Denne livsviktige kassen reiser en lang vei mellom Utsira og fastlandet hver uke. Norges minste kommune er 280 doser fra å være fullvaksinerte, men får bare én eller to ampuller fra gang til gang ... Og aller bakerst i vaksinekøen står ordføreren selv.

Venter på siste stikk

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mens en og annen ordfører og politikere har «sneket» i vaksinekøen, har ordfører Marte Eide Klovning (37) bedt om å få være siste på øya som får vaksinen.

– Jeg har ingen underliggende sykdommer og kan jobbe hjemmefra. Da synes jeg både lærere, ansatte i barnehage og andre som er mer utsatte jobber bør prioriteres.

Det sier Ap-ordføreren til VG på vei over med fergen Haugesund til Utsira. En rolig og behagelig fergetur i juni – men som på vinterstid kan være så tøff at ordføreren avlyser møter på fastlandet, og heller bare blir igjen på øya.

NULL SMITTE: På Utsira er det påvist null tilfeller av coronaviruset. Husene står langt fra hverandre, noe som har gjort det enkelt å holde avstand fra hverandre. Foto: Terje Bringedal

– Jeg synes ikke noe om at man prioriterte å vaksinere stortingspolitikere. Vi er ikke utsatt for noen spesiell smitterisiko. Jeg venter på siste dose, sier hun.

I tillegg til å være Norges minste kommune, med knappe 190 innbyggere, er Utsira kommunen som har vaksinert størst andel av sine innbyggere.

Utsira har ingen fastlandsforbindelse og ligger midt i havgapet – 70 minutter med ferge fra Haugesund sentrum.

Alt-mulig-ordfører

Klovning har vært ordfører i Norges minste kommune siden 2012 – og står nå på femteplass for Aps stortingsliste i Rogaland. I dag har Ap fire representanter fra Rogaland.

I tillegg til å lede øykommunen, er hun tilkallingsvikar på biblioteket og hjelper til som servitør på øyas restaurant, Dalanaustet, som hennes mann driver.

– Folk synes jo det er kjekt å bli servert av en ordfører, sier hun.

IDYLLISK: Utsira blir ofte beskrevet som «et lite stykke Nord-Norge på vestlandet» forteller ordføreren. På den lille øya har folk god tid, og samtidig et rikt tilbud av tjenester. Foto: Terje Bringedal

– Ikke prioritert

Den 37 år gamle ordføreren tilhører uansett grupperingen som sist vil få tilbud om vaksine, etter regjeringen valgte å flytte fram ungdommen i vaksinekøen.

– Jeg vil gjerne bestille den siste avtalen, om det lar seg gjøre, sier hun til helsesjefen i kommunen, Bente Pettersen.

– Nei, du er ikke prioritert uansett, så det bør gå fint, svarer helsesjefen kontant.

– For nå prioriterer vi de yngste aldersgruppene uansett, og du er ikke helt blant dem lenger. Men du har å innfinne deg med å komme, når vi gir beskjed.

Pettersen har vært ansvarlig for beredskapsplaner, smittevernutstyr-laget og planlegging av vaksinering. I tillegg er hun én av to sykepleiere på Utsira som setter vaksinedosene av til sammen fire sykepleiere på øya.

– Det har vært forferdelig mye arbeid, fordi jeg har alle hatter på meg. Og vi er en veldig sårbar kommune.

SJEF FOR DET MESTE: Helsesjef Bente Pettersen setter både vaksiner, lager beredskapsplaner og rapporterer til Statsforvalteren. Men karantenehotell – det har hun gitt ansvar for til en annen ansatt i kommunen. – Han skuler bare inn på meg når han går forbi her, sier hun lurt. Foto: Terje Bringedal

Logistikk og byråkrati

Pettersen forteller at vaksineringen har medført et voldsomt byråkrati og logistikk for den lille kommunen. Hver uke får de én eller to glass med vaksine. Noen uker får de ingen glass.

Hun rister på hodet.

– Logistikken her er jo en skandale. Først skal denne svære esken fraktes til Haugesund, så med fergen over til Utsira, før den hentes av noen på teknisk avdeling og fraktes til rådhuset. Hver uke. For én eller to ampuller. Det må være noen transportbyrå som tjener seg søkkende rike på dette.

Her er transportkassen, med en bitte liten ampulle oppi, forklarer Pettersen, og viser fram en stor kasse. Hun blir matt av å fortelle om transportprosessen.

Terje Bringedal Dalanaustet er en restaurant og pub på som spesialiserer seg på lokale råvarer fra landbruket. Utsira kan skilte med verdens første hydrogen-vindmøllepark. Nå er det søkt om større og kraftigere saker. Utsira ble pålagt å sette opp veiskilt av beredskapshensyn. Hovedveien på øya heter selvsagt «Utsiravegen». I dag er det lite ved kommunen som minner om at vi fremdeles lever i en global pandemi.

Utsira er en av rundt 300 kommuner som må gi fra seg vaksinedoser, etter at regjeringen gikk inn for å prioritere steder med mye smitte.

– Hva tenker du om det?

– Faglig sett så er det helt korrekt, tenker jeg.

Hun fortsetter:

– Men vi kunne tenke seg at de gjorde seg ferdige av vaksinering av oss, så vi slapp denne voldsomme logistikken, sier hun, og sammenligner med at de ville trengt betydelig færre vaksinedoser enn hva som er satt av for å vaksinere Stortinget.

SMÅ AMPULLER: Her er ampullene som ukentlig kommer til Utsira, og skaper rikelig med logistikk og byråkrati for kommunen. Foto: Terje Bringedal

Krevende ressursbruk

Også ordføreren stiller spørsmål ved ressursbruken på å frakte ett og ett vaksineglass til kommunen.

Samtidig har det ikke vært påvist ett eneste smittetilfelle her.

– Det er nok mange som synes det er urettferdig at vi som ikke har hatt smitte har fått vaksine i det hele tatt. Men vi trenger bare 40 glass med syv doser, så er vi fullvaksinert. Og vi er små og sårbare, dermed ville alternativet vært at vi var veldig sårbare. Så vaksinering er viktig for beredskapen i kommunen.

KVINNFOLK PÅ SOKKEL: Aasa Helgesen var Norges og Utsiras første kvinnelige ordfører. Marte Eide Klovning er kommunens andre. Dermed kan hun utføre sin ordførergjerning i visshet om at alle kvinnelige eks-ordførere i kommunen har havnet på sokkel. Foto: Terje Bringedal

FHI: Håper de blir glade

Preben Aavitsland i FHI svarer at det er første gang de hører en slik kritikk om logistikk rundt frakt av vaksiner.

– Norge er et langstrakt land, og Stortinget har bestemt at den enkelte kommune er ansvarlig for vaksinasjonsprogrammet. Vi har lagt opp til en lik fordeling til alle landets kommuner slik at hver eneste voksne innbygger, uansett bosted, skal få tilbudet. Det er et stort transportapparat som skal til for å nå dette målet. For bittesmå kommuner som Utsira blir det få doser per uke, men jeg håper jo innbyggerne der ute er glade for at de slipper å vente til vi kan sende ut en stor forsendelse, sier han til VG.

Ingen påvist smitte og høy vaksineringsgrad gjør at samfunnet begynner å ligne på normalen. Denne uken hadde den lokale bridgeklubben sitt første treff siden desember. Det er en av tre steder med skjenkeløyve på øya – drevet av mannen til ordføreren.

Bjarne Austrheim er kasserer og forteller at nesten samtlige i klubben vaksinerte.

– Det er ganske fantastisk med første treff nå etter et halvt år uten aktivitet, sier Austrheim.

– Hvem vinner?

– I hvert fall ikke meg.