − Jeg sover dårligere om natten

RIKSHOSPITALET (VG) Det de frykter mest på Akuttklinikken er mye smitte blant de ansatte. Nå forbereder de seg på et nytt innrykk av coronapasienter.

– Det er fullt batteri.

Det sier sykepleier Hege Gundersen til intensivsykepleier Kari Bue, som er på vei inn til de alvorlig coronasyke pasientene på Akuttklinikken på Rikshospitalet i Oslo.

For å gjøre jobben sin med de coronasyke som ligger på avdelingen, må ha hun tilførsel av ren luft gjennom en slange. Det er denne maskinen som har fullt batteri.

fullskjerm neste SMITTEFRI LUFT: Intensivsykepleier Kari Bue blir tilkoblet en slange hvor hun får ren luft når hun jobber inne hos intensivpasientene som er coronasmittet.

Det må den ha for å fungere i den jobben hun skal gjøre. Bue blir kanskje værende inne hos pasientene i mange timer før hun kan ta pause.

Det gjør hun iført smittefrakk, hette med deksel foran ansiktet og hansker. Tilgangen til smittevernutstyr er bedre enn det var da det var som verst i vår.

Det ligger tirsdag ti coronasmittede pasienter på Oslo universitetssykehus, som Rikshospitalet er en del av. Tre av dem får intensivbehandling og én av disse ligger på respirator.

Til sammen ligger det 53 coronasmittede pasienter på norske sykehus. Det er en betydelig økning fra bunnivået 23. juli, da kun tre coronapasienter var innlagt.

Ny topp

De ansatte på Akuttklinikken har allerede begynt å merke det økte trykket.

– Jeg er bekymret, for jeg vet ikke hvordan toppen blir og når den kommer. Det kan vi ikke lære fra gang til gang. Hvis vi ikke håndterer smittesituasjonen ned, må vi betale for det med pasienter som blir liggende på intensiven i opptil seks uker, sier klinikkleder Øyvind Skraastad.

– I vår tenkte jeg at mange av dem vi hadde kom til å dø fordi de hadde ligget såpass lenge. Det er vanligvis et tegn på at vi ikke får dem friske, fortsetter han.

fullskjerm neste SMITTEVERN: Intensivsykepleier Ida Warhus Vatle forbereder seg på å tilbringe flere timer inne med de alvorlig coronasyke pasientene på Akuttklinikken på Rikshospitalet

Skraastad beskriver de sykeste coronapasientene som veldig ressurskrevende for de ansatte, både fordi det krever fullt smittevern for å ta vare på dem, mye avansert behandling og fordi de mange ganger blir liggende lenge.

Dette skal håndteres samtidig som de ansatte tar seg av de andre alvorlige syke pasientene som kommer inn.

– Det er denne balansen som er vanskelig for oss nå. Vi har en kapasitet som ikke er altfor romslig. Vi ligger vanligvis på rundt 90 prosent dekning her på intensiven, men daglig styring gir evne til å snu oss rundt, fortsetter han.

KOLLEGAER: Overlege Bjørn Löwhagen (t.v.) er i ferd med å gå av en 13 timer lang nattevakt da han møter VG. Her sammen med intensivsykepleier Hilde Nyrud. De har begge jobbet på avdelingen i en årrekke. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Frykten er at smitten som er ute i befolkningen på Østlandet skal nå de ansatte på sykehuset – som potensielt smitter mange flere på jobben.

– Hvis jeg skal sortere hva som er vanskeligst, så er det et stort innslag av smitte blant de ansatte og at de opplever at det er risikofylt å gå på jobb, sier han.

Vanskelige valg

Han forteller om hvordan avdelingen hans i vår måtte justere planlagt virksomhet ned for å kunne ta imot de sykeste pasientene. Av den grunn fikk de et etterslep som de må ta igjen. Nå forbereder de seg på at det kan skje igjen.

– Covid-pasientene har behov for veldig avansert og veldig øyeblikkelig hjelp. Vi må være i forkant hele tiden, sier han.

Da må både ansatte og lokaler gjøres klar til å ta imot flere coronasyke. På Akuttklinikken medfører dette at det etableres såkalte kohorter hvor de sykeste coronasmittede behandles sammen – noe som er lettere for de ansatte i fullt smittevernutstyr.

Det er hverdagen for overlege Bjørn Löwhagen og intensivsykepleier Hilde Nyrud.

– Det er egentlig likt som i vår. Nå begynner tallene å øke og vi forbereder oss på kohort. Men denne gangen vet vi jo hva vi går til, sier Nyrud.

– Vi kommer til et punkt hvor vi blir veldig presset. Det er mulig at vi er på vei dit, sier Löwhagen.

Smerteterskel

Nå Skraastad redd for at de fire intensivpasientene skal doble seg daglig i tiden som kommer. Kommer de opp i rundt ti coronasyke intensivpasienter, må de mest sannsynlig begynne å nedprioritere deler av annen sykehusdrift.

– Det er min jobb å sørge for at vi ikke løper risiko med det vi utsetter.

– Hvis det blir en bølge som den som var i noen land i Europa i våres kommer vi til å få kjørt oss på en måte som vi ikke helt skjønner omfanget av, sier overlege Löwhagen.

FRA MYE TIL MER: Klinikkleder Øyvind Skraastad har allerede lange dager på avdelingen. Han frykter nå flere intensivpasienter. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Tirsdag er det registrert over 18.300 smittede i Norge – en økning på 434 fra dagen før.

– Jeg er bekymret over disse smittetallene, sier Skraastad.

– Har dere en smerteterskel?

– Ja, det har vi, svarer han.

– Skrekkscenarioet er jo måtte velge mellom pasienter, hvem som skal få respirator. Det jeg er mindre redd for denne gangen er at vi kommer til å gå tom for smittevernutstyr, sier intensivsykepleier Nyrud.

I lys av de økte smittetallene i Norge og den andre bølgen som skyller over Europa, beskriver Skraastad at sykehuset er i en kontinuerlig beredskapssituasjon.

– Det preger oss alle. Som leder er jeg mer til stede og sover dårligere om natten, sier han.

fullskjerm neste INTENSIVEN: Trine, Andreas og Anniken inne blant pasientene i vår.

Publisert: 27.10.20 kl. 17:06

