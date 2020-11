MASKE-DEBUT: Ingjerd Bang (75) debuterte med munnbind på Bragernes torg i Drammen lørdag. Hun synes smitte-boomen i Drammen er skummel. Foto: Frode Hansen, VG

Smitte-boom i Drammen: − Skummelt og leit, synes Ingjerd (75)

DRAMMEN (VG) Drammen våknet til rekordhøye smittetall lørdag. Ingjerd Bang (75) synes det er skummelt å leve i byen med landets største smitteøkning for tiden.

Det er en flott høstdag på Bragernes torg i Drammen. Temperaturen er så behagelig at uteserveringene hadde vært fulle av folk på en vanlig lørdag. Også fordi kommunens to eliteserielag i fotball, Strømsgodset og Mjøndalen braker sammen til lokaloppgjør lørdag kveld.

Men det er ingen vanlig lørdag. Kommuneoverlegen rapporterer om 61 smittede i byen ved Drammenselva siste døgn. Det er rekordhøyt for en by med 100.000 innbyggere.

Torget er nær folketomt i 13–14-tiden lørdag. Kun puben Lauritz har noen tørste sjeler på uteserveringen før ølkraner og all skjenking stenges til uken. Og der kommer fru Bang vandrende iført helsvart munnbind bortover Øvre Torggate.

– Jeg synes det er veldig skummelt at Drammen har så stor smittespredning for tiden. Jeg er jo selv i risikogruppen, har barn og barnebarn. Nei, det er leit at situasjonen er blitt som den er, sier Ingjerd Bang til VG. Hun går ikke rundt og er redd hele tiden, men er nok mer nedstemt, beskriver hun.

– Dette viruset ødelegger jo det sosiale. Sist jeg snakket med sønnen min så sto han nede på gaten mens jeg og mannen min sto på verandaen da vi pratet sammen.

– Det blir liten kontakt med barnebarna også?

– Ikke kontakt i det hele tatt, bortsett fra på telefon. Jeg har en mann på 85 år, så vi er jo i risikosonen begge. Det er ikke tvil om det, svarer Bang som synes det er helt greit at VG tar et bilde.

– Jada, det er jo ingen som kjenner meg igjen bak denne masken her likevel, flirer Bang. Viktig med litt humør i all elendigheten, synes hun.

CORONA-ORDFØRER: Monica Myrvold Berg (Ap) startet egentlig som ordfører i ny-sammenslåtte Drammen i januar. Hun skulle ha gjort så mye for byen, men det har blitt et 2020 med arbeidsdager svært preget av corona-krisen for mjøndølingen. Foto: Frode Hansen, VG

Øverst på Bragernes torg troner Drammens nye ordfører Monica Myrvold Berg (Ap).

Egentlig skulle hun som er Mjøndalen-tilhenger på sin hals, ha dratt på lokaloppgjøret i fotball mot Godset lørdag kveld. Men hun drar ikke dit. Ordføreren må selv følge rådene kommunen gir om å holde seg mest mulig hjemme.

Fredag ettermiddag bestemte Berg og de andre politikerne i formannskapet at Drammen fra mandag klokken 24 innfører de samme smitteverntiltakene som i Oslo. Det innebærer at det forbys private samlinger utenfor hjemmet og fritidsaktiviteter for voksne. Det populære Drammensbadet stenger dørene. Og det innføres skjenkestopp.

Til sammen har 759 personer i Drammen kommune så langt fått påvist koronasmitte, mens 17 personer er døde etter å ha fått påvist smitte. De siste smittetallene kobles i stor grad til nærkontakt-smitte og innreise fra utlandet.

NESTEN UBRUKT SAL: Kommunestyresalen i Drammen er nesten ubrukt de siste månedene, konstaterer ordfører Monica Myrvold Berg. Det meste foregår på videolink av politisk virksomhet der også. Foto: Frode Hansen, VG

Ordføreren er preget av alvoret i situasjonen.

– Vi har 61 nye smittede i dag, vi hadde 60 i går. Tar du snittet over tid, så er det også skyhøyt. Drammen er nok den byen i Norge som er verst stilt akkurat nå. Dette er alvor. Det er ikke noe å lure på, sier ordføreren som også registrerte 750 elever på byens skoler i karantene i går.

Hun har tro på at summen av tiltak, men spesielt den sterke oppfordringen om at folk holder seg hjemme og begrenser tallet på nærkontakter vil gi effekt om et par-tre ukers tid.

– Vi ser en hovedgrunn til at smitten sprer seg er at folk har for mange nærkontakter. Derfor tror vi det er treffsikkert at folk har færre nærkontakter. Men ser vi ikke effekten om et par-tre uker, så er dette kritisk, advarer ordføreren.

Hun sier at hun utelukkende har fått tommel opp for de strenge tiltakene som ble vedtatt fredag.

– Hvordan påvirker smitteøkningen ordfører Monica som menneske?

– Jeg får sove. Jeg lever veldig her og nå, og har faktisk trua på de grepa vi gjør nå, sier Berg på ekte mjøndalsdialekt. Hun har tillit til at folk i byen gjør det som skal til og er på lag mot coronaen enten de er brune (Mjøndalen) eller blå (Strømsgodset).

SISTE BAD: Pappa Troy og sønnen Krisander nøt et siste besøk i Drammensbadet lørdag – før det populære badeanlegget stenges mandag kveld. Foto: Frode Hansen, VG

På populære Drammensbadet er det også vesentlig mindre aktivitet enn vanlig på en lørdag. Pappa Troy Fossum (32) og sønnen Krisander (6) har rikelig med boltreplass – og får nesten ha stupetårnet for seg selv.

– Vi er ofte her, derfor er det kjedelig at badet stenger ned igjen. Det er andre gang. I vår stengte det også ned. Litt trist, egentlig, sier Fossum som egentlig er i streik som en av mange vektere for tiden.

Han sier forstår at badet må stenges, for å forhindre kontakt og større folkeansamlinger.

SPREK I STREIK: Troy Fossum er en av vekterne som er tatt ut i streik for tiden. Han streiker ikke da VG ber han vise hva han kan fra femmeteren i Drammensbadet. Foto: Frode Hansen, VG

– Selve badingen i seg selv medfører jo ikke smittefare. Jeg synes likevel det er ille for næringsliv og bedrifter at det innføres full skjenkestopp, sier Fossum før han bestiger femmeteren og demonstrerer et svalestup som får sønnen til å måpe.

Tilbake på Bragernes torg treffer VG på Unni Hilsen som nettopp har foretatt helgens innkjøp. Også hun bruker munnbind – i likhet med Ingjerd Bang – påbundet etter den siste innstramningen i tiltak fra kommunen.

TRØBBEL MED DUGG: Unni Hilsen er en av mange munnbind-brukere som plages med dugg på brillene. Foto: Frode Hansen, VG

– Jeg bruker det når jeg går i butikken. Jeg er faktisk bekymret for at folk ikke skal ta de forholdsreglene som er nødvendig. Synes noen ungdommer klenger vel mye fortsatt, synes Hilsen. Hun nekter å avsløre alder, men forteller at hun er bestemor og en av mange i risikogruppen for covid-19.

– Hvordan er det å gå med munnbind?

– Det kan være litt ubehagelig når man har briller, for det dugger på brillene. Det kan faktisk være litt farlig når man går på gaten, svarer Unni Hilsen og pusser brillene.

– Vil kommunens nye tiltak ha noen effekt?

– Ja, hvis folk overholder de, så. Hvis ikke, uteblir effekten.

– Gruer du deg til å gå i butikken?

– Nei, jeg gjør det jeg må med forsiktighet, og styrer unna folk.

Publisert: 07.11.20 kl. 18:20

